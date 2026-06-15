Ιαπωνία: Ρεκόρ για τον δείκτη Nikkei στις 69.700 μονάδες, αλλά προμηνύεται κίνδυνος επιτοκίων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τις 69.700 μονάδες ξεπέρασε για πρώτη φορά ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας κατατράφοντας ιστορικό ρεκόρ. Τη Δευτέρα έφτασε στο ενδοημερήσιο υψηλό των 69.705 μονάδων, ανεβαίνοντας περισσότερο από 5%, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου πυροδότησε ένα ευρύτερο ράλι στο χρηματιστήριο.

Ο δείκτης αναφοράς πρόσθεσε περίπου 465 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 77,22 τρισεκατομμύρια γιεν, σε αγοραία αξία, σύμφωνα με την εφημερίδα Japan Times.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης αύξησε τις μετοχές. Η συμφωνία -που πρόκειται να υπογραφτεί την Παρασκευή στην Ελεβετία- τερματίζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ και ανοίγει ξανά το Στενό του Ορμούζ, μια βασική πετρελαϊκή οδό.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώθηκαν μετά την είδηση, με το West Texas Intermediate να υποχωρεί περίπου 4,6% και το Brent Crude να υποχωρεί περίπου 5%.

Οι μετοχές και τα κρυπτονομίσματα κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν απότομη άνοδο, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones Industrial Average να σημειώνουν άνοδο 342 μονάδων ή 0,7%. Τα συμβόλαια που συνδέονται με τον S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,9% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 ηγήθηκαν με άνοδο 1,4%.

Οι ασιατικοί δείκτες αναφοράς κατέγραψαν τις μεγαλύτερες κινήσεις της ημέρας. Ο KOSPI της Νότιας Κορέας ηγήθηκε της περιοχής με άνοδο 5,46%. Ο Topix της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 3,3%.

Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συμμετείχαν επίσης στην άνοδο. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κοντά στο 2% και το Bitcoin (BTC) εκτοξεύτηκε προς τις 66.000.

Η απόφαση για τα επιτόκια στην Ιαπωνία θα μπορούσε να αντιστρέψει το κλίμα

Παρόλα αυτά, το κλίμα θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) αναμένεται ευρέως να αυξήσει το επιτόκιο πολιτικής της στο 1% από 0,75% την Τρίτη.

Τα υψηλότερα ιαπωνικά επιτόκια μειώνουν την ελκυστικότητα του carry trade που χρηματοδοτείται από γιεν, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού και περιορίζοντας το πλεονέκτημα απόδοσης που διατίθεται στις αγορές του εξωτερικού. Σε αυτήν τη στρατηγική, οι επενδυτές δανείζονται γιεν με χαμηλά επιτόκια και επενδύουν τα έσοδα σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων και κρυπτονομισμάτων.

Καθώς τα carry trades γίνονται λιγότερο κερδοφόρα, οι επενδυτές ενδέχεται να μειώσουν τη μόχλευση και να επαναπατρίσουν κεφάλαια στην Ιαπωνία, ενδεχομένως επιβαρύνοντας τις παγκόσμιες αγορές μετοχών και άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Επειδή οι αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτιμήσει μια αύξηση των επιτοκίων, οι επενδυτές ενδέχεται να επικεντρωθούν περισσότερο στις οδηγίες της Τράπεζας της Ιαπωνίας παρά στην ίδια την αύξηση. Μια δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα ακολουθήσει μια ακόμη αύξηση στο 1,25% το τέταρτο τρίμηνο.

Οποιοδήποτε σημάδι ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σκοπεύουν να αυστηροποιήσουν την πολιτική τους πιο επιθετικά από το αναμενόμενο θα μπορούσε να πιέσει τις μετοχές, τα κρυπτονομίσματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που είναι ευαίσθητα στον κίνδυνο, επιταχύνοντας την αποδέσμευση θέσεων που χρηματοδοτούνται από γιεν.