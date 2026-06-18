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Μουντιάλ 2026: Μήπως είναι το τουρνουά των ηττημένων του επιχειρηματικού κόσμου;

Η μεγάλη οικονομική μηχανή του Μουντιάλ έχει μπει μπροστά - Οι νικητές, οι χαμένοι και η παλιά φρουρά

World 18.06.2026, 22:00
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Μουντιάλ 2026: Μήπως είναι το τουρνουά των ηττημένων του επιχειρηματικού κόσμου;
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Τα νήματα του φετινού Μουντιάλ κινούν το χρήμα και ο επιχειρηματικός κόσμος, που περίμενε με ανυπομονησία τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κυρίως στην Αμερική, μια χώρα που έχει αναδείξει τόσους σπουδαίους επιχειρηματίες και τόσο λίγους καλούς ποδοσφαιριστές.

Η μεγάλη οικονομική μηχανή έχει μπει μπροστά: οι τιμές των εισιτηρίων είναι εξωφρενικές, οι διαιτητές φέρουν κάμερες δεμένες στο κεφάλι τους και κάθε παίκτης έχει το δικό του «ψηφιακό δίδυμο»,ενώ η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου έχει μετατραπεί σε παρουσίαση επιχειρήσεων, είναι πιο ορατό από ποτέ μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Και οι τρεις μεγάλοι κατασκευαστές αθλητικών ειδών έχουν χαμηλότερη αξία από ό,τι το 2018, όταν η Γαλλία νίκησε την Κροατία

Στο Μουντιάλ κονταροχτυπιούνται τα αθλητικά brands

Στο αριστερό στήθος τους, οι παίκτες φορούν με υπερηφάνεια το εθνικό τους έμβλημα. Και στο δεξί, λογότυπα αθλητικών εμπορικών σημάτων που ζητούν την προσοχή ώστε να κερδίσουν μερίδιο και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

Η Nike έχει ντύσει 12 από τις 48 ομάδες στη φετινή διοργάνωση, λιγότερες από την Adidas που έχει αναλάβει 14 ομάδες και ελαφρώς περισσότερες από την Puma που έχει 11. Οι υπόλοιποι βασίζονται σε κάποτε γνωστές μάρκες, αναφέρει ο Economist. Ενδεικτικά, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι ο μοναδικός πελάτης της Umbro, της βρετανικής μάρκας που κάποτε έντυνε περισσότερες ομάδες από οποιαδήποτε άλλη.

Άλλες ομάδες προτιμούν τοπικές επιχειρήσεις, όπως η ομάδα του Ιράν που ντύνεται από την Majid, μια εταιρεία που μοιράζεται το όνομά της με το σύστημα άμυνας κατά πυραύλων μικρής εμβέλειας της χώρας.

Και οι τρεις μεγάλοι κατασκευαστές αθλητικών ειδών έχουν χαμηλότερη αξία από ό,τι το 2018, όταν η Γαλλία νίκησε την Κροατία σε έναν τελικό όπου και οι δύο ομάδες φορούσαν Nike.

Ο μεγαλύτερος ζυθοποιός στον κόσμο αναμένει ότι ο όγκος των πωλήσεων μπύρας φέτος θα αυξηθεί κατά 0,2% έως 0,3% εξαιτίας του τουρνουά

Ο προβληματισμός του κλάδου

Οι μετοχές της αμερικανικής εταιρείας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μια εντυπωσιακή πτώση από την παγκόσμια πολιτιστική της κυριαρχία, έχουν καταρρεύσει κατά τα τρία τέταρτα από το υψηλότερο σημείο τους το 2021. Ο ανταγωνισμός από εταιρείες όπως την ελβετική μάρκα On, και η ιαπωνική Asics, εξηγεί εν μέρει την παρακμή της.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η έλλειψη συναρπαστικών νέων προϊόντων αποτελεί τον κύριο λόγο για την ύφεση του κλάδου. Με την «Trionda», η Adidas έχει σχεδιάσει μια μπάλα ποδοσφαίρου που δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί για παράδειγμα την «Telstar» για τη διοργάνωση στο Μεξικό το 1970. Ούτε αποτυπώνει την ουσία των διοργανωτών του διαγωνισμού, όπως η υπερβολικά εξελιγμένη «Teamgeist» της Γερμανίας του 2006.

Τα ποδοσφαιρικά παπούτσια φέτος είναι εντυπωσιακές, αλλά πολύ όμοιες: οι περισσότερες είναι σε αποχρώσεις του ροζ. Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι νέες φανέλες «Aero-FIT» της Nike, μερικές από τις οποίες σαφώς δεν ταιριάζουν. Οι ραφές στους ώμους τους προκαλούν έντονη προεξοχή του υφάσματος της φανέλας, δίνοντας στους λεπτούς άνδρες που τις φορούν μια εμφάνιση ξωτικού.

