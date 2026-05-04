Χόλιγουντ: Η νοσταλγία εκτόξευσε την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Tέχνη και Ζωή 04.05.2026, 12:05
Η νοσταλγία για την ποπ κουλτούρα προηγούμενων δεκαετιών προσελκύει μεγάλο μέρος του κοινού στις κινηματογραφικές αίθουσες του Χόλιγουντ, όπως απέδειξαν οι επιδόσεις της συνέχειας του επιτυχημένου πριν από μια εικοσαετία «Ο διάβολος φοράει Prada».

Με εκτιμώμενα έσοδα 233,6 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, το «The Devil Wears Prada 2» κυρίως χάρη στις γυναίκες που επιθυμούν να ξαναζήσουν την δημοσιογραφία μόδας παρέα με τη Μέριλ Στριπ και την Αν Χάθαγουέι, 20 χρόνια μετά την αρχική επιτυχία.

Η ταινία έκανε εισπράξεις 77 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και στον Καναδά και επιπλέον 156,6 εκατομμυρίων δολαρίων διεθνώς.

Η ταινία της Disney είναι η τελευταία από μια σειρά από Χολιγουντιανές επιτυχίες, τροφοδοτούμενες από τη νοσταλγία της ποπ κουλτούρας μεταξύ των millennials και του κοινού της Gen X, μετά την ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον «Michael» και το «The Super Mario Galaxy Movie» που έκαναν τεράστια επιτυχία, παρατηρεί η Wall Street Journal.

Σε μια εποχή που τα γεγονότα του πραγματικού κόσμου φαντάζουν σισύφεια και το οικονομικό άγχος είναι στο κόκκινο, φαίνεται ότι το κοινό θέλει να βυθιστεί σε ταινίες που μοιάζουν με ένα αγαπημένο ζευγάρι παντόφλες. Η τάση αυτή αποτελεί μια πολύ αναγκαία ώθηση για το Χόλιγουντ, καθώς franchise όπως η Marvel και το Fast & Furious δυσκολεύονται και η προσέλευση στις αίθουσες έχει μειωθεί σημαντικά από τα επίπεδα πριν από την πανδημία.

«Η νοσταλγία είναι μια κρίσιμη κινητήρια δύναμη για τους ανθρώπους αυτήν τη στιγμή στον τρόπο που καταναλώνουν ψυχαγωγία», δήλωσε στην WSJ η Μάρθα Μόρισον, επικεφαλής μάρκετινγκ των Disney Entertainment Studios. «Στο «Prada», σίγουρα ισχύει».

Πώς η νοσταλγία κινεί το Χόλιγουντ

Η πρόσφατη εκδήλωση του κλάδου CinemaCon, όπου τα στούντιο παρουσίασαν τις επερχόμενες κυκλοφορίες τους στους φορείς εκμετάλλευσης κινηματογράφων, ήταν γεμάτη με ηλικιωμένους αστέρες που προωθούσαν συνέχειες ταινιών από τη δεκαετία του 1980, του 1990 και του 2000, συμπεριλαμβανομένων των «Toy Story 5», «Practical Magic 2», «Focker-in-Law», «Scary Movie 6» και «Spaceballs: The New One».

«Όταν κάναμε την ταινία “Ice Age”, ήξερα ότι δεν φορούσα κάλτσες συμπίεσης», αστειεύτηκε ο ηθοποιός Ρέι Ρομάνο, προαναγγέλλοντας για την επόμενη χρονιά την ταινία «Ice Age: Boiling Point», την έκτη κινηματογραφική ταινία του franchise κινουμένων σχεδίων που ξεκίνησε το 2002.

Τα στούντιο προώθησαν επίσης διασκευές της 30χρονης σειράς βιντεοπαιχνιδιών «Resident Evil» και της σειράς παιχνιδιών και κινουμένων σχεδίων της δεκαετίας του 1980 «Masters of the Universe», καθώς και μια ταινία για τη δημιουργία του «Rocky».

Ίσως το ισχυρότερο σημάδι ότι το «The Devil Wears Prada», που έχει παραμείνει ψηλά στην ποπ κουλτούρα για δύο δεκαετίες, είναι οι πολλές ατάκες των διαλόγων της που έχουν γίνει memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τη συνέχεια, οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ της Disney βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε λεπτομέρειες από την πρωτότυπη ταινία του 2006 που έχουν εισχωρήσει στο πνεύμα της εποχής.

Η πρώτη ταινία “Devil Wears Prada”, η οποία απέφερε συνολικά 326,6 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κυκλοφόρησε από την Twentieth Century Fox. Όταν η Disney αγόρασε το μεγαλύτερο μέρος των ψυχαγωγικών περιουσιακών στοιχείων της Fox το 2019, η κωμωδία δεν τονίστηκε ως ένα δυνητικά πολύτιμο franchise μαζί με το Avatar και το Planet of the Apes.

Αλλά λίγο μετά τα γυρίσματα της συνέχειας του «Prada» το περασμένο καλοκαίρι, η Disney την αναγνώρισε ως μία από τις πιο εμπορικά υποσχόμενες κυκλοφορίες της εταιρείας για το 2026 και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με εταιρείες όπως η Dior και η Starbucks.

Η διαφημιστική καμπάνια «βρίσκεται σίγουρα στην κορυφή αυτού που κάνουμε», δήλωσε η Μόρισον της Disney. «Είναι παρόμοια με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας».

