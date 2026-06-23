ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας

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Συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν οι επικεφαλής τεσσάρων ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας προκειμένου να επιταχυνθεί η χάραξη πολιτικής προς όφελος των βιομηχανικών ηγετών της ΕΕ.

«Δεν μπορείς να θεσπίζεις πολύ περίπλοκες πολιτικές και μετά να λες ότι θα τις απλοποιήσεις. Είναι πολύ καλύτερο να εφαρμόζεις την σωστή πολιτική εξαρχής», δήλωσε ο Κριστόφ Φουκέ , διευθύνων σύμβουλος του ολλανδικού κολοσσού μικροτσίπ ASML, στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, επαναλαμβάνοντας ένα μήνυμα που είχε εκφράσει σε αποκλειστική συνέντευξη στο Politico τον περασμένο μήνα.

Ο Φουκέ, μαζί με τους επικεφαλής του αεροδιαστημικού κολοσσού Airbus, του τηλεπικοινωνιακού κολοσσού Ericsson και της πρωτοπόρου εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Mistral, συναντήθηκαν με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στην ΕΕ να μειώσει τη γραφειοκρατία, να επανεξετάσει τους κανόνες για τις συγχωνεύσεις και να στοιχηματίσει στους «εγχώριους» ηγέτες έναντι των ΗΠΑ.

Καλύτερη συνεργασία της ΕΕ με την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Η συνάντηση αυτή αποτελεί μέρος ενός νέου μόνιμου διαλόγου με την ονομασία «European Tech Creators», στον οποίο συμμετέχουν κολοσσοί όπως η Airbus, η ASML, η Ericsson, η Mistral, η Nokia, η SAP και η Siemens. Η ομάδα επιθυμεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της — κατά τρόπο παρόμοιο με τη συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας που παρατηρείται σε ανταγωνιστικές περιοχές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.

«Πρέπει να συζητάμε συνεχώς, διότι τα διακυβεύματα για την Ευρώπη είναι σημαντικά. Και η καθιέρωση ενός διαλόγου απαιτεί χρόνο», δήλωσε ο Φουκέ της ολλανδικής ASML. «Οι άνθρωποι με τους οποίους ανταγωνιζόμαστε το κάνουν αυτό με εξαιρετική αποτελεσματικότητα», πρόσθεσε.

Ο Γκιγιόμ Φορί , Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus, δήλωσε: «Μοιραζόμαστε την ίδια αντίληψη ότι αυτό που κάνει σήμερα η Ευρώπη δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει… Αν πρόκειται για μια προσπάθεια άσκησης πίεσης, είναι μια προσπάθεια άσκησης πίεσης για μια επιτυχημένη Ευρώπη».

Η ομάδα είχε πρόσφατη συνάντηση με τη φον ντερ Λάιεν στα τέλη Απριλίου και μετέφερε ένα σαφές μήνυμα: απορρύθμιση, αλλιώς θα χαθεί το μέλλον της Ευρώπης ως κινητήριας δύναμης της καινοτομίας. Μια εβδομάδα αργότερα, με ισχυρή ώθηση από τη Γερμανία, ο κλάδος πέτυχε νίκες στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με λιγότερους κανόνες και αναβολή της προθεσμίας.

Μέρος των αιτημάτων τους είναι οι Βρυξέλλες να προχωρήσουν ταχύτερα στην απορρύθμιση, να διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις και να ολοκληρώσουν την ενιαία αγορά, σε στενότερη συνεννόηση με τη βιομηχανία.

«Έχουμε αφήσει την αγορά να κατακερματιστεί πλήρως, χωρίς να δίνουμε σε κανέναν την κλίμακα που απαιτείται για να είναι ανταγωνιστικός», υποστήριξε ο Μπόρζ Εκχολμ , ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Ericsson. «Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να υιοθετήσουμε μια βιομηχανική προσέγγιση σε αυτό το θέμα».

Ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων

Και η ταχύτητα είναι επίσης ουσιώδης. «Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τα πράγματα εξελίσσονται εξαιρετικά γρήγορα. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι σε δύο χρόνια, ίσως να είναι ήδη πολύ αργά», δήλωσε ο συνιδρυτής της γαλλικής εταιρείας Mistral, η οποία πρωτοστατεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, Αρτούρ Μενς. Ανέφερε ότι η τελευταία πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι πολύ αργή.

Η Φον ντερ Λάιεν έχει υποστηρίξει μια φιλοβιομηχανική ατζέντα απορρύθμισης από την αρχή της δεύτερης θητείας της ως επικεφαλής της ΕΕ. Ωστόσο, ο πρόσφατος διορισμός του προέδρου της Siemens, Τζιμ Χάγκεμαν Σνάμπε, ως συμβούλου της Επιτροπής για τη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσε κριτική από τους αντιπάλους της, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ βρίσκεται πολύ κοντά στους βιομηχανικούς γίγαντες της Ευρώπης.

Η Πρόεδρος ζήτησε από κάποιον από τη βιομηχανία να έρθει και να βοηθήσει, και αυτός ο κάποιος αποφάσισε να πάει και να βοηθήσει. Και ο μόνος τρόπος με τον οποίο ανταμείβουμε αυτή την απόφαση είναι να κατηγορήσουμε αυτό το άτομο για σύγκρουση συμφερόντων», παραπονέθηκε ο Φουκέ της ASML.