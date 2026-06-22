Βρετανία: Παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία ο Κιρ Στάρμερ – Χρονοδιάγραμμα για τη διαδοχή του

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Οι αναφορές για παραίτηση του Στάρμερ πλήθαιναν ώρα με την ώρα τη Δευτέρα το πρωί. Ο βρετανός πρωθυπουργός προχωρά τελικά σε δηλώσεις στην Ντάουνινγκ Στριτ με τα βρετανικά μέσα να θεωρούν δεδομένο ότι θα παραδώσει τη σκυτάλη καθώς κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης φαίνεται να τάσσονται υπέρ της αποχώρησής του.

Το κακό εκλογικό αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών για τους Εργατικούς στις τοπικές εκλογές του Μαΐου και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του ίδιου του Στάρμερ προκάλεσαν μεγάλο κύμα αμφισβήτησης στο κόμμα.

Ο Στάρμερ ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας αναδρομή στην εκλογική επιτυχία των Εργατικών το 2024 και την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον ίδιο, που είπε ότι ήταν η πιο σημαντική στιγμή της ζωής του.

Ο ίδιος μίλησε για μια μεγάλη επιτυχία όταν όλοι θεωρούσαν ότι οι Εργατικοί ήταν ξοφλημένοι.

Η παραίτηση του Στάρμερ ανοίγει τον δρόμο για τον Μπέρναμ -ο οποίος αναμένεται να ορκιστεί ως μέλος του κοινοβουλίου αργότερα τη Δευτέρα- να τον διαδεχθεί ως ηγέτης των Εργατικών και πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τι δήλωσε για τη διαδοχή

«Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι ο καταλληλότερος για να μας οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας μου σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι με ευγένεια. Κάθε απόφαση που έχω πάρει είχε ως στόχο να θέσω την χώρα που αγαπώ πάνω από όλα. Γι’ αυτό και θα παραιτηθώ από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Μίλησα με τον Βασιλιά σήμερα το πρωί για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου», είπε ο Κιρ Στάρμερ ανακοινώνοντας την παραίτησή του.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα ζητήσω από την εθνική εκτελεστική επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο η υποβολή υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου. Σε περίπτωση που διεξαχθεί εκλογική αναμέτρηση, αυτό θα εξασφαλίσει ότι ο νέος ηγέτης θα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο».

Κατέστησε σαφές ότι «θα παραμείνω στη θέση του πρωθυπουργού μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής αναμέτρησης και θα κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω μια ομαλή παράδοση της εξουσίας».

Η θερινή διακοπή της Βουλής των Κοινοτήτων αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Ιουλίου και, επομένως, εάν ο Άντι Μπέρναμ δεν έχει αντίπαλο (όπως φαίνεται όλο και πιο πιθανό – παρά το γεγονός ότι ο Γουές Στρίτινγκ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα ήταν σίγουρα υποψήφιος), θα αναλάβει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού στα μέσα του επόμενου μήνα.

Εάν διεξαχθεί εκλογική αναμέτρηση, ο νέος πρωθυπουργός θα αναλάβει τα καθήκοντά του μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Η Βουλή των Κοινοτήτων επανέρχεται μετά τη θερινή διακοπή την 1η Σεπτεμβρίου.