Ιαπωνία: Φερόμενο καρτέλ παγωτού ερευνάται καθώς πλησιάζει αποπνικτικό καλοκαίρι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε έξι από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγωτού της χώρας έκαναν έφοδο οι αρχές στην Ιαπωνία για φερόμενη συνωμοσία με σκοπό να αυξήσουν την τιμή των προϊόντων τους, προκαλώντας την οργή των φανατικών οπαδών της κρύας λιχουδιάς καθώς αντιμετωπίζουν ένα σκληρό καλοκαίρι.

Αξιωματούχοι της Ιαπωνικής Επιτροπής Δίκαιου Εμπορίου (JFTC) πραγματοποίησαν την Τρίτη έρευνες στα κεντρικά γραφεία των Akagi Nyugyo, Ezaki Glico, Lotte, Meiji, Morinaga Milk Industry και Morinaga & Co λόγω υποψιών ότι είχαν παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς νόμους.

Ένας αξιωματούχος της JFTC δήλωσε στον Guardian ότι δεν εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με τις επιδρομές, αλλά και οι έξι εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται υπό έρευνα από την επιτροπή και δηλώνουν ότι συνεργάζονται πλήρως.

Οι εταιρείες είναι ύποπτες για συνωμοσία με σκοπό να εκμεταλλευτούν τον πληθωρισμό στις τιμές των τροφίμων στην Ιαπωνία για να αυξήσουν τις τιμές των παγωτών τους πέρα ​​από την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.

Ανώτερα στελέχη των εταιρειών αντιμετωπίζουν κατηγορίες ότι πραγματοποιούσαν συναντήσεις και αντάλλασσαν email επί χρόνια για να συντονίσουν το χρονοδιάγραμμα και την κλίμακα των αυξήσεων των τιμών λιανικής για παγωτά και άλλα κατεψυγμένα επιδόρπια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo και τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK.

Αρνούνται την εκμετάλλευση του πληθωρισμού τροφίμων στην Ιαπωνία

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK κάλυψε τις επιδρομές στο κύριο βραδινό δελτίο ειδήσεων, χρησιμοποιώντας ένα γράφημα για να δείξει στους τηλεθεατές πώς η τιμή δύο κορυφαίων παγωτών – του παγωτού Meiji και των έξι σοκολατένιων μπουκιών Morinaga Milk – αυξήθηκε παράλληλα τέσσερις φορές μεταξύ Ιουνίου 2022 και Σεπτεμβρίου 2025.

Η Morinaga Milk εξέδωσε δήλωση στον ιστότοπό του λέγοντας ότι «υπόκειτο σε επιτόπια επιθεώρηση από την Ιαπωνική Επιτροπή Δίκαιου Εμπορίου λόγω υποψίας παραβίασης του Νόμου περί Αντιμονοπωλίου. Το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και θα συνεργαστούμε πλήρως με την έρευνα της επιτροπής».

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, αυτή είναι η πρώτη έρευνα της JFTC για ύποπτη σύμπραξη τιμών που σχετίζεται με το παγωτό.

Η αγορά παγωτού και κατεψυγμένων σνακ στην Ιαπωνία έφτασε στο ρεκόρ των 663 δισεκατομμυρίων γιεν (4 δισεκατομμύρια δολάρια) στο οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο, λόγω των ολοένα και πιο ζεστών καλοκαιριών και των αυξήσεων των τιμών.

Τα ήδη αποπνικτικά και καυτά καλοκαίρια στην Ιαπωνία εντείνονται από την κλιματική αλλαγή, με τις θερμοκρασίες ρεκόρ να καταγράφονται τακτικά τα τελευταία χρόνια.

Τον Απρίλιο, οι αρχές ανακοίνωσαν έναν νέο όρο για τις ημέρες που ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, kokusho, που μεταφράζεται ως «απίστευτα ζεστό».

Στα προβλήματα του φετινού καλοκαιριού προστίθενται οι ελλείψεις σε καλύμματα σωλήνων κλιματιστικών. Τα καλύμματα των σωλήνων περιέχουν νάφθα, η προμήθεια της οποίας έχει διαταραχθεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας τις εγκαταστάσεις νέων μονάδων κλιματισμού.