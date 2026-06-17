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PosoKanei.gov.gr: Πώς θα κάνετε τη σύγκριση των τιμών προϊόντων

Η πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών δύο μηνών - Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Economy 17.06.2026, 11:45
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PosoKanei.gov.gr: Πώς θα κάνετε τη σύγκριση των τιμών προϊόντων
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Τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο, παρέχει η νέα πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr στους καταναλωτές που θέλουν να γνωρίζουν άμεσα τις τιμές, αναζητώντας τα με barcode, με το όνομα ή με την κατηγορία τους.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής και της πλατφόρμας που βρίσκεται ήδη στον αέρα, είναι οι καταναλωτές να δουν ποιος έχει την καλύτερη τιμή σήμερα.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει βάση δεδομένων, προσφέροντας δυνατότητες παρακολούθησης ιστορικού τιμών, δημιουργίας λιστών αγορών και σύγκρισης κόστους με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόσβαση στο PosoKanei γίνεται μέσω της διεύθυνσης posokanei.gov.gr, χωρίς να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού ή καταχώριση προσωπικών στοιχείων.

Τα προϊόντα στο PosoKanei.gov.gr

Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας μετρά 8.778 προϊόντα, τα οποία προβλέπεται ότι θα εμπλουτίζονται.

Ειδικότερα, 4.810 προϊόντα στην κατηγορία των τροφίμων, 1.172 προϊόντα στα ποτά, 1.011 στα είδη προσωπικής φροντίδας, 1.015 προϊόντα στην καθαριότητα, 235 στα βρεφικά προϊόντα και 187 είδη για κατοικίδια.

Επιλέγοντας την κατηγορία που επιθυμεί, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει από την αντίστοιχη υποκατηγορία και υποομάδα προϊόντων, ώστε να καταλήξει στο προϊόν που θέλει να δει την δεδομένα στιγμή.

Θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «Προσθήκη σε λίστα» για να αποθηκεύσει ένα προϊόν στις λίστες αγορών του καταναλωτή και να το συγκρίνει με άλλα σούπερ μάρκετ.

Σε επόμενο βήμα εμφανίζονται τιμές. Το πράσινο σήμα με το αστεράκι επισημαίνει πως είναι η φθηνότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης που βρέθηκε μεταξύ όλων των αλυσίδων.

posokanei

Ενώ το κουμπί με την ευρωπαϊκή σημαία αντιστοιχεί στο φίλτρο για να δει κανείς μόνο τα προϊόντα με διαθέσιμη σύγκριση τιμών από ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ.

Το δε κουμπί «Ιστορικό τιμής» εμφανίζει τις διακυμάνσεις ανά σούπερ μάρκετ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

posokanei

Οι τιμές των προϊόντων

Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών δύο μηνών. Οι τιμές και οι μονάδες μέτρησης των προϊόντων ενημερώνονται καθημερινά, απευθείας από τα μηχανογραφικά συστήματα των σούπερ μάρκετ.

Οι τιμές ισχύουν την στιγμή που συλλέγονται από το PosoKanei και αφορούν κυρίως μόνο τα ηλεκτρονικά καταστήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όχι όμνως απαραίτηαη τα φυσικά καταστήματα.

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