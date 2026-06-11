 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
}

Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου

Ο Γιάννης Ανδριανός παρέστη στο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας με θέμα «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα & Προοπτικές»

AGRO 11.06.2026, 15:44
Σχολιάστε
Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική ελαιοκομία, με πρώτη την κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει την ανθοφορία, την καρποφορία, τη διαθεσιμότητα του νερού, την πίεση από παθογένειες και, τελικά, το εισόδημα του παραγωγού, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, από την ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας με θέμα «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα και προοπτικές».

Όπως σημείωσε, το Υπουργείο δίνει έμφαση στην ανθεκτικότητα της καλλιέργειας, στην αξιοποίηση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, στην ανάπτυξη ελληνικών ποικιλιών ελιάς που συνδυάζουν ποιότητα και προσαρμοστικότητα, καθώς και στην προώθηση καλλιεργητικών πρακτικών που μειώνουν το κόστος και προστατεύουν τους φυσικούς πόρους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχείριση του νερού, στη γεωργία άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια, καθώς και στη φυτοπροστασία και τη δακοκτονία. Όπως τόνισε, για πρώτη φορά η προμήθεια των σχετικών φυτοπροστατευτικών φαρμάκων προχωρά με νέο χρονικό ορίζοντα 2+1 ετών, αντί για τον ετήσιο σχεδιασμό του παρελθόντος, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η έγκαιρη διαθεσιμότητά τους.

Ανδριανός

Ποιότητα και ασφάλεια

Ο κ. Ανδριανός στάθηκε επίσης στα ζητήματα ποιότητας και ασφάλειας που επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή θέση του ελληνικού ελαιολάδου. Αναφέρθηκε στο ζήτημα των αρωματικών υδρογονανθράκων ορυκτελαίων, επισημαίνοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας πρέπει να συνδυάζεται με επιστημονικά τεκμηριωμένες, εφαρμόσιμες και αναλογικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι στις σχετικές ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις διασφαλίστηκε για το ελαιόλαδο περίοδος προσαρμογής, με εφαρμογή του ορίου των 4 mg ανά κιλό από 1/3/2027 και του ορίου των 2 mg ανά κιλό από 1/1/2028.

Αναφερόμενος στο Ελαιοκομικό Μητρώο, ο υφυπουργός υπογράμμισε τη βούληση του Υπουργείου να αξιοποιηθεί η διαλειτουργικότητα με την ΑΑΔΕ και η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε τα σχετικά στοιχεία να αντλούνται μέσω του ΟΣΔΕ, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και το κόστος για χιλιάδες ελαιοπαραγωγούς.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι σταθερός στόχος είναι μια πιο διαφανής, οργανωμένη και ανταγωνιστική αλυσίδα αξίας, που θα επιτρέψει τη μετάβαση από τη λογική του χύμα προϊόντος στη λογική της επώνυμης, πιστοποιημένης και ποιοτικής ελληνικής ταυτότητας. Όπως χαρακτηριστικά ανάφερε: «Η Ελλάδα αξίζει και μπορεί να έχει πολύ ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά της ελιάς και του ελαιολάδου. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε τεκμηριωμένη γνώση, οργάνωση, πιστοποίηση και συντονισμό όλων των κρίκων της αλυσίδας. Αυτή είναι η πεποίθηση και η δέσμευσή μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
OT FORUM

Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
Optima Bank: Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος για τη Bally’s Intralot
Business

Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος της Bally’s Intralot από την Optima Bank
Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος από την Bank of America
Business

Bank of America για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος
Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
AGRO

Ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
Fitch: Bλέπει πιθανή αναβάθμιση της Evoke μετά το deal με τη Bally’s Intralot
Business

Πιθανή αναβάθμιση της Evoke βλέπει η Fitch
7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού
OT FORUM

Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ

Νήμα ενός... αιώνα

Χρέη: Ποιοι οφειλέτες βγαίνουν από το στόχαστρο – Η «παγίδα» με την ενημερότητα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σβήνει παλιά χρέη η εφορία - Τι αλλάζει, ποιους αφορά

Στο «ψυγείο» βάζει η εφορία 6 δισ. ευρώ παλιά χρέη - Το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια

Ανδρομάχη Παύλου
Εισφορά αλληλεγγύης: Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού σχεδιάζει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις: «Παράθυρο αλλαγών» στην εισφορά αλληλεγγύης

Συζητήθηκε χθες η σχετική προσφυγή συνταξιούχου στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Σενάριο τροποποίησης των κλιμακίων έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση

Κώστας Παπαδής
Χωροταξικά: Ώρα αποφάσεων για τα Ε.Χ.Π. Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας που διχάζουν αγορά και φορείς
Economy

Ώρα αποφάσεων για τα χωροταξικά που... διχάζουν

Από «κόσκινο» τα νέα χωροταξικά Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας– Οι κόκκινες γραμμές και οι ενστάσεις

Μάχη Τράτσα
Όμιλος Ηρακλής: Ζήτημα λίγων ημερών η σκυροδέτηση του Riviera Tower – Τι τζίρο προβλέπει για το 2026
Business

«Μπαίνει το καπάκι» στο Riviera Tower - Τα σχέδια του «Ηρακλή»

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και EBITDA αναμένει ο Όμιλος Ηρακλής το 2026 - Η στρατηγική επιλογή των βιώσιμων υλικών και τα πλάνα για νέες επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Further Ventures: Συνδέει το μέλλον της ναυτιλίας με την τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Further Ventures: Συνδέει τη ναυτιλία με την ΑΙ

Το Further Ventures που δημιουργείται στην Ελλάδα φέρνει σε κοινό διάλογο τη ναυτιλιακή βιομηχανία, την τεχνολογία, τις επενδύσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα

Λάμπρος Καραγεώργος
Αμερικανικά ομόλογα: Τι μήνυμα στέλνουν στο Γουόρς
Ομόλογα

Το μήνυμα των ομολόγων στον Γουόρς

Η άνοδος της απόδοσης των διετών, η επέκταση σε όλη την καμπύλη δημιουργούν ένα ηλεκτρισμένο σκηνικό για τη Fed του Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Partners

Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της ΑΙ

Μια συμφωνία τεχνολογικού αφοπλισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα έκανε όλους να αισθάνονται πιο ασφαλείς

Martin Wolf
Περισσότερα από AGRO
Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
AGRO

Ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου

Ο Γιάννης Ανδριανός παρέστη στο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας με θέμα «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα & Προοπτικές»

Αγροτικά προϊόντα: Υποχώρησαν οι τιμές το πρώτο τρίμηνο του 2026
AGRO

Υποχώρησαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων το α' τρίμηνο του 2026

Τι δείχνουν τα στοιχεία της eurostat για τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα

Λέσβος: Αυξάνονται σε 17 οι στρατιωτικοί κτηνίατροι για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού
AGRO

17 οι στρατιωτικοί κτηνίατροι για τον αφθώδη στη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός συνεχίζει να χτυπά την κτηνοτροφία στη Λέσβο

Λιπάσματα: Στα 500 εκατ. ευρώ το πακέτο στήριξης της ΕΕ
AGRO

Στα 500 εκατ. ευρώ το πακέτο στήριξης για τα λιπάσματα

Το ποσό των 500 εκατ. ευρώ για την κρίση στα λιπάσματα έρχεται από το αποθεματικό κρίσης του αγροτικού τομέα

Γαλλία: Όχι στο κρασί χωρίς ή με χαμηλό αλκοόλ
AGRO

Γαλλία: Όχι στο κρασί χωρίς ή με χαμηλό αλκοόλ

«Το λάθος που κάνουν όλοι είναι να το αποκαλούν αυτό κρασί», επισημαίνει συνεταιρισμός από τη Γαλλία

Ευλογιά προβάτων: Τι προβλέπεται για τη μετακίνηση των ζώων προς τους θερινούς βοσκοτόπους
AGRO

