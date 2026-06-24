Αρι Εμάνουελ: Σε συνομιλίες για την αγορά του ομίλου θεαμάτων ATG

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Σε προχωρημένες συνομιλίες για την αγορά του θεατρικού ομίλου ATG Entertainment έναντι 4,5 δισεκατομμυρίων λιρών (6 δισεκατομμύρια δολάρια) βρίσκεται ο Αμερικανός μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Άρι Εμάνουελ

Η ATG ανήκει στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Providence από την υπογραφή συμφωνίας ύψους 350 εκατομμυρίων λιρών το 2013 και μετά από μια σειρά εξαγορών κατέχει πλέον περίπου 70 χώρους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η Blackstone αγόρασε μειοψηφικό μερίδιο στην επιχείρηση το 2024, σημειώνουν οι Financial Times.

Η Providence, με έδρα τις ΗΠΑ, βρίσκεται τώρα σε αποκλειστικές συνομιλίες για την πώληση στον όμιλο Mari του Εμάνουελ, εν μέσω ελπίδων για ολοκλήρωση συμφωνίας εντός του επόμενου μήνα, δήλωσαν πηγές των FT που γνωρίζουν την κατάσταση. Το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε ακόμη να εκτροχιαστεί και η συμφωνία δεν έχει επιβεβαιωθεί, τόνισε ένα από τα άτομα.

Ο θεατρικός όμιλος κατέχει χώρους στο West End του Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένου του Lyceum, το οποίο ανεβάζει τον Βασιλιά των Λιονταριών, και του Savoy Theatre, το οποίο ανεβάζει επί του παρόντος την βραβευμένη παραγωγή του Paddington the Musical. Στις ΗΠΑ κατέχει θέατρα του Broadway, συμπεριλαμβανομένου του Lyric, το οποίο παρουσιάζει τον Χάρι Πότερ και το Καταραμένο Παιδί. Κατέχει επίσης θέατρα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του Empire Theatre του Λίβερπουλ.

Αν πετύχει το deal…

Η θεατρική ομάδα πέρυσι διερεύνησε την εξαγορά της TodayTix, η οποία βοήθησε στη διευκόλυνση της πώλησης άυλων εισιτηρίων σε χώρους εκδηλώσεων, μόνο και μόνο για να χάσει από τη νέα επιχείρηση μέσων ενημέρωσης του Εμάνουελ, Mari, η οποία βρίσκεται τώρα σε τελικό στάδιο συνομιλιών για την εξαγορά της ATG.

Η Mari ιδρύθηκε πέρυσι από τον Εμάνουελ, ο οποίος είναι επίσης εκτελεστικός πρόεδρος του πρακτορείου ταλέντων WME Group και εκπροσωπεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της ψυχαγωγίας, όπως η Όπρα Γουίνφρι και ο Μάρτιν Σκορτζέζε.

Η Mari ξεκίνησε με 2 δισεκατομμύρια δολάρια μετοχικού κεφαλαίου και οι επενδυτές της περιλαμβάνουν τις Apollo, RedBird Capital και Qatar Investment Authority. Η επιχείρηση έχει ήδη επενδύσει στην έκθεση τέχνης Frieze και στο θεματικό πάρκο Winter Wonderland του Λονδίνου, καθώς και σε αθλητικές εκδηλώσεις, όπως το τουρνουά τένις Miami Open.

Η ATG ιδρύθηκε από το ζευγάρι Σερ Χάουαρντ Πάντερ και Ντέιμ Ροζμαρί Σκουάιερ το 1992 ως Ambassador Theatre Group. Η επιχείρηση ανέκαμψε από το κλείσιμο και τους περιορισμούς των θεάτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, καταγράφοντας λειτουργικά κέρδη 160,9 εκατομμυρίων λιρών για το έτος που έληξε στα τέλη Μαρτίου 2025.