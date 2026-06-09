Ανδριανός: Ισχυροί μοχλοί ανάπτυξης τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία και ο αγροτουρισμός

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«Τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία και ο αγροτουρισμός αποτελούν τρεις αλληλένδετες όψεις μιας ενιαίας αναπτυξιακής στρατηγικής, που μπορεί να ενισχύσει την απασχόληση και τα εισοδήματα, να κρατήσει νέους ανθρώπους στην περιφέρεια και να προσφέρει στον επισκέπτη μια αυθεντική και ολοκληρωμένη εμπειρία», ανέφερε από την έκθεση ΟΤΑ EXPO 2026 ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός.

Ο κ. Ανδριανός επεσήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα: προϊόντα υψηλής ποιότητας, ισχυρή αγροτική παράδοση, μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, ξεχωριστές τοπικές κουζίνες και ανθρώπους με γνώση, μεράκι και δημιουργικότητα.

Τα τοπικά προγράμματα LEADER δίνουν στις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να σχεδιάζουν παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τη μεταποίηση, την εστίαση, τη φιλοξενία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό με στόχο τη δημιουργία περισσότερης προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο υφυπουργός υπογράμμισε επίσης τον καθοριστικό ρόλο των Δήμων, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πυρήνες συντονισμού και συνεργασίας, στηρίζοντας τοπικές διαδρομές γαστρονομίας, αγροτουριστικές εμπειρίες, αγορές παραγωγών, φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και συνέργειες με την εστίαση, τη φιλοξενία και τον πολιτισμό.

Αναφερόμενος στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, σημείωσε ότι τα τοπικά προγράμματα LEADER, που διαχειρίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στηρίζουν τη λογική της ανάπτυξης από τα κάτω και δίνουν στις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να σχεδιάζουν παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα πλεονεκτήματά τους. Υπενθύμισε μάλιστα ότι τα εγκεκριμένα τοπικά προγράμματα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας, στηρίζοντας δημόσια έργα και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός τόνισε ότι η πρόκληση είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, ώστε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και των τοπικών κοινωνιών να ενωθούν σε ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης.

«Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζουμε έμπρακτα αυτή τη στρατηγική, με την πεποίθηση ότι τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία και ο αγροτουρισμός μπορούν να γίνουν ένας ισχυρός μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.