Η «ακτινογραφία» του rebalancing, οι ανατροπές του Μαΐου στο ΧΑ, η περιοδεία του Orcel, ο χρησμός Κόκκαλη, η AVE στην Yalco

Κόντρα στη γνωστή χρηματιστηριακή ρήση «sell in May and go away» κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας κέρδη 8,3% σε επίπεδο μήνα.

Και μάλιστα σε μια περίοδο με αυξημένες προκλήσεις για την αγορά, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας 20ετίας, αυτή της ΔΕΗ, ενώ την ίδια στιγμή η γεωπολιτική αβεβαιότητα παρέμεινε έντονη στις διεθνείς αγορές.

Παρά τις πιέσεις, η εγχώρια αγορά έδειξε αξιοσημείωτες αντοχές, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Οι ανατροπές του rebalancing

Βέβαια, το φινάλε του Μαΐου ήταν εντυπωσιακό… Με έντονες ανατροπές και μεγάλες εναλλαγές προσήμων ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του μήνα, η οποία συνέπεσε με το rebalancing των δεικτών MSCI.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα της Allwyn, η οποία από απώλειες της τάξης του -0,20% στην κύρια συνεδρίαση ολοκλήρωσε με άνοδο 2,77%, ενώ η Cenergy κατάφερε προς το τέλος της κύριας διαπραγμάτευσης να περιορίσει τις πιέσεις και να περάσει σε θετικό έδαφος, για να κλείσει τελικά στις δημοπρασίες με απώλειες 2,80%.

Στο επίκεντρο φυσικά βρέθηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία επηρεάστηκε άμεσα από την ένταξή της στον MSCI Greece Standard Index, με συναλλαγές που έφτασαν τα 4,5 εκατ. τεμάχια.

Οι «γνωστοί άγνωστοι»

Την παράσταση, ωστόσο, «έκλεψαν» οι τέσσερις συστημικές τράπεζες και η ΔΕΗ, που συγκέντρωσαν σχεδόν 59 εκατ. τεμάχια από τα συνολικά 115 εκατ. της αγοράς.

Ειδικά η ΔΕΗ κατέγραψε ακραίες διακυμάνσεις στον όγκο συναλλαγών, με περίπου 900 χιλ. τεμάχια να διακινούνται σε θετικά εδάφη και σχεδόν 9,5 εκατ. σε αρνητικά.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ πάντως διακίνησαν 244,2 εκατ. και 193 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ήτοι λίγο λιγότερο από το μισό τζίρο του 1 δισ. της Παρασκευής.

Στις αλλαγές των δεικτών MSCI, εκτός από την προσθήκη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον MSCI Greece Standard Index, ξεχώρισε και η είσοδος της CrediaBank στον MSCI Greece Small Cap Index, με τη μετοχή να πραγματοποιεί όγκο 24.910.430 τεμαχίων.

Πλέον, ο MSCI Greece Standard Index αριθμεί εννέα μετοχές: Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Allwyn, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ιούνιος με νέο listing

Τώρα ο Ιούνιος, χρηματιστηριακά «ανοίγει» την Τρίτη (λόγω αργίας τη Δευτέρα), με την παράλληλη εισαγωγή της Safe Bulkers στο Euronext Athens.

Μια κίνηση με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα συνηθισμένα listings, καθώς είναι η πρώτη φορά που εταιρεία έρχεται στην Αθήνα (αφού είναι εισηγμένη στο NYSE) χωρίς να συνοδεύει την εισαγωγή της με δημόσια προσφορά ή placement.

Οι 101,8 εκατ. μετοχές που θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται από τις 2 Ιουνίου στην ελληνική αγορά είναι ακριβώς οι ίδιες που διακινούνται ήδη στη Νέα Υόρκη, χωρίς νέα έκδοση και χωρίς διάθεση μετοχών από υφιστάμενους μετόχους.

Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι η δομή της εισαγωγής μοιάζει περισσότερο με στρατηγική «παρουσίας» στην ελληνική κεφαλαιαγορά παρά με κλασική χρηματιστηριακή κίνηση άντλησης κεφαλαίων.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο κατά πόσο θα δημιουργηθεί ουσιαστική εμπορευσιμότητα στο ταμπλό της Αθήνας, δεδομένου ότι χωρίς placement δεν ενισχύεται αυτόματα η ελεύθερη διασπορά σε εγχώρια χαρτοφυλάκια.

Δίπλα στη ΣΤΟΑ AGORA η CrediaBank

Δίπλα στο όραμα της ομάδας του ΣΤΟΑ AGORA βρίσκεται πλέον η CrediaBank, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να αναδείξει μικρούς και μεσαίους Έλληνες παραγωγούς στην «καρδιά» της Αθήνας.

Η συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο όπου η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η επιστροφή της εμπορικής ζωής στο κέντρο της πόλης βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη σύμπραξη, ενισχύεται η ελληνική παραγωγική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα προωθείται η αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας με δράσεις που συνδέουν την επιχειρηματικότητα με την καθημερινότητα της πόλης.

Στην ομάδα της ΣΤΟΑ AGORA κάνουν λόγο για μια συνεργασία με ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική ανάπτυξη, ευχαριστώντας θερμά τη CrediaBank για τη στήριξή της.

Η περιοδεία του Orcel

Πάντως το δίμηνο που ολοκλήρωσε ο Μάιος, ο ισχυρός άνδρας της Unicredit, βασικού μετόχου της Alpha Bank, έκανε μια μεγάλη περιοδεία με κλειστά roadshows σε Βιέννη, Μιλάνο, Ρώμη και Βερόνα.

Τα roadshows λειτούργησαν ουσιαστικά ως η πρώτη μεγάλη «ανάγνωση» της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης προς τα στελέχη του ομίλου, με τη διοίκηση να επιδιώκει κοινή γραμμή και ταχύτερη εκτέλεση των στόχων σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η τράπεζα.

Κάτι που έχει επικοινωνηθεί και στην Ελλάδα.

Μετασχηματισμός

Η τεχνητή νοημοσύνη κυριάρχησε στις συζητήσεις ως ο βασικός επιταχυντής της επόμενης φάσης μετασχηματισμού της UniCredit.

Η διοίκηση έστειλε το μήνυμα ότι το «Unlimited» δεν αποτελεί απλώς νέο εταιρικό αφήγημα, αλλά μοντέλο λειτουργίας που θα απαιτήσει διαφορετική κουλτούρα, μεγαλύτερη ευελιξία και πιο επιθετική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Δεν πέρασε απαρατήρητη και η προσπάθεια της διοίκησης να ενισχύσει την αίσθηση ενιαίας ευρωπαϊκής ομάδας, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό κλάδο περνά πλέον και μέσα από την ταχύτητα υιοθέτησης των AI εργαλείων.

Ο χρησμός Κόκκαλη

Μπορεί να μην συγκρίνονται τα μεγέθη, όπως ένας άλλος ισχυρός άνδρας, στη χώρα μας, ο Σωκράτης Κόκκαλης, από το βήμα της γενικής συνέλευσης, επέλεξε να τοποθετήσει τη στρατηγική της Intracom μέσα στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνοντας ειδική αναφορά στις συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και στους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν σε άλλες περιοχές, όπως η Κεντρική Αμερική.

Παρά το ασταθές διεθνές σκηνικό, ο επικεφαλής της Intracom έστειλε μήνυμα συνέχισης της προσπάθειας για ισχυρές αποδόσεις προς τους μετόχους, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής κεφαλαίου όταν ωριμάσουν ορισμένες επενδύσεις του ομίλου.

Άφησε δηλαδή να εννοηθεί ότι η φετινή διανομή δεν θα είναι η μοναδική κίνηση ανταμοιβής των επενδυτών…

Στο 5% η μερισματική απόδοση

Πάντως, η Intracom Holdings επιβεβαίωσε και φέτος τη γραμμή ανταμοιβής των μετόχων της, με τη γενική συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μερίσματος ύψους 15,048 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025.

Το μικτό μέρισμα διαμορφώνεται στα 0,18 ευρώ ανά μετοχή, προσφέροντας μερισματική απόδοση της τάξης του 5%, ενώ η αποκοπή έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου 2026 και η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου.

Στην ΑΜΚ της Yalco

Η AVE του ομίλου συμφερόντων Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της με τη Yalco, γνωστοποιώντας την πρόθεσή της να συμμετάσχει με έως 5 εκατ. ευρώ στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί μέσω της 100% θυγατρικής AVE Participation Ltd και τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης όλων των κρίσιμων αποφάσεων από τη γενική συνέλευση της Yalco στις 2 Ιουνίου, κυρίως όσων αφορούν την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και τη μείωση κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών.

Στην αγορά, η κίνηση εκλαμβάνεται ως σαφές σήμα εμπιστοσύνης στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ιστορικής εταιρείας.

Μια σχέση εμπιστοσύνης

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι το deal AVE–Yalco δεν ξεκινά τώρα.

Οι δύο πλευρές είχαν ήδη έρθει πιο κοντά μέσω της Tethys, του family office του Νίκου Βαρδινογιάννη, το οποίο πέρυσι απέκτησε το 49% της Yalco Trading από τη Sohanalo έναντι 3 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση εκείνη θεωρήθηκε τότε στρατηγικής σημασίας, καθώς έδωσε στην Yalco Trading νέο αναπτυξιακό ορίζοντα, με τη μητρική Yalco να διατηρεί το 51%.

Οι άνθρωποι της Tethys γνώριζαν ήδη καλά τη δραστηριότητα της οικογένειας Κωνσταντίνου λόγω μακροχρόνιας εμπορικής συνεργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο, γεγονός που φαίνεται ότι διευκόλυνε τη σταδιακή οικοδόμηση της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές.