Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα

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Οι πλούσιοι κάτοκοι της Ευρώπης αλλάζουν γούστα και μετακομίζουν. Για την ακρίβεια φροντίζουν να βρίσκουν χώρες όπου ο πλούτος τους προστατεύεται καλύτερα. Ετσι, φαίνεται πως γυρίζουν την πλάτη στα παλιά αγαπημένα καταφύγια της Γηραιάς Ηπείρου, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Αυτό προκύπτει από τη νέα μελέτη για τη μετανάστευση ατόμων με πολύ υψηλή περιουσία, η οποία διεξήχθη από τη Henley & Partners —μια παγκόσμια εταιρεία συμβούλων επενδυτικής μετανάστευσης που ειδικεύεται στον προγραμματισμό διαμονής και ιθαγένειας— και αναδεικνύει ταυτόχρονα ένα διευρυνόμενο χάσμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Φαίνεται, λοιπόν, από την ανάλυση των στοιχείων που συνέλεξαν οι ερευνητές, ότι κάποιες χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- εδραιώνουν την ελκυστικότητά τους για τον διεθνώς μεταφερόμενο πλούτο, την ώρα που ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης δυσκολεύονται να κρατήσουν τους πλούσιους κατοίκους τους.

Η έκθεση Henley Private Wealth Migration Report 2026, ξεφεύγει από την προηγούμενη δομή της, όπως γράφει το Euronews. Αντί να καταμετρά πόσοι εκατομμυριούχοι μετακομίζουν, κατατάσσει τις χώρες χρησιμοποιώντας μια Βαθμολογία Ανταγωνιστικότητας Κινητικότητας Πλούτου (Wealth Mobility Competitiveness Score) με άριστα το 100.

Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο πιο ελκυστική κρίνεται μια χώρα για την κινητικότητα του πλούτου, με τον δείκτη αυτό να διαμορφώνεται από παράγοντες όπως η φορολογική μεταχείριση, το κράτος δικαίου, η ποιότητα ζωής και η πολιτική σταθερότητα.

Οι κορυφαίοι προορισμοί της Ευρώπης

Η Κύπρος βρέθηκε στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης με βαθμολογία 73,5, ακολουθούμενη από την Ολλανδία (72,8), την Πορτογαλία (72,5) και την Ιταλία (72,3), ενώ η Ελβετία συγκέντρωσε 70,8 και η Ελλάδα 70,5.

Ωστόσο, οι κατατάξεις λένε μόνο ένα μέρος της ιστορίας, γράφει το Euronews. Παρόλο που η Κύπρος, η Ολλανδία και η Πορτογαλία συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία, η έκθεση αναδεικνύει την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ελβετία ως μερικούς από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τους εύπορους μετανάστες. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Ιταλία (72,3): Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, το οποίο, σύμφωνα με την έκθεση, τροφοδοτείται από το καθεστώς flat-tax (οριζόντιου φορολογικού συντελεστή) για τους νέους κατοίκους, ένα ευνοϊκό πλαίσιο φόρου κληρονομιάς και την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, με το Μιλάνο να αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε οικονομικό κόμβο και κέντρο διαχείρισης οικογενειακών περιουσιών (family offices).

Ελλάδα (70,5): Περιγράφεται από την έκθεση ως ένας από τους πιο σαφείς επωφελούμενους των πρόσφατων αναταράξεων στο ευρωπαϊκό τοπίο της επενδυτικής μετανάστευσης, μετά το κλείσιμο του προγράμματος golden visa της Ισπανίας και την απόσυρση της διαδρομής που συνδεόταν με ακίνητα από την Πορτογαλία.

Ελβετία (70,8): Προσελκύει ζήτηση από όσους αναζητούν σταθερότητα και διατήρηση κεφαλαίου εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, σύμφωνα με τη Henley.

