 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή – Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό

Στην ανάγκη διασφάλισης προσιτών εισροών παραγωγής, ιδίως των λιπασμάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Ανδριανός

AGRO 12.06.2026, 15:57
Σχολιάστε
Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή – Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Το κόστος των τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια αποτελούν ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού, τη βιωσιμότητα της πρωτογενούς παραγωγής και την ανθεκτικότητα της χώρας και της κοινωνίας συνολικά», ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση με θέμα «Το κόστος των τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια στην Ελλάδα», που διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος FOODGaP.

Όπως επισήμανε, η ακρίβεια στα τρόφιμα συνδέεται τόσο με τη δυσκολία των νοικοκυριών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική, υγιεινή και θρεπτική διατροφή, όσο και με την πίεση που δέχονται οι παραγωγοί από την αύξηση του κόστους ενέργειας, ζωοτροφών, λιπασμάτων, μεταφορών και εργασίας.

«Η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκεται πλέον ψηλά και στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες»

«Για να μιλήσουμε για προσιτές τιμές πρέπει ταυτόχρονα να μιλήσουμε για δίκαιο εισόδημα στον παραγωγό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επισιτιστική ασφάλεια χωρίς ανθεκτική εγχώρια παραγωγή, φροντίδα προς το περιβάλλον, δημόσια υγεία και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδριανός σημείωσε ότι η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκεται πλέον ψηλά και στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως καταδείχθηκε και στο πρόσφατο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον παραγωγό να συνεχίσει να παράγει με βιώσιμο και ανταγωνιστικό τρόπο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη διασφάλισης προσιτών εισροών παραγωγής, ιδίως των λιπασμάτων, καθώς και στην ανάγκη η μετάβαση σε πιο βιώσιμες λύσεις να γίνεται με ρεαλισμό, μαζί με τον παραγωγό και προς όφελός του.

Παράλληλα, ο κ. Ανδριανός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει μια Ευρώπη ανοιχτή, εξωστρεφή και ανταγωνιστική, αλλά με εμπορικές συμφωνίες που διασφαλίζουν όρους δικαιοσύνης, ισορροπίας και πραγματικής αμοιβαιότητας, ώστε οι Ευρωπαίοι και Έλληνες παραγωγοί να μην αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα τρίτων χωρών που παράγονται με χαμηλότερες απαιτήσεις.

Οι επενδύσεις

Αναφερόμενος στις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπογράμμισε ότι μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027 στηρίζονται επενδύσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη χρήση νέων τεχνολογιών, την ευφυή γεωργία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη βελτίωση της θέσης του αγρότη στην αλυσίδα αξίας, στην οικοτεχνία, στη μεταποίηση μικρής κλίμακας, στην καθετοποίηση της παραγωγής, στην ανάδειξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών σε ζητήματα όπως τα σχολικά γεύματα, οι βιώσιμες δημόσιες προμήθειες, οι κοινωνικές δομές σίτισης, οι λαϊκές αγορές, η μείωση της σπατάλης τροφίμων, η αναδιανομή πλεονασμάτων και η σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή.

«Τα βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων χτίζονται μέσα από συνεργασία, με εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Το ζητούμενο είναι ένα νέο παραγωγικό παράδειγμα που θα διασφαλίζει προσιτή και ποιοτική τροφή για τον πολίτη, αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό, λιγότερη σπατάλη, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις», κατέληξε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING
English Edition

Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING
Wall Street: Άνοδο έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μέση Ανατολή
Wall Street

Άνοδο στη Wall Street έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μ. Ανατολή
Emirates: Προετοιμάζει ασφαλιστικό προϊόν για όσους ταξιδεύουν προς ή μέσω Ντουμπάι
World

Πώς η Emirates θα ενισχύσει τα ταξίδια στο Ντουμπάι
FAO: Απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια οι ασθένειες των ζώων
AGRO

Απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια οι ζωονόσοι - Καμπανάκι FAO
Fed: Οι οικομολόγοι μεταθέτουν τις μειώσεις των επιτοκίων για το 2027
World

Fed: Οι οικομολόγοι μεταθέτουν τις μειώσεις των επιτοκίων για το 2027
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ιράν για αποδέσμευση κεφαλαίων και αποκλιμάκωση της κρίσης
World

Το μεγάλο deal του Κόλπου: Δισεκατομμύρια στο Ιράν με αντάλλαγμα την ειρήνη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen
Inside Stories

«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen

Τα πρωτοσέλιδα που «μαγνήτισαν» ομιλητές και προσκεκλημένους

SpaceX: Η IPO που επισκίασε όλες τις άλλες [γράφημα]
Τεχνολογία

Ποιοι επένδυσαν στην SpaceX [γράφημα]

