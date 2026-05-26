Ιαπωνία: Υποχωρεί στην τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πιστωτών παγκοσμίως

Η ενίσχυση της θέσης της Γερμανίας και της Κίνας έναντι της Ιαπωνίας αντανακλά τα μεγαλύτερα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

World 26.05.2026, 23:45
Σχολιάστε
Ιαπωνία: Υποχωρεί στην τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πιστωτών παγκοσμίως
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ιαπωνία ξεπεράστηκε από την Κίνα ως η δεύτερη μεγαλύτερη πιστωτική χώρα στον κόσμο το 2025, παρά το γεγονός ότι κατέγραψε νέο ρεκόρ όσον αφορά το ύψος των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό.

Η Γερμανία παρέμεινε στην κορυφή το 2025 με 675,5 τρισεκατομμύρια γιεν

Τα καθαρά εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία της Ιαπωνίας αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, φτάνοντας τα 561,8 τρισεκατομμύρια γιεν (3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια) στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Παρά την αύξηση, το συνολικό ποσό ξεπεράστηκε από την Κίνα, της οποίας τα καθαρά εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, φτάνοντας τα 636,3 τρισεκατομμύρια γιεν.

Η αλλαγή αυτή σημειώθηκε ένα χρόνο αφότου η Ιαπωνία έχασε τη θέση της ως η μεγαλύτερη πιστωτική χώρα στον κόσμο από τη Γερμανία για πρώτη φορά σε 34 χρόνια. Η Γερμανία παρέμεινε στην κορυφή το 2025 με 675,5 τρισεκατομμύρια γιεν.

Τα καθαρά εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία μιας χώρας αντιπροσωπεύουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό που ανήκουν σε κατοίκους της χώρας, μείον τα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν αλλοδαποί, προσαρμοσμένα για τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές το σωρευτικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με την πάροδο του χρόνου.

Το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι η ενίσχυση της θέσης της Γερμανίας και της Κίνας αντανακλά τα μεγαλύτερα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία στηρίζονται κυρίως στο εμπόριο. Ταυτόχρονα, η βραδύτερη αύξηση της καθαρής περιουσιακής θέσης της Ιαπωνίας αντανακλά επίσης την αύξηση της αξίας των εγχώριων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν ξένοι επενδυτές, ιδίως καθώς οι τιμές των ιαπωνικών μετοχών σημείωσαν άνοδο και οδήγησαν σε αύξηση των υποχρεώσεων.

Οι επενδύσεις της Ιαπωνίας

Τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Ιαπωνίας στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας περίπου τα 1,806 τετράκις εκατομμύρια γιεν, λόγω των αυξημένων επιχειρηματικών επενδύσεων στο εξωτερικό, ιδίως στις ΗΠΑ και την Ελβετία. Το υπουργείο ανέφερε ότι τομείς όπως ο χρηματοπιστωτικός και ο ασφαλιστικός, ο εξοπλισμός μεταφορών και τα μη σιδηρούχα μέταλλα προσέλκυσαν σημαντικές ιαπωνικές επενδύσεις.

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 10,5% σε 1,244 τετράκις εκατομμύρια γιεν, σύμφωνα με το υπουργείο. Ο δείκτης Nikkei 225 αυξήθηκε κατά 26% κατά τη διάρκεια του έτους 2025, ξεπερνώντας τις 50.000 μονάδες.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ιαπωνία: Υποχωρεί στην τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πιστωτών παγκοσμίως
World

Νέα υποχώρηση Ιαπωνίας στους κορυφαίους πιστωτές - Ποιες χώρες την πέρασαν
SpaceX: Εξόργισε το Πεντάγωνο με την αύξηση της τιμής του Starlink
World

Στα μαχαίρια SpaceX και Πεντάγωνο για τη τιμή του Starlink
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές ζητούν ξανά… εκδίκηση
World

Οι Αμερικανοί αγοραστές ζητούν ξανά... εκδίκηση
Τράπεζες: Εκτός ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
World

Εκτός τραπεζικών ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
Turkish Airlines: Στοχεύει την κορυφή αφού κέρδισε επιβατική κίνηση από εταιρείες του Κόλπου
World

Πώς η Turkish Airlines στοχεύει την κορυφή
Ενέργεια: Καλά κρατάει η κρίση εφοδιασμού πετρελαίου – Όλο και μεγαλώνει η «ουρά» των επιπτώσεων
World

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης - Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
Μισθοί: Πώς ο πόλεμος συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη στις πλούσιες χώρες
World

Στην πρέσα οι μισθοί σε όλον τον κόσμο

Το ενεργειακό σοκ στην ευρωζώνη είναι ένα νέο πλήγμα για τους εργαζόμενους - Οι πραγματικοί μισθοί συρρικνώνονται και πάλι

Αγίου Πνεύματος: Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες
Τουρισμός

Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένη η αεροπορική επιβατική κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πού κινούνται οι πληρότητες

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
World

Η μετοχή της Ferrari καταρρέει μετά την παρουσίαση του EV

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Ιαπωνία: Υποχωρεί στην τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πιστωτών παγκοσμίως
World

Νέα υποχώρηση Ιαπωνίας στους κορυφαίους πιστωτές - Ποιες χώρες την πέρασαν

Η ενίσχυση της θέσης της Γερμανίας και της Κίνας έναντι της Ιαπωνίας αντανακλά τα μεγαλύτερα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές ζητούν ξανά… εκδίκηση
World

Οι Αμερικανοί αγοραστές ζητούν ξανά... εκδίκηση

Το revenge shopping επιστρέφει στις ΗΠΑ - Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των μεγάλων retailers

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Εκτός ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
World

Εκτός τραπεζικών ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές

Οι τράπεζες μεταφέρουν εκτός ισολογισμού τον κίνδυνο από εταιρικά δάνεια ύψους 500 δισ. δολαρίων στην Ευρώπη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Turkish Airlines: Στοχεύει την κορυφή αφού κέρδισε επιβατική κίνηση από εταιρείες του Κόλπου
World

Πώς η Turkish Airlines στοχεύει την κορυφή

Ο κόμβος της Κωνσταντινούπολης παραμένει πλήρως λειτουργικός κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που έχει διαταράξει τους αερομεταφορείς στην περιοχή, λέει ο πρόεδρος της Turkish Airlines

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενέργεια: Καλά κρατάει η κρίση εφοδιασμού πετρελαίου – Όλο και μεγαλώνει η «ουρά» των επιπτώσεων
World

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης - Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά - Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις
World

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ο Μπέσεντ από τότε που ανέλαβε το υπουργείο δήλωσε ότι στοχεύει στη χαμηλή απόδοση του 10ετούς ομολόγου - Ο πόλεμος και το έλλειμμα δεν του αφήνουν πολλές επιλογές

Τζούλη Καλημέρη
Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο

Επιδεινώνονται οι απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση λόγω πολέμου

Latest News
Ιαπωνία: Υποχωρεί στην τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πιστωτών παγκοσμίως
World

Νέα υποχώρηση Ιαπωνίας στους κορυφαίους πιστωτές - Ποιες χώρες την πέρασαν

Η ενίσχυση της θέσης της Γερμανίας και της Κίνας έναντι της Ιαπωνίας αντανακλά τα μεγαλύτερα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

SpaceX: Εξόργισε το Πεντάγωνο με την αύξηση της τιμής του Starlink
World

Στα μαχαίρια SpaceX και Πεντάγωνο για τη τιμή του Starlink

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στελέχη της SpaceX συναντήθηκαν με αξιωματούχους του Πενταγώνου υποστηρίζοντας ότι ο στρατός δεν πληρώνει αρκετά

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές ζητούν ξανά… εκδίκηση
World

Οι Αμερικανοί αγοραστές ζητούν ξανά... εκδίκηση

Το revenge shopping επιστρέφει στις ΗΠΑ - Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των μεγάλων retailers

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,61% στις 7,519.12 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κέρδισε 1,19% κλείνοντας στις 26,656.181. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά -0.23% κλείνοντας στις 50,461.68μονάδες

Τράπεζες: Εκτός ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές
World

Εκτός τραπεζικών ισολογισμών 500 δισ. ευρώ – Συναγερμός στις εποπτικές αρχές

Οι τράπεζες μεταφέρουν εκτός ισολογισμού τον κίνδυνο από εταιρικά δάνεια ύψους 500 δισ. δολαρίων στην Ευρώπη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κυριάκος Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους
Economy

Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για το παραγωγικό μοντέλο της επόμενης δεκαετίας

Turkish Airlines: Στοχεύει την κορυφή αφού κέρδισε επιβατική κίνηση από εταιρείες του Κόλπου
World

Πώς η Turkish Airlines στοχεύει την κορυφή

Ο κόμβος της Κωνσταντινούπολης παραμένει πλήρως λειτουργικός κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που έχει διαταράξει τους αερομεταφορείς στην περιοχή, λέει ο πρόεδρος της Turkish Airlines

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενέργεια: Καλά κρατάει η κρίση εφοδιασμού πετρελαίου – Όλο και μεγαλώνει η «ουρά» των επιπτώσεων
World

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης - Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά - Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Google Gemini τα έκανε θάλασσα στο «Κυβερνοκαφέ της Στοκχόλμης»

Διευθυντική θέση ανέλαβε η τεχνητή νοημοσύνη σε καφενείο της Στοκχόλμης - Ηθικά ερωτήματα θέλησε να εξερευνήσει μέσω του πειράματος η Andon Labs

Αλέξανδρος Καψύλης
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις
World

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ο Μπέσεντ από τότε που ανέλαβε το υπουργείο δήλωσε ότι στοχεύει στη χαμηλή απόδοση του 10ετούς ομολόγου - Ο πόλεμος και το έλλειμμα δεν του αφήνουν πολλές επιλογές

Τζούλη Καλημέρη
Greece Unveils New Framework to Attract Foreign Investment
English Edition

Greece Unveils New Framework to Attract Foreign Investment

The Ministry of Development is advancing a bill offering tax incentives and fast-track permitting to draw foreign capital into strategic sectors up to €50 million

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ, λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο

Επιδεινώνονται οι απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση λόγω πολέμου

Greece Submits €1.63B Recovery Fund Payment Request
English Edition

Greece Submits €1.63B Recovery Fund Payment Request

Greece has filed its 8th grant disbursement request and 7th loan disbursement request from the EU Recovery and Resilience Facility, covering 34 milestones and marking a significant step toward closing out the program

Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία

Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Δασμοί: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας
World

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας

Πέρυσι, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα διευρύνθηκε στα 360 δισ. ευρώ.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies