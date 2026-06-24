Γαλλία: Η πολιτική διαμάχη για τα… κλιματιστικά

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Ο έντονος καύσωνας που πλήττει τη Γαλλία, με θερμοκρασίες πάνω από τους 40 °C αυτή την εβδομάδα σε πόλεις από το Μπορντό έως τη Νάντη, ανεβάζει και το πολιτικό θερμόμετρο.

Η υποψήφια για την προεδρία της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν κατηγόρησε τα αριστερά κόμματα και τους περιβαλλοντολόγους ακτιβιστές ότι αντιτίθενται ιδεολογικά στον κλιματισμό εις βάρος της δημόσιας υγείας.

«Είναι παράλογο να πεθαίνουν άνθρωποι εξαιτίας της ζέστης», δήλωσε η ηγέτιδα του κόμματος Rassemblement National. «Αν εκλεγώ πρόεδρος, θα εφαρμόσω ένα μαζικό σχέδιο εγκατάστασης κλιματισμού, ξεκινώντας από τους χώρους με τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς — νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας και σχολεία».

Ο ηγέτης της άκρας αριστεράς και αντίπαλος υποψήφιος Ζαν-Λυκ Μελένσον αντέδρασε: «Καθόλου. Η εγκατάσταση κλιματισμού παντού θα σήμαινε μόνο αύξηση της ζημιάς», είπε, αναφερόμενος στον κίνδυνο αύξησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τα κλιματιστικά και οι γραμμές των κομμάτων

Οι πολιτικοί καλούνται συστηματικά να δηλώσουν τη θέση τους σχετικά με τον κλιματισμό στα τηλεοπτικά κανάλια ειδήσεων που καλύπτουν εκτενώς τον καύσωνα, ενώ οι ειδικοί για το κλίμα προειδοποιούν ότι η εξάπλωσή του σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξήσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Στη Γαλλία, όπου το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από πυρηνική ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τέτοιες ανησυχίες είναι μειωμένες, ωστόσο η επιφυλακτικότητα απέναντι στον κλιματισμό παραμένει, σημειώνουν οι Financial Times.

Η γαλλική συζήτηση για τον κλιματισμό επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο αν αποτελεί περιττή πολυτέλεια ή είναι περιβαλλοντικά λογική επιλογή.

Το RN (Rassemblement National ) της Λεπέν έχει εντάξει την υπεράσπιση του κλιματισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης λαϊκιστικής κριτικής για αυτό που αποκαλεί «υπερβολές» των πράσινων πολιτικών που έχουν θεσπιστεί από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την Ευρωπαική Ενωση.

Το RN , το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις προηγείται στη κούρσα για τη διαδοχή του Μακρόν το επόμενο έτος, υποστηρίζει ότι οι αυστηρότεροι κανόνες σε όλα τα θέματα —από τις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων έως τη σταδιακή κατάργηση των λεβήτων φυσικού αερίου— επιβαρύνουν την εργατική τάξη με επιπλέον κόστος εντός παράλογων χρονοδιαγραμμάτων.

Το πρόγραμμα του Πράσινου Κόμματος χαρακτηρίζει την ατομική χρήση κλιματιστικών ως «ακατάλληλη αντίδραση» που «θερμαίνει τις γειτονιές και επιβαρύνει το ηλεκτρικό δίκτυο», ανησυχίες που έχουν εκφραστεί και από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Αντίθετα, η αριστερά επιθυμεί να επιταχύνει την ανακαίνιση των κτιρίων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα και του ελέγχου της θερμοκρασίας, ενώ παράλληλα επιδιώκει την επέκταση των πράσινων χώρων στις πόλεις.

Μελέτες υποδεικνύουν ότι ο εκτεταμένος κλιματισμός μπορεί να αυξήσει τη θερμότητα των πόλεων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα τη νύχτα, απελευθερώνοντας την απορριπτόμενη θερμότητα στους δρόμους και τις στέγες. Ωστόσο, ο IEA (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) αναφέρει ότι τέτοια μειονεκτήματα πρέπει να σταθμιστούν σε σχέση με το πώς η πρόσβαση σε αποτελεσματική ψύξη σώζει ζωές, ιδίως των ευάλωτων ατόμων.

Πωλήσεις κλιματιστικών

Η υιοθέτηση κλιματιστικών στα σπίτια έχει αυξηθεί από 14% το 2016 σε 25% το 2020, σύμφωνα με την περιβαλλοντική υπηρεσία Ademe, την τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Ωστόσο, τα επίπεδα παραμένουν πολύ χαμηλότερα από ό,τι στη νότια Ευρώπη ή τις ΗΠΑ, σε ποσοστό άνω του 70%.

Περίπου τα δύο τρίτα των γραφείων διαθέτουν κλιματισμό, αλλά μόνο το 40% των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης διαθέτουν και μόνο το 7% των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Μια δημοσκόπηση της Ipsos που διεξήχθη τον Ιούνιο έδειξε ότι το 84% των ερωτηθέντων θεωρεί τον κλιματισμό ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της ζέστης, αν και το 78% λέει ότι δεν είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αντίθετα, η υποστήριξη για την επέκταση των χώρων πρασίνου στις πόλεις και την ανακαίνιση κτιρίων είναι ευρεία.