PosoKanei.gov.gr: Στον αέρα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα – Πώς λειτουργεί

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Στον «αέρα» βγήκε σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokanei.gov.gr.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει βάση δεδομένων με 7.973 προϊόντα, προσφέροντας δυνατότητες παρακολούθησης ιστορικού τιμών, δημιουργίας λιστών αγορών και σύγκρισης κόστους με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόσβαση στο PosoKanei γίνεται μέσω της διεύθυνσης posokanei.gov.gr, χωρίς να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού ή καταχώριση προσωπικών στοιχείων.

Με την εφαρμογή οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές

Η πλατφόρμα posokanei.gov.gr

Την πλατφόρμα θα παρουσιάσουν στις 12:30 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

H νέα εφαρμογή περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια.

Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Η πλατφόρμα θα διατηρεί ιστορικό τιμών δύο μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μία προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος.

Ήδη από τις πρώτες δοκιμές, καταγράφονται σημαντικές διαφορές τιμών ακόμη και για το ίδιο ακριβώς προϊόν.

Στην πράξη, ένας καταναλωτής που βρίσκεται μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ θα μπορεί μέσω του κινητού του τηλεφώνου να ελέγχει άμεσα αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν το ίδιο είδος διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα.

Για παράδειγμα, θα μπορεί να συγκρίνει την τιμή ενός επώνυμου προϊόντος, όπως ένα πακέτο ρυζιού ή άλλου βασικού αγαθού, με τις αντίστοιχες τιμές που προσφέρουν οι υπόλοιπες αλυσίδες.