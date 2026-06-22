Παπαστεργίου: Πάνω από 250.000 χρήστες στο «Posokanei»

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Τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στην πλατφόρμα «posokanei», αλλά και τις επόμενες ψηφιακές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, ανέδειξε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Γιώργο Σιαδήμα. Όπως δήλωσε, περισσότεροι από 250.000 μοναδικοί χρήστες έχουν ήδη αξιοποιήσει την εφαρμογή σύγκρισης τιμών, ενώ δρομολογούνται βελτιώσεις και νέα εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Το posokanei δεν λύνει την ακρίβεια, αλλά βοηθά τον καταναλωτή»

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η εφαρμογή δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι «δεν πρόκειται από μόνο του να λύσει το θέμα της ακρίβειας».

Ωστόσο, όπως τόνισε, αποτελεί «ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή», δίνοντας τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών μεταξύ σούπερ μάρκετ και καλύτερης οργάνωσης των αγορών.

Μέχρι στιγμής, πάνω από 250.000 μοναδικοί χρήστες έχουν επισκεφθεί την πλατφόρμα, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών.

Νέες λειτουργίες για πιο ακριβείς συγκρίσεις

Απαντώντας σε παρατηρήσεις χρηστών, ο υπουργός προανήγγειλε βελτιώσεις, όπως η δυνατότητα να εμφανίζονται τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα σε κάθε σούπερ μάρκετ, ώστε να γίνεται πιο ακριβής σύγκριση τιμών.

Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τη λειτουργία της να εποπτεύεται από την ανεξάρτητη αρχή Ελέγχου της Αγοράς, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδράμει τεχνικά.

Νέα ψηφιακή ενότητα για τα αιτήματα των πολιτών

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η δημιουργία ενιαίας ενότητας όπου οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους στο Δημόσιο.

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του, ποιος υπάλληλος την έχει αναλάβει και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης.

«Με έναν μοναδικό αριθμό αιτήματος θα μπορείς να αναζητήσεις τα πάντα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ενισχύεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από το Δημόσιο, με τον πολίτη να υποβάλλει μία υπεύθυνη δήλωση και τις υπηρεσίες να αναλαμβάνουν τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων.

Ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με ευρωπαϊκή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για την αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού.

Στόχος είναι ο πολίτης να μπορεί να «συνομιλεί» με το σύστημα και να λαμβάνει πιο άμεσες και ακριβείς απαντήσεις για υπηρεσίες και διαδικασίες.

Έλεγχος ηλικίας για πατίνια μέσω εφαρμογής

Στα σχέδια περιλαμβάνεται και η εφαρμογή μηχανισμού ελέγχου ηλικίας για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στα πρότυπα όσων ισχύουν για αλκοόλ και καπνικά προϊόντα.

Όπως εξήγησε, το σύστημα θα επιτρέπει το «ξεκλείδωμα» της συσκευής μόνο εφόσον επιβεβαιώνεται ότι ο χρήστης πληροί το ηλικιακό όριο που θα τεθεί.

Στο 99% η κτηματογράφηση

Αναφερόμενος στο Κτηματολόγιο, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι η κτηματογράφηση έχει φτάσει στο 99%, με το υπόλοιπο 1% να αφορά περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο και η Κέρκυρα.

Παράλληλα, οι υποδομές έχουν μεταφερθεί στο cloud, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών.

Ωστόσο, επισήμανε ότι απομένει σημαντική δουλειά για τη διόρθωση λαθών και τη μείωση των καθυστερήσεων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.