Μουντιάλ

Τα Hydration Breaks

Κατόπιν εντολής της FIFA, η οποία έχει δείξει εξαιρετική προθυμία να αλλάξει τους κανόνες ενός αθλήματος του 19ου αιώνα που διοικεί αλλά δεν εφηύρε, το παιχνίδι των δύο ημιχρόνων αποτελείται πλέον από τέσσερα τέταρτα. Οι διοικητές με έδρα την Ελβετία ισχυρίζονται ότι τα νέα διαλείμματα, γνωστά και ως «Powerade Hydration Breaks, επιβάλλονται λόγω της ζέστης. Οι οπαδοί «βλέπουν» πως αυτές οι διακοπές επιτρέπουν στους τηλεοπτικούς σταθμούς να προβάλλουν περισσότερες διαφημίσεις.

Ίσως τα διαλείμματα να αποτελούν μια πράξη έμμεσης «φιλανθρωπίας». Το Fox, που κατέχει τα δικαιώματα μετάδοσης του διαγωνισμού στην Αμερική, έχει γεμίσει γενναιόδωρα τα σύντομα διαλείμματα με διαφημίσεις, οι περισσότερες από τις οποίες φαίνεται να έχουν πρωταγωνιστή τον Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ. Οι μετοχές του, μετά την άνοδο που σημείωσαν πέρυσι, έχουν υποχωρήσει.

Άλλα κανάλια έχουν γνωρίσει καλύτερες μέρες. Στη Γαλλία οι αγώνες μεταδίδονται από το M6 (του οποίου οι μετοχές έφτασαν στο αποκορύφωμά τους το 2000). Στη Βρετανία τα μισά μεταδίδονται από το ITV (2015) και πολλοί ισπανόφωνοι στην Αμερική τα παρακολουθούν στο Telemundo της Comcast (2021).

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Μουντιάλ: Η τελευταία ελπίδα για το αλκοόλ;

Ένα τουρνουά με πολύ περισσότερους αγώνες (104, από 64 την προηγούμενη φορά) θα έπρεπε να σημαίνει πολύ περισσότερο ποτό. Ωστόσο, και οι ζυθοποιοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το κύμα αποχής από το αλκοόλ που σαρώνει τους νέους στις πλούσιες χώρες, αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα του κλάδου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να είναι το τέλειο αντίδοτο σε αυτή την υπερβολική εγκράτεια, αν η εθνική ομάδα της Αγγλίας, ιστορικά γνωστή για τους ταλαντούχους πότες της, δεν ήταν τόσο πρόθυμη να την ενθαρρύνει.

Στο φετινό Μουντιάλ, οι παίκτες φαίνονται να φορούν ένα «Whoop», μια συσκευή παρακολούθησης σωματικών δεικτών που φοριέται στον καρπό και προτιμάται από όσους κοιμούνται πάρα πολύ και πίνουν ελάχιστα. Ο Χάρι Κέιν, ο αρχηγός της ομάδας, διαφημίζει τα δαχτυλίδια «Oura», ένα άλλο δημοφιλές κομμάτι νευρωτικού κοσμήματος.

Ορισμένοι ζυθοποιοί εξακολουθούν να θεωρούν το τουρνουά ως μια «τελευταία ελπίδα». Ο μεγαλύτερος ζυθοποιός στον κόσμο αναμένει ότι ο όγκος των πωλήσεων μπύρας φέτος θα αυξηθεί κατά 0,2% έως 0,3% εξαιτίας του τουρνουά. Οι αμερικανοί ζυθοποιοί θα επωφεληθούν από τη διοργάνωση του τουρνουά. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley, το πόση μπύρα θα καταναλωθεί τελικά εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το ποιες ομάδες θα προχωρήσουν στη διοργάνωση. Από αυτή την άποψη, οι αγώνες νοκ-άουτ αποτελούν επίσης αναμετρήσεις μεταξύ των αγαπημένων μπυρών των συμμετεχουσών χωρών. (Οι απροσδόκητοι αποκλεισμοί, ωστόσο, μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστια αποθέματα που δεν θα πωληθούν, όπως συνέβη όταν η Αγγλία αποκλείστηκε το 2006 και το 2010.

Αλλαγή φρουράς στις στοιχηματικές

Μια παρόμοια λογική ισχύει και για τον κλάδο των στοιχημάτων: όσο πιο συναρπαστικό γίνεται το τουρνουά, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζουν οι εταιρείες στοιχημάτων.

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, οι Flutter και DraftKings, δύο γίγαντες του κλάδου, μπορούν να αναμένουν ρεκόρ περίπου 2,4 δισ. δολαρίων σε στοιχήματα από τους πελάτες τους στην Αμερική. Οι μετοχές τους έχουν πέσει κατά το ήμισυ και το ένα πέμπτο αντίστοιχα φέτος. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους «συγγενείς» τους στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, φταίνε μόνο οι ίδιοι για την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν από τις αγορές προβλέψεων.

Είναι πιο εύκολο να παρατηρήσει κανείς την αποχώρηση της παλιάς φρουράς των εταιρειών που στέκονταν πίσω από το Μουντιάλ παρά να προβλέψει ποιοι θα τις αντικαταστήσουν στις επόμενες διοργανώσεις. Κανείς δεν μπορεί να μαντέψει ποιος θα κατασκευάσει τις φανέλες αν οι μεγάλες εταιρείες αθλητικών ειδών συνεχίσουν την πτώση τους προς την αφάνεια. Οι Kalshi και Polymarket, οι μεγαλύτερες αγορές προβλέψεων, αποτελούν, για να το πούμε έτσι, μια καλή επιλογή.

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