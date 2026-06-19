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Βρετανία: Θριάμβευσε ο Αντι Μπέρναμ – Μεγαλώνει η πίεση για τον Στάρμερ

Στη δίνη πολιτικών εξελίξεων βρίσκεται η Βρετανία - Πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών έχουν ζητήσει να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος ο Κιρ Στάρμερ

Κόσμος 19.06.2026, 09:10
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«Σαρωτική» χαρακτηρίζουν οι αναλυτές την νίκη του ‘Αντι Μπέρναμ στις επαναληπτικές εκλογές της περιφέρειας Μέικερφιλντ, στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ στη Βρετανία. Ο Μπέρναμ, εξαιρετικά δημοφιλής εντός του Εργατικού Κόμματος αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τις πολιτικές εξελίξεις.

Ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ συγκέντρωσε περίπου το 55% των ψήφων, επικρατώντας με διαφορά άνω των 9.000 ψήφων του υποψηφίου του Reform UK Ρόμπερτ Κένιον. Η συμμετοχή έφθασε σχεδόν στο 59%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση που ούτως ή άλλως θεωρούνταν μια από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στη Βρετανία, καθώς πολλοί βουλευτές και στελέχη των Εργατικών αντιμετωπίζουν τον Μπέρναμ ως τον πιθανότερο διάδοχο του βρετανού πρωθυπουργού.

Εξελίξεις στο κόμμα των Εργατικών

Ο Κιρ Στάρμερ, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα για το κόμμα του στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου που οδήγησε και στην χαμηλή δημοτικότητα του, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη εσωκομματική αμφισβήτηση.

Τις τελευταίες εβδομάδες κυβερνητικά στελέχη έχουν παραιτηθεί ενώ πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών του έχουν ζητήσει να ορίσει ημερομηνία αποχώρησης από την ηγεσία του κόμματος.

«Μήνυμα υπέρ της πολιτικής αλλαγής»

Ο Μπέρναμ στην πρώτη του δήλωση μετά τη νίκη υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα αποτελεί μήνυμα υπέρ της πολιτικής αλλαγής και της ενίσχυσης των περιφερειών της βόρειας Αγγλίας. Παράλληλα σημείωσε με νόημα πως το Μέικερφιλντ μπορεί να αποτελέσει «σημείο καμπής» για τη χώρα, τονίζοντας πως επιστρέφει στο Ουέστμινστερ για να ολοκληρώσει «την ανολοκλήρωτη αποστολή» αναζωογόνησης του βορρά.

Αξίζει να σημειωθεί πως για πολλούς ο Μπέρναμ θεωρείται πετυχημένος δήμαρχος. Του πιστώνουν πως αναγέννησε το Μάντσεστερ και πως το μετάλλαξε από «βιομηχανοποιημένη άσχημη πόλη» σε ένα μικρό «κοσμοπολίτικο κέντρο», σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Γι’ αυτό και η νίκη του ενισχύει σημαντικά τις προσδοκίες των υποστηρικτών του για μελλοντική διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών. Ήδη αρκετά στελέχη του κόμματος ζητούν μια «ομαλή μετάβαση» στην ηγεσία αν και ο Κιρ Στάρμερ έχει διαμηνύσει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

Κάποιοι αναλυτές θεωρούν βέβαιο ότι η επιστροφή του Μπέρναμ στο βρετανικό κοινοβούλιο θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην εσωκομματική μάχη των Εργατικών. Όπως σημειώνουν ενδέχεται να αποτελέσει την απαρχή εξελίξεων που θα καθορίσουν τόσο το μέλλον του κόμματος όσο και την πορεία της βρετανικής κυβέρνησης.

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