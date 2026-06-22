PosoKanei: Πώς αντιδρά η αγορά στην πλατφόρμα σύγκρισης τιμών

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Μόλις «άνοιξε» η ανανεωμένη πλατφόρμα posokanei.gov.gr, τα αρμόδια τμήματα των θυγατρικών των πολυεθνικών ομίλων που λειτουργούν στην ελληνική αγορά, έσπευσαν να ερευνήσουν αν τελικά τα προϊόντα τους είναι φθηνότερα ή ακριβότερα στην Ελλάδα απ΄ ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μία πρώτη εκτίμηση είναι πως το 70% με 80% των προϊόντων των πολυεθνικών στην Ελλάδα είναι φθηνότερα κατά τι ή κατά πολύ. Όταν όμως στην «άσκηση» προστίθεται ο ΦΠΑ τότε τα πράγματα αλλάζουν- η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους ΦΠΑ στην Ευρώπη – κι η εικόνα γίνεται αρκετά απαισιόδοξη.

Όπως έλεγαν στον ΟΤ πηγές της αγοράς η σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν αφορά παρά μόνο τις πολυεθνικές, που διαθέτουν τις ίδιες μάρκες σ΄όλες τις χώρες – κι επιμέρους ιδιαίτερα προϊόντα, όπως πχ το μοσχαρίσιο κρέας. Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της ελληνικής βιομηχανίας είναι επί της ουσίας είναι μη συγκρίσιμα διότι διαθέτουν διαφορετικά κοστολογικά μεγέθη παραγωγής. Αυτό όμως αφορά στη σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το πλέον κρίσιμο όμως στοιχείο είναι οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην εσωτερική αγορά.

Οι καταναλωτές γνωρίζουν

Πηγές με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ έλεγαν πως κατ΄ αρχήν το ανανεωμένο εργαλείο παρακολούθησης των τιμών, του υπουργείου Ανάπτυξης, μπορεί να ασκήσει μία ορισμένη επίδραση στη συμπεριφορά των καταναλωτών, εφόσον η επισκεψιμότητα του αποκτήσει ένα κρίσιμο μέγεθος. Κάτι το οποίο όμως θα φανεί στους επόμενους μήνες. Οι ίδιες πάντως πηγές έλεγαν ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν την εμπορική πολιτική των αλυσίδων μία προς μία και κάνουν τις επιλογές τους. Και συμπλήρωναν πως με βάση τις υπάρχουσες έρευνες ο μέσος καταναλωτής κάνει τις αγορές του από 2,2 καταστήματα – χρησιμοποιεί δηλαδή για τις αγορές του περισσότερα από δύο καταστήματα διαφορετικών αλυσίδων – με το μέσο καλάθι να μην υπερβαίνει τα 22 ευρώ!

Πυκνότητα καταστημάτων

Κι έχει αυτή την δυνατότητα, διότι στην ελληνική αγορά υπάρχει μεγάλη πυκνότητα καταστημάτων ως προς τον πληθυσμό, περί τα 4.000 σούπερ μάρκετ – πχ σε μία περιοχή και απόσταση 500 μέτρων από την κατοικία του μπορεί να υπάρχουν καταστήματα και των πέντε μεγαλύτερων αλυσίδων της αγοράς. Ως εκ τούτου είναι σε θέση να γνωρίζει τι μπορεί να ψωνίζει από την μία και τι μπορεί να ψωνίσει από την άλλη αλυσίδα.

Το σωσίβιο της ιδιωτικής ετικέτας

Αλλά σε δεύτερο χρόνο και υπό την προϋπόθεση ότι η επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα posokanei αποκτήσει μία σχετικά μαζική υπόσταση, είναι πιθανόν να έχει κάποια επίδραση στον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων. Σ΄ αυτή την περίπτωση οι αλυσίδες που διαθέτουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα – κυρίως μέγεθος τζίρου, που τους επιτρέπει να έχουν καλύτερες παροχές από τους προμηθευτές τους κι ως εκ τούτου ανταγωνιστικότητες τιμές – θα είναι πιο ευνοημένες. Σ΄ αυτή την περίπτωση, οι λιγότερο ευνοημένες αλυσίδες δεν έχουν να κάνουν και πολλά πράγματα. Το πρώτο που θα επιχειρήσουν είναι να στραφούν στους προμηθευτές τους για να βελτιώσουν τις παροχές που παίρνουν – αλλά δεν μπορούν να ελπίζουν σε πολλά πράγματα. Το δεύτερο όμως που μπορούν να κάνουν είναι να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την γκάμα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και να την «προτείνουν» με πολύ συγκεκριμένους τρόπους προς τους πελάτες τους. Η διαφορά τιμής σε σχέση με τα αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα θα είναι εμφανέστατη. Κι η τρίτη επιλογή θα είναι να βάλουν … πωλητήριο! Αλλά σ΄ αυτή την περίπτωση οι χαμένες θα είναι οι προμηθευτικές επιχειρήσεις.