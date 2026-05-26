Ιαπωνία: Υποχωρεί στην τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πιστωτών παγκοσμίως

Η Ιαπωνία ξεπεράστηκε από την Κίνα ως η δεύτερη μεγαλύτερη πιστωτική χώρα στον κόσμο το 2025, παρά το γεγονός ότι κατέγραψε νέο ρεκόρ όσον αφορά το ύψος των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό.

Τα καθαρά εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία της Ιαπωνίας αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, φτάνοντας τα 561,8 τρισεκατομμύρια γιεν (3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια) στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Παρά την αύξηση, το συνολικό ποσό ξεπεράστηκε από την Κίνα, της οποίας τα καθαρά εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, φτάνοντας τα 636,3 τρισεκατομμύρια γιεν.

Η αλλαγή αυτή σημειώθηκε ένα χρόνο αφότου η Ιαπωνία έχασε τη θέση της ως η μεγαλύτερη πιστωτική χώρα στον κόσμο από τη Γερμανία για πρώτη φορά σε 34 χρόνια. Η Γερμανία παρέμεινε στην κορυφή το 2025 με 675,5 τρισεκατομμύρια γιεν.

Τα καθαρά εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία μιας χώρας αντιπροσωπεύουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό που ανήκουν σε κατοίκους της χώρας, μείον τα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν αλλοδαποί, προσαρμοσμένα για τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές το σωρευτικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με την πάροδο του χρόνου.

Το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι η ενίσχυση της θέσης της Γερμανίας και της Κίνας αντανακλά τα μεγαλύτερα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία στηρίζονται κυρίως στο εμπόριο. Ταυτόχρονα, η βραδύτερη αύξηση της καθαρής περιουσιακής θέσης της Ιαπωνίας αντανακλά επίσης την αύξηση της αξίας των εγχώριων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν ξένοι επενδυτές, ιδίως καθώς οι τιμές των ιαπωνικών μετοχών σημείωσαν άνοδο και οδήγησαν σε αύξηση των υποχρεώσεων.

Οι επενδύσεις της Ιαπωνίας

Τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Ιαπωνίας στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας περίπου τα 1,806 τετράκις εκατομμύρια γιεν, λόγω των αυξημένων επιχειρηματικών επενδύσεων στο εξωτερικό, ιδίως στις ΗΠΑ και την Ελβετία. Το υπουργείο ανέφερε ότι τομείς όπως ο χρηματοπιστωτικός και ο ασφαλιστικός, ο εξοπλισμός μεταφορών και τα μη σιδηρούχα μέταλλα προσέλκυσαν σημαντικές ιαπωνικές επενδύσεις.

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 10,5% σε 1,244 τετράκις εκατομμύρια γιεν, σύμφωνα με το υπουργείο. Ο δείκτης Nikkei 225 αυξήθηκε κατά 26% κατά τη διάρκεια του έτους 2025, ξεπερνώντας τις 50.000 μονάδες.