 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

Brexit: Δέκα χρόνια μετά – Πώς οι βρετανικές εξαγωγές προσαρμόζονται εκτός ΕΕ

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, οι βρετανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν σταθερό έδαφος σε έναν εμπορικό χάρτη που άλλαξε βίαια και οριστικά

Economy 19.06.2026, 23:00
Σχολιάστε
Brexit: Δέκα χρόνια μετά – Πώς οι βρετανικές εξαγωγές προσαρμόζονται εκτός ΕΕ
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η εικόνα ήταν σχεδόν απλή στα χαρτιά: μια μεγάλη οικονομία αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι εμπορικές σχέσεις παραμένουν σχεδόν ανέπαφες, χωρίς τριβές, χωρίς εμπόδια.

Για τον Michael Harte, παραγωγό τυριού στην Αγγλία, αυτή η υπόσχεση ήταν η βάση πάνω στην οποία σχεδίαζε την ευρωπαϊκή επέκταση της εταιρείας του, εξηγεί το Reuters σε ρεπορτάζ του.

Η πραγματικότητα, όμως, εξελίχθηκε διαφορετικά.

Η απόφαση της 23ης Ιουνίου 2016 δεν έφερε μια «μαλακή έξοδο», αλλά μια πλήρη αποσύνδεση από την ενιαία αγορά. Και μαζί της, ένα νέο καθεστώς εμπορίου γεμάτο τελωνειακά έγγραφα, ελέγχους και καθυστερήσεις.

Από την Ευρώπη στην Ασία: H αναγκαστική στροφή λόγω Brexit

Η εταιρεία Bridge Cheese, με έδρα το Telford της κεντρικής Αγγλίας, είδε τα σχέδιά της να ανατρέπονται σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη.

Οι εξαγωγές προς την Ευρώπη σταμάτησαν, και χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια μέχρι να βρεθεί ξανά διεθνής διέξοδος — αυτή τη φορά πολύ πιο μακριά, στο Χονγκ Κονγκ.

Brexit

Michael Harte

Η μετάβαση δεν ήταν επιλογή αλλά ανάγκη.

Η Ευρώπη, η φυσική αγορά της βρετανικής παραγωγής, είχε μετατραπεί σε δύσβατο πεδίο.

Οι νέες διαδικασίες περιλάμβαναν υποχρεωτικούς κτηνιατρικούς ελέγχους που κόστιζαν εκατοντάδες λίρες ανά αποστολή, καθώς και πολύπλοκη γραφειοκρατία που επιβράδυνε τις παραδόσεις.

Το κόστος της απόστασης

Πριν το Brexit, η ροή εμπορευμάτων ήταν σχεδόν αδιάκοπη. Ένα φορτίο τυριού μπορούσε να παραχθεί τη Δευτέρα και να βρίσκεται σε γαλλικό ή ιρλανδικό ράφι μέσα σε δύο ημέρες.

Μετά την αποχώρηση, αυτή η ταχύτητα έγινε παρελθόν.

Η επιβάρυνση δεν ήταν μόνο χρονική αλλά και οικονομική. Το κόστος πιστοποίησης για μεγάλες αποστολές προς την Ασία έφτανε να είναι αντίστοιχο με εκείνο μικρότερων φορτίων προς την Ευρώπη. Ωστόσο, η διαφορά ήταν κρίσιμη: προς την ΕΕ, το διοικητικό βάρος έκανε πολλές συναλλαγές μη βιώσιμες.

Ο Harte σταμάτησε τις πωλήσεις προς την ήπειρο λίγους μήνες μετά την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας του 2021. Η αιτία ήταν απλή: το προϊόν του δεν ήταν πλέον ανταγωνιστικό.

Η στασιμότητα της βρετανικής εξαγωγικής μηχανής

Η περίπτωση της Bridge Cheese δεν είναι μοναδική. Χιλιάδες επιχειρήσεις στη Βρετανία αναγκάστηκαν να αναζητήσουν νέες αγορές ή να περιορίσουν δραστικά τις εξαγωγές τους.

Ο τομέας των τροφίμων επλήγη περισσότερο από πολλούς άλλους. Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά περισσότερο από 23% σε σχέση με την προ-Brexit περίοδο, σύμφωνα με τον οργανισμό Food and Drink Federation. Παράλληλα, περίπου 20.000 μικρές επιχειρήσεις , μεταξύ των οποίων και παραγωγοί τροφίμων, εγκατέλειψαν εντελώς τις εξαγωγές προς την ΕΕ.