Η SpaceX συγκέντρωσε 75 δισ. δολ. σε μια δημόσια προσφορά που έσπασε κάθε ρεκόρ

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ίλον Μασκ: Η IPO της SpaceX τον καθιστά πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο
World

Ίλον Μασκ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

Η επιρροή του Ίλον Μασκ εκτείνεται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της διαστημικής, της τεχνητής νοημοσύνης και των social media

Δημήτρης Σταμούλης
ING: Ανάπτυξη 1,6% για την ελληνική οικονομία το 2026
Macro

ING: Ανάπτυξη 1,6% για την ελληνική οικονομία το 2026

Γιατί θα είναι περιορισμένος ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων στην ευρωζώνη

Τάσος Μαντικίδης
Πόλεμος Ιράν: Πιθανή υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή
Κόσμος

Πιθανή υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Μετά το Bloomberg ρεπορτάζ του Reuters αναφέρει ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, που θα μπορούσε να υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Αγορά εργασίας: Η πρώτη δικαστική καταδίκη για εντατικοποίηση και bullying στον χώρο εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απόφαση - σταθμός: Καταδίκη για... εργασιακό bullying

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας δέχθηκε ότι επέφεραν κλονισμό στην υγεία της εργαζόμενης - Η αγορά εργασίας υπό... πίεση

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από AGRO
FAO: Απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια οι ασθένειες των ζώων
AGRO

Απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια οι ζωονόσοι - Καμπανάκι FAO

Έκκληση του FAO για ισχυρότερη πρόληψη και παγκόσμια δράση καθώς οι διασυνοριακές ασθένειες των ζώων εξαπλώνονται σε διάφορες περιοχές

Ανθή Γεωργίου
ΥπΑΑΤ: Πάνω από 47.000 θανατώσεις λόγω αφθώδους πυρετού – 7 νέα κρούσματα ευλογιάς
AGRO

Πάνω από 47.000 θανατώσεις λόγω αφθώδους πυρετού - 7 νέα κρούσματα ευλογιάς

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ για την πορεία των επιζωοτιών, ευλογιάς προβάτων και αφθώδους πυρετού

Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή – Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό
AGRO

Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή - Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό

Στην ανάγκη διασφάλισης προσιτών εισροών παραγωγής, ιδίως των λιπασμάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Ανδριανός

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες
AGRO

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα

Οι επιζωοτίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, το εισόδημα των κτηνοτρόφων και την αναπτυξιακή προοπτική της υπαίθρου, επισήμανε ο κ. Καββαδάς

ΕΛΓΑ: Ενισχύσεις 67 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές και πλημμύρες
AGRO

Ενισχύσεις 67 εκατ. ευρώ για ζημιές από πυρκαγιές και πλημμύρες

Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν μέσω του ΕΛΓΑ, βάσει των πορισμάτων και των προβλεπόμενων διαδικασιών

ΥπΑΑΤ: Ξεπέρασαν τους 1.044 τόνους τα τυριά που διακινήθηκαν ελεγχόμενα από τη Λέσβο
AGRO

Ξεπέρασαν τους 1.044 τόνους τα τυριά που διακινήθηκαν ελεγχόμενα από τη Λέσβο

Η διαδικασία εξελίσσεται με καθημερινή παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Κτηνοτροφία: Ξεκινά πιλοτικά το νέο ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικούς βώλους
AGRO

Ξεκινά πιλοτικά η ιχνηλάτηση αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικούς βώλους

«Γυρίζουμε σελίδα στην κτηνοτροφία», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς

Latest News
Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING
English Edition

Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING

ING projects the Greek economy will hit 1.6% in 2026 and 2027, increasing to 1.7% in 2028, with the GDP settling at 0.3% for 2026

Wall Street: Άνοδο έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μέση Ανατολή
Wall Street

Άνοδο στη Wall Street έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μ. Ανατολή

Ο δείκτης Dow κέρδισε πάνω από 300 μονάδες, καθώς η SpaceX σημείωσε ραγδαία άνοδο την πρώτη της ημέρα διαπραγμάτευσης στη Wall Street και ενώ πλησιάζει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Emirates: Προετοιμάζει ασφαλιστικό προϊόν για όσους ταξιδεύουν προς ή μέσω Ντουμπάι
World

Πώς η Emirates θα ενισχύσει τα ταξίδια στο Ντουμπάι

Ενόσω οι επιβάτες επανέρχονται σταδιακά στις καμπίνες της Emirates, η αεροπορική ετοιμάζει ασφαλιστική πρόταση για ταξίδια στο Ντουμπάι

Κωνσταντίνος Δημητρίου
FAO: Απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια οι ασθένειες των ζώων
AGRO

Απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια οι ζωονόσοι - Καμπανάκι FAO

Έκκληση του FAO για ισχυρότερη πρόληψη και παγκόσμια δράση καθώς οι διασυνοριακές ασθένειες των ζώων εξαπλώνονται σε διάφορες περιοχές

Ανθή Γεωργίου
Fed: Οι οικομολόγοι μεταθέτουν τις μειώσεις των επιτοκίων για το 2027
World

Fed: Οι οικομολόγοι μεταθέτουν τις μειώσεις των επιτοκίων για το 2027

Τι δείχνει η έρευνα του Bloomberg για τις επόμενες κινήσεις της Fed

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ιράν για αποδέσμευση κεφαλαίων και αποκλιμάκωση της κρίσης
World

Το μεγάλο deal του Κόλπου: Δισεκατομμύρια στο Ιράν με αντάλλαγμα την ειρήνη

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να αποδεσμεύουν έως και 20 δισ. δολάρια προς το Ιράν, σε μια συμφωνία που συνδέεται με την παύση επιθέσεων και την επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ελ Νίνιο: Πώς επηρεάζει τον καιρό και το πιάτο της Ευρώπης
Τεχνολογία

Ελ Νίνιο: Πώς επηρεάζει τον καιρό και το πιάτο της Ευρώπης

Τα καλά νέα είναι ότι το Ελ Νίνιο έχει περιορισμένες επιδράσεις στον καιρό της Ευρώπης. Τα κακά είναι ότι μπορεί να οδηγήσει τον πλανήτη σε νέο ρεκόρ ζέστης και να καταστρέψει τις σοδειές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Μετοχές ειδών πολυτελείας: Ράλι για LVMH, Kering και Hermès μετά τις ενδείξεις συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Business

Η ειρήνη φέρνει κέρδη στα brands πολυτελείας

Η προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε ισχυρή ώθηση στις μετοχές πολυτελών ειδών παγκοσμίως

Νατάσα Σινιώρη
Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο
Κόσμος

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Axios σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Greece Moves Up in the World’s Safest Countries Ranking 2026
English Edition

Greece Moves Up in the World’s Safest Countries Ranking 2026

The latest Global Peace Index highlights countries maintaining stability despite a worsening global security climate, with Greece improving its position while Iceland remains the world’s most peaceful nation

OT FORUM: 100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Συνδέοντας το χθες με το σήμερα
OT FORUM

100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος - Συνδέοντας το χθες με το σήμερα

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα του 7ου OT FORUM με θέμα τα 100 χρόνια του Οικονομικού Ταχυδρόμου - Δείτε όλα όσα συζητήθηκαν με εξέχοντες καλεσμένους

Μελίνα Ζιάγκου
Πιερρακάκης: Κρίσιμη η ευρωπαϊκή εποπτεία για την Ενωση Κεφαλαιαγορών
World

Πιερρακάκης: Κρίσιμη η ευρωπαϊκή εποπτεία για την Ενωση Κεφαλαιαγορών

Παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη στη δημόσια συνεδρίαση του ECOFIN

Στέγαση: Καμπανάκι από την Κομισιόν για την Ελλάδα – Υπερτιμημένες κατά 18% οι κατοικίες
Ακίνητα

Το σπίτι γίνεται πολυτέλεια: Τιμές και ενοίκια αφήνουν πίσω τα εισοδήματα

Στην Ελλάδα, η στέγαση ακριβαίνει σχεδόν τρεις φορές πιο γρήγορα από όσο αυξάνονται οι μισθοί

Αφροδίτη Τζιαντζή
OT FORUM: Απαιτείται ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο
OT FORUM

Απαιτείται ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο

Για την επίδραση της ΑΙ και τις αλλαγές που επέρχονται στην οικονομική και κοινωνική ζωή, μίλησαν στο 7o OT FORUM o Θεόδωρος Σκυλακάκης οικονομολόγος, βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ και πρώην υπουργός και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης επίκουρος καθηγητής Παν. Κρήτης και πρ. συντονιστής Γρ. Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

New Deputy Ministers Sworn in Cabinet Reshuffle
English Edition

New Deputy Ministers Sworn in Cabinet Reshuffle

Five new government members were sworn in before President Konstantinos Tasoulas at the Presidential Mansion

SpaceX: «Διαστημικό» άλμα 28% της μετοχής, πάνω από 2 τρισ. δολάρια σε αξία
Τεχνολογία

SpaceX: «Διαστημικό» άλμα 28% της μετοχής, πάνω από 2 τρισ. δολάρια σε αξία

Η SpaceX κάνει το ντεμπούτο της μετά από δημόσια εγγραφή αξίας 75 δισ. δολαρίων· σπάει το ρεκόρ της Saudi Aramco του 2019

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies