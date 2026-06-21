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Brexit: Πώς οι τράπεζες της Βρετανίας ανέκαμψαν

Η επόμενη επένδυση της JPMorgan στο Λονδίνο και η γρήγορη αλλαγή μετά το Brexit

World 21.06.2026, 22:18
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Brexit: Πώς οι τράπεζες της Βρετανίας ανέκαμψαν
Επιμέλεια Γιάννης Αγουρίδης

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Κατά την περίοδο που προηγήθηκε του δημοψηφίσματος για το Brexit το 2016, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον, δήλωσε ότι η αμερικανική τράπεζα θα μπορούσε να μεταφέρει 4.000 θέσεις εργασίας από τη Βρετανία, προσθέτοντας τη φωνή του στη λίστα των στελεχών που προειδοποιούσαν ότι η ψήφος υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατέστρεφε τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.

Μια δεκαετία αργότερα, ο γίγαντας της Wall Street σχεδιάζει να κατασκευάσει έναν πύργο στο Canary Wharf του Λονδίνου, ο οποίος, όπως δηλώνει, θα μπορούσε να στεγάσει έως και 12.000 υπαλλήλους – μια δέσμευση που χαιρετίστηκε ως «ψήφος εμπιστοσύνης πολλών δισεκατομμυρίων λιρών» από την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Τα καλά σημάδια μετά το Brexit

Και άλλα σημάδια υποδηλώνουν ότι ο βρετανικός χρηματοπιστωτικός τομέας έχει αντέξει το Brexit καλύτερα από ό,τι πολλοί περίμεναν: η απασχόληση στη χρηματοοικονομική περιοχή «City of London» βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι τράπεζες καταγράφουν ρεκόρ κερδών.

Ωστόσο, συνεντεύξεις με στελέχη και στοιχεία που εξέτασε το Reuters σκιαγραφούν μια πιο σύνθετη εικόνα, με τη Βρετανία να εμφανίζεται ως ένα χρηματοοικονομικό κέντρο του οποίου η κυριαρχία έχει υπονομευθεί, ενώ η ίδια η χώρα έχει γίνει λιγότερο ελκυστική για ορισμένους επενδυτές.

«Το Brexit αναμφισβήτητα αποδυνάμωσε τη θέση του City», δήλωσε ο Michael Mainelli, ο οποίος ηγήθηκε της χρηματοοικονομικής περιοχής ως Δήμαρχος το 2023 και το 2024, αναφερόμενος στη μεταφορά θέσεων εργασίας από το Λονδίνο σε πόλεις όπως το Παρίσι και το Δουβλίνο.

«Ωστόσο, και η Ευρώπη είναι πιο αδύναμη. Τόσο η ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν χάσει έδαφος έναντι της τεράστιας ανάπτυξης των ασιατικών χρηματοοικονομικών αγορών.», πρόσθεσε.

Τα κεφάλαια

Προκειμένου να συνεχίσουν να εξυπηρετούν πελάτες σε ολόκληρη την ΕΕ των 27 χωρών, οι βρετανικές εταιρείες που έχασαν τις λεγόμενες ρυθμίσεις «passporting» μετέφεραν περίπου 40.000 θέσεις εργασίας σε ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά κέντρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της City of London Corporation, του δημοτικού φορέα του «Square Mile», ο οποίος εκπροσωπεί τον κλάδο γενικότερα.

Η Βρετανία παραμένει δεύτερη, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως προορισμός ξένου κεφαλαίου, φιλοξενώντας πάνω από 12 τρισεκατομμύρια λίρες (16 τρισεκατομμύρια δολάρια) σε άμεσες ξένες επενδύσεις, επενδύσεις χαρτοφυλακίου και διασυνοριακές καταθέσεις στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ που επικαλείται η Barclays.

Ωστόσο, το μερίδιό της έχει μειωθεί από 8,6% το 2015 σε 7% το 2025. Την ίδια περίοδο, το μερίδιο των ΗΠΑ στο ξένο κεφάλαιο αυξήθηκε σε 25% από περίπου 20%, χάρη κυρίως στη ζήτηση για μετοχές των ΗΠΑ.

Από το 2015, η Βρετανία έχει χάσει μερίδιο αγοράς σε 10 από τις 12 κατηγορίες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών συναλλάγματος, των εγγραφών μετοχών και των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών New Financial.

«Ο αντίκτυπος του Brexit στο City ήταν σαν να έσπασε το Ηνωμένο Βασίλειο το ίδιο του το χέρι — δεν ήταν θανατηφόρος, αλλά ούτε και θετικός, και υπήρξε ένας βαθμός αυτοτραυματισμού», δήλωσε ο ιδρυτής της New Financial, William Wright.

Πηγή: Reuters

Η γρήγορη αλλαγή

Αυτό το μήνα, ο Ντίμον δήλωσε ότι η JPMorgan θα επεκτείνει τη «Πρωτοβουλία Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας» ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βρετανία, βοηθώντας εταιρείες σε κρίσιμους κλάδους να συγκεντρώσουν κεφάλαια.

Εκτός από τα νέα, εμβληματικά κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο, η τράπεζα επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της στο Μπόρνμουθ, στη νότια ακτή της Αγγλίας, με κόστος που κυμαίνεται από 300 έως 350 εκατομμύρια λίρες. Η Citigroup ανακοίνωσε επίσης ότι επενδύει 1,1 δισεκατομμύριο λίρες στις δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην άλλη άκρη της πόλης από το Canary Wharf, η αιώνια χρηματοοικονομική καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας φαίνεται να ανθεί: σύμφωνα με την Corporation, υπάρχουν 676.000 εργαζόμενοι στο City του Λονδίνου, αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 25% από το 2019.

«Πίστευα ότι το Σίτι θα είχε μια νέα πνοή μετά το Brexit, αλλά δεν ήξερα ότι θα ήταν τόσο γρήγορη και τόσο δυνατή», δήλωσε ο Soren Jessen, του οποίου το εστιατόριο στην οδό Lombard Street 1 βρίσκεται απέναντι από την Τράπεζα της Αγγλίας. Οι πωλήσεις είναι καλύτερες από ποτέ, πρόσθεσε.

Η Βρετανία αποχώρησε επίσημα από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων λόγω της COVID-19. Η πανδημία και μια σειρά ταραχώδων γεγονότων που ακολούθησαν – συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και της ανατροπής των εμπορικών και ασφαλιστικών συμφωνιών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – καθιστούν δύσκολο να απομονωθούν οι επιπτώσεις του Brexit.

Ενώ ανταγωνιστικοί κόμβοι έχουν μειώσει το μερίδιο αγοράς του Λονδίνου, οι παγκόσμιες και εθνικές εξελίξεις συνέβαλαν στη στήριξη του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η απότομη αύξηση του πληθωρισμού μετά την πανδημία του COVID ώθησε την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) και άλλες κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια, ενισχύοντας σημαντικά τις αποδόσεις των τραπεζών από τη χορήγηση δανείων.

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