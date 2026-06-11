Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου

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Στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική ελαιοκομία, με πρώτη την κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει την ανθοφορία, την καρποφορία, τη διαθεσιμότητα του νερού, την πίεση από παθογένειες και, τελικά, το εισόδημα του παραγωγού, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, από την ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας με θέμα «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα και προοπτικές».

Όπως σημείωσε, το Υπουργείο δίνει έμφαση στην ανθεκτικότητα της καλλιέργειας, στην αξιοποίηση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, στην ανάπτυξη ελληνικών ποικιλιών ελιάς που συνδυάζουν ποιότητα και προσαρμοστικότητα, καθώς και στην προώθηση καλλιεργητικών πρακτικών που μειώνουν το κόστος και προστατεύουν τους φυσικούς πόρους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχείριση του νερού, στη γεωργία άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια, καθώς και στη φυτοπροστασία και τη δακοκτονία. Όπως τόνισε, για πρώτη φορά η προμήθεια των σχετικών φυτοπροστατευτικών φαρμάκων προχωρά με νέο χρονικό ορίζοντα 2+1 ετών, αντί για τον ετήσιο σχεδιασμό του παρελθόντος, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η έγκαιρη διαθεσιμότητά τους.

Ποιότητα και ασφάλεια

Ο κ. Ανδριανός στάθηκε επίσης στα ζητήματα ποιότητας και ασφάλειας που επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή θέση του ελληνικού ελαιολάδου. Αναφέρθηκε στο ζήτημα των αρωματικών υδρογονανθράκων ορυκτελαίων, επισημαίνοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας πρέπει να συνδυάζεται με επιστημονικά τεκμηριωμένες, εφαρμόσιμες και αναλογικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι στις σχετικές ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις διασφαλίστηκε για το ελαιόλαδο περίοδος προσαρμογής, με εφαρμογή του ορίου των 4 mg ανά κιλό από 1/3/2027 και του ορίου των 2 mg ανά κιλό από 1/1/2028.

Αναφερόμενος στο Ελαιοκομικό Μητρώο, ο υφυπουργός υπογράμμισε τη βούληση του Υπουργείου να αξιοποιηθεί η διαλειτουργικότητα με την ΑΑΔΕ και η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε τα σχετικά στοιχεία να αντλούνται μέσω του ΟΣΔΕ, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και το κόστος για χιλιάδες ελαιοπαραγωγούς.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι σταθερός στόχος είναι μια πιο διαφανής, οργανωμένη και ανταγωνιστική αλυσίδα αξίας, που θα επιτρέψει τη μετάβαση από τη λογική του χύμα προϊόντος στη λογική της επώνυμης, πιστοποιημένης και ποιοτικής ελληνικής ταυτότητας. Όπως χαρακτηριστικά ανάφερε: «Η Ελλάδα αξίζει και μπορεί να έχει πολύ ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά της ελιάς και του ελαιολάδου. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε τεκμηριωμένη γνώση, οργάνωση, πιστοποίηση και συντονισμό όλων των κρίκων της αλυσίδας. Αυτή είναι η πεποίθηση και η δέσμευσή μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».