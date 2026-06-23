ΚΑΠ: Στο Μέτσοβο η δεύτερη συνεδρίαση του εθνικού διαλόγου

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Στο Μέτσοβο μεταφέρεται ο εθνικός διάλογος για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034, με τη δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση να πραγματοποιείται την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στις 11:00 π.μ., στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, υπό την προεδρία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και αποτελεί τον δεύτερο σταθμό του εθνικού διαλόγου που έχει ξεκινήσει για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων της Ελλάδας ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου της ΚΑΠ.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αγροτικής ανάπτυξης

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα ΚΑΠ στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034, καθώς και οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες που αναδεικνύονται για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια.

Συνδιαμόρφωση θέσεων για τη νέα ΚΑΠ

Η συνεδρίαση εντάσσεται στη συνέχεια της εναρκτήριας εκδήλωσης για την εταιρική σχέση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο και σηματοδοτεί τη μετάβαση του διαλόγου στην περιφέρεια, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των παραγωγικών φορέων, των συνεταιριστικών οργανώσεων, της Aυτοδιοίκησης και των εκπροσώπων του αγροδιατροφικού τομέα.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή επιδιώκεται η καταγραφή των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, η διαμόρφωση κοινής αντίληψης για τις εθνικές προτεραιότητες και η συνδιαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για τη νέα ΚΑΠ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DGAGRI), ενώ θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με τη συμμετοχή των φορέων της περιοχής.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της συνδιάσκεψης του Μετσόβου ΕΔΩ