Ανδριανός: Στόχος η ουσιαστική αναβάθμιση του Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας

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Τις εγκαταστάσεις του Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας επισκέφθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Δημάρχου Κορινθίων, Νίκου Σταυρέλη, της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κονιάρειου Ινστιτούτου, Μαγδαληνής Ράππου, των Αντιπροέδρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Νεκτάριου Βιδάκη και Παναγιώτη Χατζηνικολάου, καθώς και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κορινθίας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, Θεοδώρας Ρούση.

Ενίσχυση του επιστημονικού και αναπτυξιακού του ρόλου

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Ανδριανός εξέφρασε τη βούληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προχωρήσει η μεταφορά της Εθνικής Συλλογής Εσπεριδοειδών στο Κονιάρειο Ινστιτούτο, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση του επιστημονικού και αναπτυξιακού του ρόλου, παράλληλα με τη λειτουργία ερευνητικού εργαστηρίου. Με τον τρόπο αυτό, θα αξιοποιηθεί η ιδιαίτερη σύνδεση του Ινστιτούτου με την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών και τις ανάγκες του παραγωγικού κόσμου, ώστε να υπηρετεί αποτελεσματικότερα τους σκοπούς που προβλέπονται στο καταστατικό του.

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να προχωρήσουν συντονισμένα οι απαιτούμενες θεσμικές ενέργειες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την αναβάθμιση του ρόλου του Κονιάρειου Ινστιτούτου.