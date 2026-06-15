Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Υπέρ της μείωσης της εξάρτησης απο τα Στενά του Ορμούζ

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Την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών διαδρομών για τα Στενά του Ορμούζ τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας απο τη Σύνοδο των κρατών του G 7 στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν μιλώντας για το άνοιγμα των Στενών υποστηριξε πως αυτή η κρίση δίνει ένα σαφές μάθημα σχετικά με την ενεργειακή εξάρτηση και την ανάγκη να «δημιουργηθούν εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής που είναι πιο ανθεκτικές και προσφέρουν επιλογές». Εσπευσε μάλιστα να κάνει ειδική αναφορά στο γνωστό εμπορικό διάδρομο Ινδίας- Μεσης Ανατολής – Ευρωπαικής Ενωσης (IMEC).

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αφού χαιρέτησε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν , μίλησε για την ελευθερία της ναυσιπλοϊας -χωρις διόδια- που όπως είπε είναι απαραίτητη «για τη σταθερότητα της περιοχής και, φυσικά, για την παγκόσμια οικονομία.»

Παγκόσμιες ανισορροπίες

Μιλώντας για το ζήτημα των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών, η πρόεδρος της ΕΕ αναφέρθηκε στο εμπορικό έλλειμμα ολων των κρατών μελών έναντι της Κίνας. Οπως είπε χαρακτηριστικά , το 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα στην ιστορία της, ύψους 360 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό φυσικά δεν είναι βιώσιμο.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πραγματικά να εντείνουμε και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων, αφενός. Και αφετέρου, πρέπει να υφάνουμε το παγκόσμιο δίκτυο συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου μας, διότι αυτό είναι το μέσο για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων μας.

Για το θέμα των κρίσιμων πρώτων υλών, η Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε σε στενοτερη συνεργασία τις χώρες της ομαδας G7 για τη σύναψη μιας σχετικής συμφωνίας ενω αναφέρθηκε στη σημασία της ενότητας προκειμένου αποτελεί η G7 να επιτύχει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι συζητήσεις με την Ουκρανία

Η πρόεδρος της Κομισιόν υποστήριξε ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας έχουν βαθυ αντίκτυπο, η πολεμική οικονομία του Πούτιν είναι αδύναμηκαι πως η θέση της Ουκρανίας έχει βελτιωθεί καθώς «η Ουκρανία έχει αναπτύξει την ικανότητα να πλήττει στρατηγικούς στόχους βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας». Αναφέρθηκε μάλιστα στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ και όπως είπε αυτό αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Η Ουκρανία έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις. Έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες, οπότε τώρα πρέπει να ανταποκριθούμε και εμείς.»

Τεχνητή νοημοσύνη

Αναφερόμενη στην τεχνητη νοημοσύνη η Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε τις εντυπωσιακές εξελίξεις με την εμφάνιση πρωτοποριακών μοντέλων αλλά και τους κινδύνους.

«Το βασικό ερώτημα σήμερα είναι πώς να εισαγάγουμε τα νέα μοντέλα με ασφάλεια. Τώρα, οι δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας – αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε συνηθίσει, για παράδειγμα, για τα αεροπλάνα και τις ιατρικές συσκευές.

Εδώ, η συνεργασία των χωρών της G7 είναι υψίστης σημασίας. Πρέπει να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να εξασφαλίζουμε τη συνεργασία ανεξάρτητων φορέων που αξιολογούν τα μοντέλα πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Η άλλη σημαντική διάσταση είναι πώς να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.»