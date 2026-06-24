Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν και πόσο θα διαρκέσουν

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Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές αρκετές εβδομάδες για αγορές σε ένδυση, υπόδηση και άλλα καταναλωτικά είδη.

Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τι ισχύει για τις θερινές εκπτώσεις

Οι θερινές εκπτώσεις συνοδεύονται από συγκεκριμένους κανόνες που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ιδιαίτερα στους κλάδους ένδυσης και υπόδησης.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, είτε πάνω στα ίδια τα είδη είτε στα ράφια.

Ως «αρχική τιμή» θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Στις περιπτώσεις προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά λιγότερο από έναν μήνα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Τα SOS

Ο τρόπος που προβάλλονται τα ποσοστά έκπτωσης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, η αναγραφή ενδείξεων όπως “-30%” ή “-50%” δεν είναι πάντα υποχρεωτική.

Υποχρεωτική μπορεί να γίνει όταν οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος.

Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τα καταστήματα τύπου stock ή outlet, τα οποία πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ευκρινώς τη νέα, χαμηλότερη τιμή πώλησης.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Τα καταστήματα θα πρέπει να έχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι γίνονται εκπτώσεις στα προϊόντα.

Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της αρχικής (που συνήθως είναι διαγραμμένη) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική, στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «30% έκπτωση»).

Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν, ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής.

Εάν γίνονται προσφορές, τότε θα πρέπει να υπάρχει σχετική αναρτημένη πινακίδα που το αναφέρει. Τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Διευκρινίζεται πως στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές.