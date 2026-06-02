Yalco: «Πράσινο φως» της ΓΣ στην AVE για την ΑΜΚ

Το «πράσινο φως» έδωσε η Γενική Συνέλευση της Yalco στην είσοδο της AVE με 5 εκατ. ευρώ στην AMK.

Η ανακοίνωση της Yalco

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή της η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 57202204000, ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 02 Ιουνίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μετά την από 11/05/2026 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο ξενοδοχείο Conrad The Illisian, επί της Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, 11528.

Παρέστησαν νόμιμα τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.219.056 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε, με την απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), με ιδιωτική τοποθέτηση στρατηγικών επενδυτών, με την έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα (31.250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται όπως καταβληθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η προσέγγιση της AVE

Προ ημερών ο όμιλος AVE ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την πρόθεσή του να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco που περιλαβάνεται στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της, η οποία θα πραγμαποιηθεί στις 2 Ιουνίου.

Όπως διευκρινίζει ο όμιλος ΑVE, η συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco θα γίνει μέσω της AVE Participation Ltd, 100% θυγατρικής της AVE A.E.

Η «προσέγγιση» AVE και Yalco ξεκίνησε ήδη από την περασμένη χρονιά όταν το family office του Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη, η Tethys, προχώρησε σε στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση στην Yalco Trading. Αλλωστε, οι άνθρωποι της Tethys, όπως είχε αναφέρει στον ΟΤ ο CEO της Yalco Σωκράτης Κωνσταντίνου, γνώριζαν καλά την εταιρεία της οικογένειά του, αφού είχαν εμπορική συνεργασία. Συγκεκριμένα, η Yalco ήταν βασικός προμηθευτής ξενοδοχειακής επιχείρησης που ελέγχει το family office του γνωστού επιχειρηματία.