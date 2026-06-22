Κάρολος: Ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα αποκαλύψει τι πληρώνει στην εφορία

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Ο πρώτος μονάρχης της Βρετανίας στη σύγχρονη εποχή που θα αποκαλύψει τον προσωπικό του φορολογικό λογαριασμό θα καταστεί ο Βασιλιάς Κάρολος.

Το τι πληρώνει στην εφορία θα δημοσιοποιηθεί την Πέμπτη ως νέο στοιχείο στους ετήσιους βασιλικούς οικονομικούς λογαριασμούς, με την απόφαση να αναφέρεται από πηγές του Παλατιού ως προσωπική απόφαση του Βασιλιά, σύμφωνα με το BBC.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αναφέρει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας εκσυγχρονιστικής προσπάθειας για μεγαλύτερη διαφάνεια και για «ενθάρρυνση ευρύτερης κατανόησης της λογοδοσίας μας».

Ακολουθεί επίσης τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα βασιλικά οικονομικά μετά τα σκάνδαλα γύρω από τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Η κίνηση αυτή θα δημοσιοποιήσει τις φορολογικές πληρωμές του Βασιλιά για το προηγούμενο έτος – 2024-25 – και θα περιλαμβάνει φόρο επί του εισοδήματός του, όπως κέρδη από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, τυχόν προσωπικές επενδύσεις και κέρδη από τις ιδιωτικές περιουσίες του Βασιλιά, όπως το Σάντρινγκχαμ και το Μπαλμόραλ.

Ένα εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε στο BBC ότι αυτό ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για μεγαλύτερη ανοιχτότητα στο κοινό.

«Με απλά λόγια, συνεχίζουμε να εκσυγχρονιζόμαστε και να εξελισσόμαστε», δήλωσαν, με δέσμευση για ετήσια δημοσίευση των φόρων του Βασιλιά.

Όταν ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Κάρολος αποκάλυψε επίσης πόσο φόρο πλήρωνε.

Οι μονάρχες δεν υποχρεούνται να πληρώνουν φόρο εισοδήματος, φόρο κληρονομιάς για όσα λαμβάνουν από προηγούμενο μονάρχη ή φόρο κεφαλαιουχικών κερδών – αλλά ο Βασιλιάς πληρώνει οικειοθελώς φόρο εισοδήματος και φόρο κεφαλαιουχικών κερδών για οποιαδήποτε πώληση ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων.

Και το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά – συμπεριλαμβανομένου του φόρου επί των κερδών του Δουκάτου του Λάνκαστερ, τα οποία ήταν περίπου 24 εκατομμύρια λίρες πέρυσι.

Αυτή η επιχείρηση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των κτημάτων στη βόρεια Αγγλία και των ακινήτων στο κεντρικό Λονδίνο, παρέχει μεγάλο μέρος του προσωπικού εισοδήματος του μονάρχη.

Ο Κάρολος θέλει μεγαλύτερη διαφάνεια συντονιζόμενος με τη διάθεση του κοινού.

Μετά τα σκάνδαλα του πρίγκηπα Άντριου, οι βουλευτές ήταν μεταξύ εκείνων που απαιτούσαν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές της βασιλικής οικογένειας.

Η οικονομική έκθεση της επόμενης εβδομάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ευρύτερη εικόνα των βασιλικών οικονομικών.

«Στόχος μας είναι να εξηγήσουμε όλα τα στοιχεία των βασιλικών οικονομικών με τρόπο που να ενισχύει περαιτέρω τη σαφήνεια και την προσβασιμότητα», δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος του Παλατιού.

Το φορολογικό νομοσχέδιο του Βασιλιά θα δημοσιευτεί μαζί με λεπτομέρειες για την Επιχορήγηση Κυριαρχίας, η οποία είναι η ετήσια δημόσια χρηματοδότηση για το Βασιλικό Οικογενειακό, και καλύπτει έξοδα όπως το προσωπικό, τη συντήρηση των κτιρίων και τα ταξίδια για επίσημες υποχρεώσεις.

Η Επιχορήγηση Κυριαρχίας έχει αυξηθεί στο ρεκόρ των 137,9 εκατομμυρίων λιρών, με μια προσωρινή αύξηση να χρησιμοποιείται για την πληρωμή ανακαινίσεων στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Από την εισαγωγή της το 2012, η ​​επιχορήγηση δεν έχει μειωθεί ποτέ, αλλά μια πρώτη μείωση αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης που διεξάγεται από το Υπουργείο Οικονομικών, την Ντάουνινγκ Στριτ και την Βασιλική Οικογένεια.

Οι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν την Κυρίαρχη Επιχορήγηση όταν η νομοθεσία έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Επίσης, φέτος, η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών θα αυξήσει τον έλεγχο των βασιλικών οικονομικών, η οποία πρόκειται να διεξάγει έρευνα για τη βασιλική περιουσία και τις μισθώσεις από την Κληρονομιά του Στέμματος.

Μια αρχική έκθεση από την Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου αποκάλυψε ότι οι κόρες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία, οι οποίες δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, είχαν ακίνητα στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και στο Παλάτι του Κένσινγκτον.

Το ενοίκιο για τη διαμονή τους πληρωνόταν από τον Βασιλιά από το ιδιωτικό του εισόδημα.

Το Παλάτι αναφέρει ότι υπάρχει ήδη κοινοβουλευτική εποπτεία της Επιχορήγησης Κυριαρχίας, αλλά η προσθήκη προσωπικών φορολογικών στοιχείων μπορεί να «ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη διαφάνεια» και κατά κάποιο τρόπο «σύμφωνα με τις προτεραιότητές μας στη δημόσια υπηρεσία».