Περίπου 20.000 μικρές επιχειρήσεις εγκατέλειψαν εντελώς τις εξαγωγές προς την ΕΕ

Η συνολική εικόνα δείχνει μια οικονομία που προσπαθεί να προσαρμοστεί, αλλά με αργό ρυθμό. Οι νέες εμπορικές συμφωνίες με χώρες όπως η Αυστραλία ή η Ινδία καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος των απωλειών.

Η οικονομική ανάπτυξη υπό πίεση

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι το Brexit έχει μακροχρόνιες συνέπειες.

Η συνολική οικονομία της Βρετανίας θα είναι κατά 4% μικρότερη 15 χρόνια μετά το Brexit σε σύγκριση με το σενάριο όπου η χώρα θα είχε παραμείνει στην ΕΕ, ενώ περίπου το ήμισυ της ζημίας έχει ήδη προκληθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομικών αναλυτών της κυβέρνησης.

Με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Βρετανίας ύψους 3 τρισεκατομμυρίων λιρών το 2025, αυτό θα ισοδυναμούσε με απώλεια 120 δισεκατομμυρίων λιρών από την οικονομία.

Το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (National Bureau of Economic Research), ένας αμερικανικός οργανισμός μελετών, προβλέπει ακόμη μεγαλύτερες ζημίες, αναφέροντας ότι το Brexit θα μειώσει το μέγεθος της οικονομίας κατά 6% έως 8%, ενώ οι επενδύσεις – οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη – θα μειωθούν κατά 18% σε σύγκριση με ένα σενάριο χωρίς Brexit.

Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει αναγνωρίσει ότι αν μια οικονομία περιορίζει το πόσο ανοιχτή είναι, τότε περιορίζεται και η δυναμική της – αν και με τον χρόνο οι αγορές προσαρμόζονται.

Το «αόρατο κόστος»: Οι επενδύσεις και η αβεβαιότητα

Πέρα από τα άμεσα εμπορικά εμπόδια, υπάρχει και ένα λιγότερο ορατό πρόβλημα: η αβεβαιότητα. Οι επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας ένα ασταθές περιβάλλον, μειώνουν τις επενδύσεις τους.

Αυτό έχει ήδη αφήσει αποτύπωμα στη βρετανική οικονομία, η οποία εμφανίζει από τα χαμηλότερα ποσοστά επιχειρηματικών επενδύσεων μεταξύ των χωρών της G7.

Παράγοντες όπως η φορολογία, το ενεργειακό κόστος και η ρυθμιστική επιβάρυνση συμβάλλουν επίσης, αλλά για πολλούς επιχειρηματίες το Brexit παραμένει ο βασικός παράγοντας αστάθειας.

Η εξαίρεση της Βόρειας Ιρλανδίας

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση.

Χάρη σε ειδικές ρυθμίσεις, διατηρεί πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ, προκειμένου να προστατευθεί η ειρηνευτική συμφωνία της περιοχής.

Αυτό το καθεστώς έχει δημιουργήσει ένα είδος «εμπορικού πλεονεκτήματος». Επιχειρηματίες όπως ο Mike Thomson, παραγωγός τυριού κοντά στο Μπέλφαστ, μπορούν να συνεχίσουν τις εξαγωγές τους προς την Ιρλανδία χωρίς τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι υπόλοιπες βρετανικές επιχειρήσεις.

Η οικονομία της περιοχής έχει μάλιστα υπεραποδώσει σε σχέση με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, με ισχυρότερη ανάπτυξη και αυξανόμενο μερίδιο εξαγωγών προς την ΕΕ.

Οι πολιτικές προσπάθειες επαναπροσέγγισης

Η σημερινή κυβέρνηση επιχειρεί να μειώσει τις τριβές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συζητήσεις για χαλάρωση των κτηνιατρικών ελέγχων και νέες εμπορικές διευκολύνσεις.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που ήδη έχουν πληγεί παραμένουν επιφυλακτικές. Ακόμη κι αν το εμπόριο γίνει πιο εύκολο στο μέλλον, η χαμένη δυναμική δεν ανακτάται εύκολα.

Ορισμένοι παραγωγοί δηλώνουν ότι θα επέστρεφαν στις ευρωπαϊκές αγορές μόνο εάν υπήρχε πλήρης ευθυγράμμιση με τους κανονισμούς της ΕΕ, κάτι που θεωρείται πολιτικά δύσκολο.

Ένα μέλλον που παραμένει αβέβαιο

Η συζήτηση για το Brexit δεν έχει κλείσει. Αντίθετα, συνεχίζει να επηρεάζει πολιτικές αποφάσεις, επενδυτικές στρατηγικές και επιχειρηματικές επιλογές.

Η πολιτική αστάθεια στο Λονδίνο τα τελευταία χρόνια, με συνεχείς αλλαγές ηγεσίας, έχει ενισχύσει την αίσθηση ότι το τελικό αποτέλεσμα της αποχώρησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Για πολλές επιχειρήσεις, η αβεβαιότητα είναι πλέον μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν παραγωγοί της βιομηχανίας τροφίμων, δεν είναι εύκολο να σχεδιάσεις μακροπρόθεσμα όταν οι κανόνες του εμπορίου παραμένουν ρευστοί.

Το Brexit, δέκα χρόνια μετά, δεν αντιμετωπίζεται ως ένα γεγονός του παρελθόντος, αλλά ως μια διαδικασία που συνεχίζει να διαμορφώνει το οικονομικό παρόν και το μέλλον της Βρετανίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Brexit: Δέκα χρόνια μετά – Πώς οι βρετανικές εξαγωγές προσαρμόζονται εκτός ΕΕ
Economy

H μεγάλη μετάβαση του εμπορίου: Η Βρετανία μετά το Brexit
Ασανσέρ: Καμία παράταση για την απογραφή
Economy

Πότε λήγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιες συντάξεις και επιδόματα πληρώνονται έως 26 Ιουνίου
Economy

Ποιες συντάξεις και επιδόματα πληρώνονται έως 26 Ιουνίου
ΤτΕ: Τα σενάρια για την ελληνική οικονομία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Economy

Τα σενάρια για την ελληνική οικονομία μετά το deal ΗΠΑ-Ιράν
Eurobank για πληθωρισμό: Η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά και «φρενάρει» την κατανάλωση
Economy

Η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά και «φρενάρει» την κατανάλωση
Aπομιμητικά προϊόντα: Κατασχέσεις και πρόστιμα 173.500 ευρώ
Economy

Aπομιμητικά προϊόντα: Κατασχέσεις και πρόστιμα 173.500 ευρώ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΕ: Η «μάχη» των ηγετών για τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό – Οι συμμαχίες και οι συγκρούσεις
World
Upd: 15:29

Η «μάχη» στην ΕΕ για τον 7ετή προϋπολογισμό - Οι αντιθέσεις

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται το αμφιλεγόμενο ζήτημα του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, το οποίο χωρίζει τις κυβερνήσεις της ΕΕ σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα

Μελίνα Ζιάγκου
Allbirds: Μετά τη στροφή στην AI, άλλαξε και όνομα
World

Μετά τη στροφή στην AI, η Allbirds άλλαξε και όνομα

Η «πράσινη» ιστορία της Allbirds που έντυσε τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά μαγεύτηκε από την AI και άλλαξε όνομα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
MyPoint: Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται το myPoint - Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις

Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το myPoint - Δημιουργούνται νέα κέντρα για εξυπηρέτηση των πολιτών

Ανδρομάχη Παύλου
ΗΑΕ: Οι συνέπειες του πολέμου στην οικονομία του Εμιράτου
World

Πώς «χαρτογραφούνται» οι επιπτώσεις του πολέμου στα ΗΑΕ

Οι επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΑΕ επικεντρώνεται σε τομείς όπως αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τουρισμός και αεροπορικές εταιρείες

Αναστάσιος Μαντικίδης
Brexit: Δέκα χρόνια μετά – Πώς οι βρετανικές εξαγωγές προσαρμόζονται εκτός ΕΕ
Economy

H μεγάλη μετάβαση του εμπορίου: Η Βρετανία μετά το Brexit

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, οι βρετανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν σταθερό έδαφος σε έναν εμπορικό χάρτη που άλλαξε βίαια και οριστικά

Νατάσα Σινιώρη
Γάλλιο: Γιατί ανεβαίνει η τιμή του – Πώς ωφελείται η Metlen
Commodities

Ανεβαίνει η τιμή στο Γάλλιο - Πώς ωφελείται η Metlen

Η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτηση για γάλλιο συνιστούν εκρηκτικό μείγμα ανόδου της τιμής

Τζούλη Καλημέρη
L’Oreal: Εξαγοράζει την ινδική Innovist και ενισχύει την παρουσία της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς
Business