Τι προβλέπεται για τη μετακίνηση των ζώων προς τους θερινούς βοσκοτόπους

Τι ισχύει για τις ελεύθερες περιοχές από ευλογιά προβάτων

Σχέδια βελτίωσης: Σε άτυπη διαβούλευση τα κριτήρια βαθμολόγησης
AGRO

Σχέδια βελτίωσης: Σε άτυπη διαβούλευση τα κριτήρια βαθμολόγησης

Τα σχέδια βελτίωσης περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Latest News
OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
OT FORUM

Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία

Για την πορεία και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας μετά το RRF αλλά και για τις αυξανόμενες ανισότητες μίλησε ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος στο 7ο OT FORUM

Optima Bank: Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος για τη Bally’s Intralot
Business

Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος της Bally’s Intralot από την Optima Bank

Σύσταση «Αγορά» απο την Optima Bank που βλέπει περιθώριο ανόδου περίπου 19,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 10 Ιουνίου 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος από την Bank of America
Business

Bank of America για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Τι είδαν οι αναλυτές της Bank of America κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου και γαλλίου της Metlen

Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
AGRO

Ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου

Ο Γιάννης Ανδριανός παρέστη στο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας με θέμα «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα & Προοπτικές»

Fitch: Bλέπει πιθανή αναβάθμιση της Evoke μετά το deal με τη Bally’s Intralot
Business

Πιθανή αναβάθμιση της Evoke βλέπει η Fitch

Πιθανή η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Evoke κατά μία βαθμίδα, εκτιμά η Fitch

Αλεξάνδρα Τόμπρα
7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού
OT FORUM

Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

«Η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για το παρόν και το μέλλον κάθε ελληνικής βιομηχανίας», τόνισαν οι Μαίρη Χατζάκου, Αλέξανδρος Κίκιζας και Ιάκωβος Καργαρώτος στο 7ο OT FORUM

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής – Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023
World
Upd: 15:32

ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023

Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ αυξήθηκε στο 2,25%

Τζούλη Καλημέρη
7ο OT FORUM – Καραμούζης (ΕΤΕ): Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και ισχυρό
OT FORUM

Καραμούζης (ΕΤΕ): Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και ισχυρό

Ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα μίλησε στο 7ο OT FORUM

ΕΕ: Περισσότερες από 3.700 καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις
AGRO

Περισσότερες από 3.700 καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις συμβάλλουν στη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς της ΕΕ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πιθανή παράταση της προθεσμίας – Η κρίσιμη συνεδρίαση
Economy

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πιθανή παράταση της προθεσμίας - Η κρίσιμη συνεδρίαση

Εκπνέει στις 15 Ιουνίου η προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα

Συντάξεις: Γιατί…ακρίβυναν τα πλασματικά έτη ασφάλισης – Τι ισχύει φέτος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί... ακρίβυναν τα πλασματικά έτη ασφάλισης - Τι ισχύει φέτος

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι σε σχέση με τα πλασματικά έτη ασφάλισης

R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού της δανείου
Green

R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού

Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης των τόκων που αντιστοιχούν στην 9η περίοδο πληρωμής (Ex coupon date) από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Εξάρχου: Γιατί δυσκολεύουν οι μακροχρόνιες συμφωνίες αμερικανικού LNG – Atlantic SEE
Business

Το νέο τοπίο στο αμερικανικό LNG και ο αγώνας για την ενεργειακή πύλη της ΝA Ευρώπης

Η παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή αλλάζει ριζικά την αγορά LNG και δυσκολεύει πλέον τις μακροχρόνιες συμφωνίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον CEO της Atlantic SEE LNG Trade Αλέξανδρο Εξάρχου

Optima bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη κατά 11 φορές
Business

Optima bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη κατά 11 φορές

Οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ - Οι τίτλοι έλαβαν αξιολόγηση Β3 από την Moody’s.

OT FORUM – Αθανασόπουλος (Olympia Group): «Η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει»
OT FORUM

Αθανασόπουλος: Η Ελλάδα να εστιάσει στους εθνικούς πρωταθλητές

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου σημαίνει να διαβάζουμε τις αγορές και να εστιάζουμε - Η βιομηχανία του σήμερα είναι software και datacenters, τόνισε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος CEO Olympia Group στο 7ο OT FORUM

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies