Τραμπ: Νέα επίθεση κατά της Μελόνι προκαλεί διπλωματική κρίση ΗΠΑ – Ιταλίας

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Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε νέο στόχο επιθέσεων στο πρόσωπο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα που ξεκίνησε ο ίδιος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η Μελόνι «τον ικέτευε» να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του, παρ’ όλο που βίντεο και ηχητικά τον διαψεύδουν. Είπε επίσης ότι το κάνει γιατί «δεν τα πάει καλά με τη δημοτικότητά της». Και αυτό γιατί «απέρριψε τις ΗΠΑ».

Και επανήλθε με τους έωλους ισχυρισμούς ότι η Ιταλία χρωστάει χάρη στις ΗΠΑ, γιατί χάρη στον πόλεμο στο Ιράν, δεν κινδυνεύει από επίθεση με πυρηνικά όπλα.

Και μέσω της Τζόρτζια Μελόνι, θυμήθηκε και το ΝΑΤΟ, που «ταλαιπώρησε» τις ΗΠΑ, μη βοηθώντας τες στον πόλεμο.

Η ανάρτηση Τραμπ

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε:

«Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μού ζήτησε ξανά και ξανά μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια της συνάντησης της G-7 στη Γαλλία. Τα πάει άσχημα στην Ιταλία με τη δημοτικότητά της, πιθανώς επειδή απέρριψε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια χώρα που πραγματικά αγαπά και προστατεύει την Ιταλία, όσον αφορά την άρνηση του Ιράν να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα (αλλά το ίδιο έκανε και το ΝΑΤΟ, άλλωστε!).

Δεν μας άφησε καν να χρησιμοποιήσουμε τις διαδρόμους προσγείωσης ή τους διαδρόμους προσγείωσης της Ιταλίας, μια μεγάλη υλικοτεχνική ταλαιπωρία, και αυτό παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνεισφέρουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία της Ιταλίας και άλλων “λεγόμενων” συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τώρα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να είναι ξανά φίλοι για να “ανεβάσει τα νούμερά της”. Όχι, ευχαριστώ!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Τι προηγήθηκε

Μία μέρα νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε μιλώντας σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η πρωθυπουργός Μελόνι τον «ικέτευε» για μια φωτογραφία στην G7. Και εκείνος «τη λυπήθηκε».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο με τη Ρώμη, με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να ακυρώνει το ταξίδι του στις ΗΠΑ. Και επιπλέον η Τζόρτζια Μελόνι να δηλώνει ότι «ούτε η ίδια, ούτε η Ιταλία» ικετεύουν κανέναν.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Και να του θυμίζει αναφορικά με τα πυρηνικά: «Από ό,τι γνωρίζω μέχρι στιγμής, εννέα χώρες διαθέτουν πυρηνικά όπλα και μόνο μία τα έχει χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερική».

Πηγή: in.gr