Νέα συμφωνία-κλειδί για τη L’Oréal στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά καλλυντικών

H L'Oreal αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στην Innovist, επενδύοντας στην αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς της Ινδίας, μετά από 13 χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
«Κόκκινα δάνεια»: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες
Τράπεζες

«Κόκκινα» δάνεια: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες

Οι ροές σε «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν στη ζώνη των 1,4 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Economy
Brexit: Δέκα χρόνια μετά – Πώς οι βρετανικές εξαγωγές προσαρμόζονται εκτός ΕΕ
Economy

H μεγάλη μετάβαση του εμπορίου: Η Βρετανία μετά το Brexit

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, οι βρετανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν σταθερό έδαφος σε έναν εμπορικό χάρτη που άλλαξε βίαια και οριστικά

Νατάσα Σινιώρη
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιες συντάξεις και επιδόματα πληρώνονται έως 26 Ιουνίου
Economy

Ποιες συντάξεις και επιδόματα πληρώνονται έως 26 Ιουνίου

Ξεκινούν οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ για την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου 2026

ΤτΕ: Τα σενάρια για την ελληνική οικονομία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Economy

Τα σενάρια για την ελληνική οικονομία μετά το deal ΗΠΑ-Ιράν

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) «βλέπει» ανάπτυξη στην περιοχή του 2% την τριετία 2026-2028 αλλά και επίμονο πληθωρισμό - Ποιες οι προκλήσεις και το γεωπολιτικό ρίσκο

Γιάννης Αγουρίδης
Eurobank για πληθωρισμό: Η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά και «φρενάρει» την κατανάλωση
Economy

Η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά και «φρενάρει» την κατανάλωση

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 38 μηνών ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Η ενεργειακή κρίση περνά πλέον σε όλο το φάσμα της οικονομίας

Aπομιμητικά προϊόντα: Κατασχέσεις και πρόστιμα 173.500 ευρώ
Economy

Aπομιμητικά προϊόντα: Κατασχέσεις και πρόστιμα 173.500 ευρώ

Εντατικοί έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για απομιμητικά προϊόντα

Ασανσέρ: Σκέψεις για παράταση στην απογραφή – Ποια είναι τα προβλήματα
Economy

Σκέψεις για παράταση στην απογραφή ασανσέρ - Ποια είναι τα προβλήματα

Ακόμη και όταν ολοκληρωθεί το νέο ηλεκτρονικό μητρώο ασανσέρ, θα προκύψει η ανάγκη για απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους και πιστοποιήσεις και κοστοβόρες αναβαθμίσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 23% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας τον Απρίλιο 2026
Economy

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 23% αυξήθηκε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 4,5%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Latest News
Σούπερ μάρκετ: Σαπουνόπερες της Procter & Gamble έρχονται σε ένα σούπερ μάρκετ κοντά σας
World

Μίνι σαπουνόπερες της P&G έρχονται στα σούπερ μάρκετ

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Albertsons συνεργάστηκε με τον γίγαντα των συσκευασμένων προϊόντων για την παραγωγή των «Rico’s Tacos», μιας σειράς μικρού μήκους που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην προώθηση προϊόντων

Πολυτελείς τσάντες: Γιατί οι καταναλωτές γυρίζουν την πλάτη στα νέα μοντέλα και κυνηγούν τα vintage κομμάτια
World

Aπό την υπερπολυτέλεια στο vintage: Η νέα πραγματικότητα στις designer τσάντες

Oι καταναλωτές εξακολουθούν να αγαπούν τις πολυτελείς τσάντες, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο όπως πριν...

Νατάσα Σινιώρη
BOJ: Ο αναπληρωτής διοικητής βλέπει κίνδυνο ο πληθωρισμός να ξεπεράσει τον στόχο του 2%.
World

Κίνδυνο για πληθωρισμό πάνω από 2% βλέπει η BoJ

Ο αναπληρωτής διοικητής της BoJ, Ριόζο Χιμίνο, προειδοποιεί ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αναγκαστεί να προβεί σε ταχύτερες αυξήσεις των επιτοκίων αργότερα, εάν καθυστερήσει με τις απαραίτητες προσαρμογές

Brexit: Δέκα χρόνια μετά – Πώς οι βρετανικές εξαγωγές προσαρμόζονται εκτός ΕΕ
Economy

H μεγάλη μετάβαση του εμπορίου: Η Βρετανία μετά το Brexit

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, οι βρετανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν σταθερό έδαφος σε έναν εμπορικό χάρτη που άλλαξε βίαια και οριστικά

Νατάσα Σινιώρη
Μουντιάλ 2026: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι των στοιχημάτων
Business of Sport

Μουντιάλ: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι των στοιχημάτων

Τα μεγάλα κέρδη και οι δραματικές απώλειες εκατομμυρίων για όσους στοιχηματίζουν σε αγώνες του Μουντιάλ 2026

Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;
World

Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;

Γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesco, Κεν Μέρφι, δεν δίνει πολλή σημασία στην επιβράδυνση των πωλήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στελέχη του κλάδου προειδοποιούν για «κρίση» λαθρεμπορίου
Commodities

Χρυσός: Κίνδυνος για «κρίση» λαθρεμπορίου

Η αξία των ετήσιων παράνομων ροών χρυσού έχει αυξηθεί σε «πολύ πάνω από 120 δισ. δολάρια», ο οποίος προέρχεται κυρίως από παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας χρυσοθήρες

Γιάννης Αγουρίδης
Το ενεργειακό σοκ του 2026 δεν ήταν «το χειρότερο στην Ιστορία»
World

Το ενεργειακό σοκ του 2026 δεν ήταν «το χειρότερο στην Ιστορία»

Έρευνα του γαλλικού Insee διαψεύδει τον διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) Φατίχ Μπιρόλ

Αλέξανδρος Καψύλης
Greece Launches New Incentives to Get Old Cars Off the Road
English Edition

Greece Launches New Incentives to Get Old Cars Off the Road

Greece will reduce registration taxes or abolish them entirely for hybrid and electric vehicles

Ινδία: Η πετρελαϊκή κρίση στον Κόλπο δίνει… φτερά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Ηλεκτροκίνηση

Γκάζι στην ινδική αγορά EV λόγω της πετρελαϊκής κρίσης στον Κόλπο

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ινδία αναφέρουν αύξηση των πωλήσεων καθώς αυξάνονται τα κόστη καυσίμων

Καναδάς: Δασμός 10% στα κονσερβοποιημένα λαχανικά για στήριξη της εγχώριας παραγωγής
World

Καναδάς: Προσωρινός δασμός 10% στις εισαγωγές κονσερβοποιημένων λαχανικών

Ο Καναδάς ενεργοποιεί έκτακτα μέτρα προστασίας της βιομηχανίας τροφίμων, επιβάλλοντας δασμούς στις εισαγωγές κονσερβοποιημένων λαχανικών

BofA Boosts Outlook on METLEN, Highlights Gallium Upside
English Edition

BofA Boosts Outlook on METLEN, Highlights Gallium Upside

Bank of America turns more bullish on METLEN, citing gallium upside, critical metals expansion, and higher EBITDA forecasts through 2028 outlook.

EDF: Κλείνει πυρηνικά εργοστάσια λόγω καύσωνα
World

Η EDF κλείνει πυρηνικά εργοστάσια λόγω καύσωνα

Οι υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία θέτουν σε επαγρύπνηση τη γαλλική κυβέρνηση ενω και η EDF θα κλείσει - για τον ίδιο λογο- 4 πυρηνικές μονάδες

Ινδία: Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του μεγιστάνα Αμπάνι οδεύει προς IPO
World

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του μεγιστάνα Αμπάνι οδεύει προς IPO

Η Jio Platforms του Αμπάνι αναμένεται να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές μετοχών που θα πραγματοποιηθούν στην Ινδία

Μελόνι: Από στενή σύμμαχος του Τραμπ σε σφοδρή επικρίτρια του Αμερικανού προέδρου
World

Πώς η Μελόνι έχασε το ισχυρότερο διπλωματικό της χαρτί

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι περνά στην αντεπίθεση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η άλλοτε στενή πολιτική τους σχέση μετατρέπεται σε δημόσια αντιπαράθεση με σοβαρές διπλωματικές και πολιτικές προεκτάσεις

Νατάσα Σινιώρη
ΤτΕ: «Βλέπει» καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης

«Βλέπει» καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης η ΤτΕ

Η πορεία υλοποίησης των έργων εμφανίζει ολοένα και πιο έντονο στοιχείο καθυστέρησης στο χρονοδιάγραμμα, με την...υπερφόρτωση της υλοποίησης να μετατίθεται προς το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με την ΤτΕ

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies