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Ιαπωνία: Η Κάτω Βουλή ενέκρινε πρόσθετο προϋπολογισμό ύψους 15,9 δισ. δολ.

Η Ιαπωνία χρειάζεται τα επιπλεόν κονδύλια για την άμβλυνση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή

World 04.06.2026, 15:55
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Ιαπωνία: Η Κάτω Βουλή ενέκρινε πρόσθετο προϋπολογισμό ύψους 15,9 δισ. δολ.
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Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 3,11 τρισεκατομμυρίων γιεν (19,5 δισεκατομμύρια δολάρια) ενέκρινε την Πέμπτη η Κάτω Βουλή στην Ιαπωνία για να προστατεύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από το υψηλότερο κόστος ενέργειας που προκύπτει από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανοίγοντας τον δρόμο για την ψήφισή του την Παρασκευή.

Εγκεκριμένος από το Υπουργικό Συμβούλιο μια ημέρα νωρίτερα, ο προϋπολογισμός θα δημιουργήσει ένα νέο αποθεματικό ταμείο ύψους 2,5 τρισεκατομμυρίων γιεν για να ανταποκριθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και θα διαθέσει 100 δισεκατομμύρια γιεν σε τοπικές επιχορηγήσεις για την υποστήριξη των χρηστών υγραερίου (LPG) και των επιχειρήσεων που βασίζονται σε παροχές ηλεκτρικής ενέργειας εξαιρετικά υψηλής τάσης, αναφέρουν οι Japan Times.

Περιλαμβάνει επίσης 513,5 δισεκατομμύρια γιεν για την αναπλήρωση του υπάρχοντος αποθεματικού ταμείου, το οποίο αξιοποιήθηκε τον Μάιο για τη χρηματοδότηση επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της πόλης για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το ασυνήθιστα σύντομο χρονοδιάγραμμα αντικατοπτρίζει την ώθηση της κυβέρνησης να δράσει πριν από την περίοδο αιχμής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Κάτω Βουλής την Πέμπτη, η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι επανέλαβε ότι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός σχεδιάστηκε για να «ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους» από την ολοένα και πιο αβέβαιη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Θα παρακολουθούμε τις μελλοντικές τάσεις των τιμών και τον αντίκτυπό τους στην οικονομία και θα εξετάσουμε άμεσα τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον είναι απαραίτητο», είπε.

Η Ιαπωνία εξαρτάται από ενεργειακές και άλλες εισαγωγές από την Μέση Ανατολή

Ολόκληρο το πακέτο θα χρηματοδοτηθεί μέσω ομολόγων κάλυψης ελλείμματος. Ωστόσο, η πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο αντίκτυπος στις αγορές θα είναι περιορισμένος, καθώς η νέα έκδοση θα αντισταθμιστεί από περίπου 3 τρισεκατομμύρια γιεν σε ομόλογα κάλυψης ελλείμματος από το προηγούμενο οικονομικό έτος, τα οποία η κυβέρνηση δεν αναμένει πλέον να εκδώσει.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας παρέμειναν ασταθείς από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν τον Φεβρουάριο, με τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ να περιορίζεται σοβαρά.

Η Ιαπωνία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου, έχει επίσης εκτεθεί στο σοκ. Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει επιδοτήσεις καυσίμων και έχει απελευθερώσει αποθέματα πετρελαίου για να περιορίσει τον αντίκτυπο στους καταναλωτές. Το φυσικό αέριο στην αντλία έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό στο ή κάτω από τον στόχο της κυβέρνησης, περίπου 170 γιεν ανά λίτρο, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του στόχου.

Ενώ η ανάγκη για ενεργειακή ανακούφιση αναγνωρίζεται ευρέως από όλες τις κομματικές γραμμές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν επικρίνει το τελευταίο νομοσχέδιο για υπερβολική εξάρτηση από τα αποθεματικά κεφάλαια και όχι από τις αναλυτικές δαπάνες.

«(Η κυβέρνηση) θα πρέπει να διευκρινίσει για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια, πόσο θα δαπανηθούν και ποια αποτελέσματα ελπίζει να επιτύχει πριν ζητήσει διαβούλευση», δήλωσε την Πέμπτη ο Τζούνια Ογκάουα, επικεφαλής της Συμμαχίας για τη Μεταρρύθμιση του Κέντρου.

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