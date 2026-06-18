Yalco: Ανεβάζει το ποσοστό της στην Yalco Trading – Ο ρόλος της Tethys

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Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης της Tethys, προχωρά η Yalco Trading, θυγατρική της βιομηχανίας γυαλικών και ειδών εξοπλισμού YALCO – YIOS Α.Ε.

Τα σχέδια της Yalco

Σε επανεκκίνηση ποντάρει η Yalco μετά την συμφωνία για την είσοδο του ομίλου AVE του Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη στο μετοχικό κεφάλαιο και την επενδυτική ένεση των 5 εκατ. ευρώ. Η αλλαγή σελίδας ύστερα από πολυετή προσπάθεια ανάκαμψης θα επισφραγισθεί με την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών και την επιστροφή της εταιρείας σε κερδοφόρο πορεία.

Πρόκειται για μια συνεργασίας που μετρά ήδη δύο χρόνια αθόρυβης προετοιμασίας στο πεδίο και συγκεκριμένα με την επένδυση της Tethys, που είναι το family office του Νίκου Βαρδινογιάννη, στην Yalco Holdings.

Στη διάρκεια των δύο ετών και μετά από συνεργασία μεταξύ Yalco και Tethys, αποφασίστηκε από τον όμιλο Βαρδινογιάννη κυρίως να έχει και το family office και την AVE σαν μέτοχο.

Η είσοδος της AVE με την ένεση των 5 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ένα σημαντικό ποσοστό στην Yalco, ύψους περίπου 32% ενώ και η Yalco θα συνεισφέρει το 35% της θυγατρικής στη Ρουμανία, η οποία συνολικά αποτιμήθηκε σε περίπου 12 εκατ. ευρώ.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο-Βιομηχανία Υλικών και Ειδών οικιακής χρήσης» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι επίκειται αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της κατά 51% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «YALCO TRADING Επαγγελματικός & Οικιακός Εξοπλισμός Α.Ε.», διακριτικό τίτλο «YALCO TRADING» και έδρα επί της οδού Ανδρέα Μεταξά 9, 14564 Κηφισιά, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 180653701000 και ΑΦΜ 996433250.

Η Εταιρεία προβαίνει στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της YALCO TRADING ως κατωτέρω:

1. Η YALCO TRADING θα προβεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης του μετόχου TETHYS EQUITY LIMITED, έτσι ώστε μόνο η Εταιρεία να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ανάγκης κεφαλαιοποίησης της Yalco Trading ώστε να υποστηριχθεί ο επιχειρηματικός της σχεδιασμός.

2. Κατόπιν της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανερχόταν μέχρι σήμερα στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000€), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης, θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (6.533.334€), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (6.533.334) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης. Οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (533.334) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές θα εκδοθούν υπέρ το άρτιο, με τιμή διάθεσης εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών και τεσσάρων χιλιοστών του λεπτού του ευρώ (9,37499€) ανά μετοχή, εκ των οποίων ποσό ενός ευρώ (1,00€) ανά μετοχή αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία αυτής και το υπόλοιπο ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά υπέρ το άρτιο.

3. Η καταβολή θα γίνει σε μετρητά και η προθεσμία κάλυψης ορίζεται από 14 ημέρες έως 4 μήνες από την ημέρα καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το άρθρο 20 παρα 2 Ν. 4548/2018.

4. Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω θα γίνει εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία, κατόπιν της παραίτησης του Tethys από το δικαίωμα προτίμησής του. Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Εταιρεία θα κατέχει τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (3.593.334) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου πενήντα πέντε τοις εκατό (55,000004%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το Tethys θα εξακολουθήσει να κατέχει δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (2.940.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου σαράντα πέντε τοις εκατό (44,999996%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.