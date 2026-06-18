Ο χρυσός επιστρέφει στην πατρίδα του

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Για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια, τα θησαυροφυλάκια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου θεωρούνταν τα ασφαλέστερα μέρη στον κόσμο για τη φύλαξη χρυσού. Από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, οι κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης αλλά και δεκάδων άλλων χωρών εμπιστεύονταν τα πολύτιμα αποθέματά τους στη Federal Reserve της Νέας Υόρκης και στην Τράπεζα της Αγγλίας. Η παρουσία του χρυσού σε αυτά τα κέντρα δεν εξυπηρετούσε μόνο λόγους ασφαλείας, αλλά και πρακτικές ανάγκες, καθώς διευκόλυνε τις διεθνείς συναλλαγές και την άμεση ρευστοποίηση των αποθεμάτων όταν χρειαζόταν.

Σήμερα όμως, αυτό το μοντέλο δείχνει να αλλάζει. Μια σιωπηλή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική μετακίνηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και άλλων περιοχών επαναφέρουν ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα των αποθεμάτων χρυσού τους εντός των εθνικών τους συνόρων. Πρόκειται για μια τάση που δεν αφορά μόνο τη διαχείριση ενός περιουσιακού στοιχείου, αλλά αντανακλά βαθύτερες ανησυχίες σχετικά με τη γεωπολιτική ασφάλεια, την εθνική κυριαρχία και την αξιοπιστία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Καθοριστική καμπή υπήρξε το 2022 και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η απόφαση των δυτικών χωρών να παγώσουν περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών συναλλαγματικών αποθεμάτων προκάλεσε σοκ σε πολλές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες. Αν και ο φυσικός χρυσός διαφέρει από τα αποθέματα σε συνάλλαγμα ή κρατικά ομόλογα, το μήνυμα ήταν σαφές: περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό ξένη δικαιοδοσία ενδέχεται να επηρεαστούν από πολιτικές αποφάσεις, κυρώσεις ή γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Από εκείνη τη στιγμή, η έννοια της «χρηματοπιστωτικής κυριαρχίας» άρχισε να αποκτά νέο περιεχόμενο. Πολλές χώρες διερωτήθηκαν κατά πόσο είναι συνετό να διατηρούν σημαντικό μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους εκτός εθνικού ελέγχου. Η ανησυχία δεν περιορίζεται σε αντιπάλους της Δύσης. Αντίθετα, εμφανίζεται ακόμη και μεταξύ παραδοσιακών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι παρακολουθούν με προβληματισμό τις πολιτικές αναταράξεις και την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Η Γαλλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μέσα σε λίγους μήνες μετέφερε περισσότερους από 120 τόνους χρυσού από τη Νέα Υόρκη στο εθνικό της έδαφος, επιλέγοντας πλέον να φυλάσσει το σύνολο των αποθεμάτων της εντός των γαλλικών συνόρων. Στη Γερμανία, η συζήτηση έχει αναζωπυρωθεί έντονα. Παρότι η Bundesbank εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές ποσότητες χρυσού στις ΗΠΑ, πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες ζητούν επανεξέταση της στρατηγικής αυτής, θεωρώντας ότι οι σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες απαιτούν μεγαλύτερο έλεγχο των εθνικών αποθεμάτων.

Παράλληλα, η Ινδία έχει μειώσει θεαματικά το ποσοστό του χρυσού που διατηρεί στο εξωτερικό, ενώ η Πολωνία είχε ήδη ανοίξει τον δρόμο το 2019, όταν οργάνωσε μια εντυπωσιακή επιχείρηση επαναπατρισμού 100 τόνων χρυσού από το Λονδίνο. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με θωρακισμένα οχήματα, ισχυρές αστυνομικές συνοδείες και ειδικά αεροσκάφη, θυμίζοντας περισσότερο στρατιωτική αποστολή παρά τραπεζική διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, η εκρηκτική άνοδος της τιμής του χρυσού ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων. Όταν η αξία του πολύτιμου μετάλλου κυμαινόταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, η αποθήκευσή του στο εξωτερικό δεν προκαλούσε ιδιαίτερες ανησυχίες. Σήμερα όμως, με την αξία των αποθεμάτων να ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια δολάρια, η φυσική κατοχή του χρυσού αποκτά διαφορετική βαρύτητα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο χρυσός έχει πλέον ξεπεράσει τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ως το πολυτιμότερο αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι το δολάριο χάνει άμεσα τον κυρίαρχο ρόλο του, αλλά δείχνει ότι οι νομισματικές αρχές αναζητούν μεγαλύτερη διαφοροποίηση και προστασία απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Παρά την τάση επαναπατρισμού, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη παραμένουν τα σημαντικότερα παγκόσμια κέντρα αποθήκευσης χρυσού. Ωστόσο, η εικόνα ενός κόσμου όπου οι περισσότερες χώρες εμπιστεύονται άνευ όρων τα αποθέματά τους σε δύο μόνο χρηματοπιστωτικά κέντρα φαίνεται να ανήκει πλέον στο παρελθόν. Νέα κέντρα, όπως η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, κερδίζουν έδαφος, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να διασπείρουν τους κινδύνους αντί να τους συγκεντρώνουν.

Ο επαναπατρισμός του χρυσού δεν αποτελεί απλώς μια λογιστική ή τεχνική διαδικασία. Είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη που αντανακλά τη μετάβαση σε έναν κόσμο περισσότερο κατακερματισμένο, λιγότερο προβλέψιμο και πιο ανταγωνιστικό. Όπως ακριβώς κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ο χρυσός λειτουργούσε ως η απόλυτη εγγύηση εθνικής ισχύος, έτσι και σήμερα επανέρχεται στο προσκήνιο ως το ύστατο καταφύγιο οικονομικής ανεξαρτησίας και κρατικής κυριαρχίας. Σε μια εποχή όπου η εμπιστοσύνη μετατρέπεται σε σπάνιο αγαθό, οι χώρες φαίνεται να προτιμούν να κρατούν τον χρυσό τους όσο το δυνατόν πιο κοντά.

Πηγή: in.gr