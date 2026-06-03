Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE

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Σε δυναμική… επανεκκίνηση στοχεύει η Yalco, μετά την συμφωνία για την είσοδο του ομίλου AVE του Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη στο μετοχικό κεφάλαιο και την επενδυτική ένεση των 5 εκατ. ευρώ. Η αλλαγή σελίδας ύστερα από πολυετή προσπάθεια ανάκαμψης θα επισφραγισθεί με την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών και την επιστροφή της εταιρείας σε κερδοφόρο πορεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Yalco, Σωκράτης Κωνσταντίνου μιλώντας στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» χαρακτηρίζει στρατηγικού χαρακτήρα τη συμπόρευση με τον όμιλο AVE, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια συνεργασίας που μετρά ήδη δύο χρόνια αθόρυβης προετοιμασίας στο πεδίο και συγκεκριμένα με την επένδυση της Tethys, που είναι το family office του Νίκου Βαρδινογιάννη, στην Yalco Holdings.

H είσοδος της AVE με την ένεση των 5 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ένα σημαντικό ποσοστό στην Yalco, ύψους περίπου 32%

Στη διάρκεια των δύο ετών και μετά από συνεργασία μεταξύ Yalco και Tethys, αποφασίστηκε από τον όμιλο Βαρδινογιάννη κυρίως να έχει και το family office και την AVE σαν μέτοχο». Το κλειδί της επιτυχίας αυτής της συγκατοίκησης κρύβεται, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, σε δύο πολύ συγκεκριμένες λέξεις: «Συνεννόηση και στα θετικά και στα αρνητικά και εμπιστοσύνη. Μετά από δύο χρόνια μαζί είμαστε σίγουροι για αυτά τα δύο…», αναφέρει με έμφαση.

Όσο για τη διοικητική εκπροσώπηση, αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί. Πολύ σύντομα θα καταλήξουν και τα πρόσωπα από την AVE που θα ενταχθούν στο διοικητικό συμβούλιο της Yalco, προκειμένου να υπάρχει ένα πολύ λειτουργικό… board.

Η αρχιτεκτονική της συμφωνίας της Yalco

Σχολιάζοντας την αρχιτεκτονική της συμφωνίας και συνολικά τη χρηματοδοτική στήριξη της Yalco, ο κ. Κωνσταντίνου εξηγεί ότι η είσοδος της AVE με την ένεση των 5 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ένα σημαντικό ποσοστό στην Yalco, ύψους περίπου 32% ενώ και η Yalco θα συνεισφέρει το 35% της θυγατρικής στη Ρουμανία, η οποία συνολικά αποτιμήθηκε σε περίπου 12 εκατ. ευρώ.

H παρουσία σε Ελλάδα και Ρουμανία δημιουργεί ισχυρά πλεονεκτήματα όσον αφορά στην διαπραγματευτική ισχύ της Yalco

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η διευθέτηση των υποχρεώσεων που επετεύχθη μέσα από την αξιοποίηση του προπτωχευτικού κώδικα. Υπολογίζεται ότι κουρεύτηκαν περίπου 35 εκατ. ευρώ χωρίς να καταβληθούν φόροι, ενώ ρυθμίστηκαν και οφειλές προς το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και την εφορία σε 240 δόσεις. Μέσα από αυτές τις τρεις κινήσεις, όπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνου «βοηθούν την εταιρεία να γυρίσει από αρνητική σε καθαρή θέση, και εξυγιαίνεται το βαρύ κομμάτι του ισολογισμού. Η εταιρεία πλέον έχει οχυρωθεί και δεν υπάρχει να μην γυρίσει..», σημειώνει με νόημα.

Η κεφαλαιακή ένεση της AVE του Βαρδινογιάννη

Πού θα κατευθυνθούν, όμως, τα νέα κεφάλαια; «Σε κεφάλαιο κίνησης βασικά», απαντά ο κ. Κωνσταντίνου. Τώρα που αναπτύσσεται η εταιρεία, θέλει κεφάλαια για ανάπτυξη». Μέρος αυτών, βέβαια, θα στηρίξει και τις παραγωγικές δομές: «Μπορεί, κάποια… κεφάλαια να κατευθυνθούν για την ενίσχυση των παραγωγικών γραμμών για τα προϊόντα fest, γιατί αυτή τη στιγμή παράγουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας».

Αναφερόμενος στις συνέργειες, ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρεται στο πεδίο του Horeca όπου η Tethys έχει παρουσία σε ξενοδοχεία και εστίαση αλλά και μαρίνες ενώ και η AVE διατηρεί κάποιες αντιπροσωπείες προϊόντω, τις οποίες η Yalco μπορεί να εκμεταλλευτεί

Παράλληλα, η παρουσία σε Ελλάδα και Ρουμανία δημιουργεί ισχυρά πλεονεκτήματα όσον αφορά στην διαπραγματευτική ισχύ της Yalco.

Στα σχέδια της Yalco περιλαμβάνεται και η ενίσχυση του e-commerce και της εξωστρέφειας. Δυο τομείς που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάκαμψη των εσόδων του ομίλου

Όσο για τις προβλέψεις τριετίας και τους ακριβείς στόχους για τον τζίρο, τα κέρδη και το EBITDA, ο κ. Κωνσταντίνου εμφανίζεται προσεκτικός καθώς όπως λέει είναι πολύ πρόωρο για προβλέψεις. Σπεύδει πάντως να πει ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι θα έρθουν πολύ γρήγορα σημαντικά κέρδη.

Η αισιοδοξία όπως εξηγεί πηγάζει, από το γεγονός πως η εταιρεία «έχει περάσει ήδη τις δυσκολίες της, είναι στημένη και κοστολογικά χαμηλά, χωρίς να έχει χάσει τη δύναμή της, άρα, όταν δυναμώνεις, αυξάνεις τον τζίρο, είσαι έτοιμος ήδη σαν οργανισμός, οπότε ό,τι πάει, βγαίνει σε κέρδος. Δεν κάνουμε τώρα την αναδιάρθρωση». Θεωρεί μάλιστα ότι από φέτος θα προκύψουν και τα πρώτα κέρδη στο τέλος της χρονιάς.

Το ψηφιακό άλμα και η κληρονομιά των 100 χρόνων

Στα σχέδια της Yalco περιλαμβάνεται και η ενίσχυση του e-commerce και της εξωστρέφειας. Δυο τομείς που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάκαμψη των εσόδων του ομίλου. «Στόχος μας είναι μεγαλύτερο μερίδιο και στον οικιακό και στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό (poy υπολογίζεται μεταξύ 120 εκατ. ευρώ με 150 εκατ. ευρώ) αλλά και ανάπτυξη πωλήσεων μέσα από την αύξηση των εξαγωγών και των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Υπάρχει ήδη το ionia.gr και πολύ σύντομα θα έχουμε το fest.gr», επισημαίνει.

Κλείνοντας ο Σωκράτης Κωνσταντίνου κληθείς να σχολιάσει τη διαδρομή μέχρι την συμφωνία για την… επανεκκίνηση της εταιρείας, σημειώνει ότι οι επενδυτές είδαν μια εταιρεία που αξίζει και που με στοχευμένες κινήσεις μπορεί να πετύχει πολλά. Όσον για το βάρος της ιστορίας που κουβαλά η εταιρεία, με πάνω από 100 χρόνια λειτουργίας επηρέασε τις αποφάσεις του, σημειώνει ότι «όλα συνυπολογίζονται, αλλά θετικά, τονίζοντας πως το θέμα είναι να προχωρήσει η εταιρεία και να εξελιχθεί.