Παραδοσιακές δυνάμεις υπό πίεση

Στο άλλο άκρο βρίσκονται αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές τις οποίες η Henley ταξινομεί ως ανταγωνιστικές αλλά υπό πίεση: η Γερμανία (69,7), η Νορβηγία (69,0), το Ηνωμένο Βασίλειο (68,3) και η Γαλλία (65,7).

Η Henley επισημαίνει αυξανόμενα σημάδια πίεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι αιτήσεις για μετακίνηση από άτομα με διεύθυνση κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 15% μεταξύ 2024 και 2025. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινήθηκε από την 20ή μεγαλύτερη αγορά προέλευσης νέων πελατών της εταιρείας το 2018, στο να κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων αγορών της από όπου ζητούν να μετακινηθούν. Η έκθεση αποδίδει το γεγονός αυτό στην κατάργηση του φορολογικού καθεστώτος για τους μη βρετανούς κατοίκους, τους non-dom, στις αλλαγές στον φόρο κληρονομιάς, στο κλείσιμο της επενδυτικής βίζας Tier 1 και στην ευρύτερη δημοσιονομική αβεβαιότητα.

Η Γερμανία και η Γαλλία παρουσιάζουν μια παρόμοια εικόνα. Η Henley κατέγραψε αύξηση 16% στα αιτήματα από Γερμανούς υπηκόους μεταξύ των τελών του 2025 και των αρχών του 2026, ενώ η Γαλλία εκτινάχθηκε από την 40η θέση μεταξύ των χωρών από τις οποίες πλούσιοι ζητούσαν να μετακινηθούν το 2024, στις 15 κορυφαίες το 2026.

Όπως το έθεσε ο Guenther Dobrauz-Saldapenna, επικεφαλής της εταιρείας για την Ευρώπη, οι δύο αυτές χώρες έχουν χάσει έδαφος στους τομείς εκείνους που βαρύνουν περισσότερο στην κινητικότητα του πλούτου, την ίδια ώρα που οι ανταγωνιστικοί προορισμοί έχουν ενισχύσει τις δικές τους προσφορές.

Παγκόσμια αναδιάταξη πλούτου

Εκτός Ευρώπης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) σημείωσαν μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην έρευνα, φτάνοντας το 85,3, διατηρώντας την ελκυστικότητά τους παρά τις περιφερειακές εντάσεις, με το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης να αντανακλά τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου παρά τη φυγή. Η Σιγκαπούρη ηγήθηκε της κατάταξης των κορυφαίων αποκλειστικών προορισμών με βαθμολογία 79,5, ακολουθούμενη από τη Νέα Ζηλανδία με 75,8.

Οι ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, παρουσιάζουν ένα παράδοξο: παρά το γεγονός ότι αποτελούν την κύρια μηχανή δημιουργίας πλούτου παγκοσμίως, συγκέντρωσαν βαθμολογία μόλις 62,3, ενώ οι πελάτες της Henley από Αμερικανούς υπηκόους διπλασιάστηκαν το 2025. Σχεδόν οι μισές από αυτές τις αιτήσεις κατευθύνθηκαν προς ευρωπαϊκά προγράμματα, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι ενδεικτικό του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των εύπορων Αμερικανών για επιλογές διαμονής και ιθαγένειας στο εξωτερικό.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι αυτά τα μοτίβα δείχνουν προς μια ευρύτερη αναδιάταξη της παγκόσμιας κινητικότητας του πλούτου, με έναν αριθμό ευρωπαϊκών προορισμών να ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο για την προσέλκυση διεθνώς κινητικών κεφαλαίων και ταλέντων.

Σημειώνεται, πάντως, ότι ο Dan Neidle, ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Tax Policy Associates και πρώην επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της νομικής εταιρείας Clifford Chance στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αμφισβητήσει δημόσια την αξιοπιστία των δεδομένων μετανάστευσης που παράγει η Henley και ο ερευνητικός της συνεργάτης, New World Wealth. Ο Neidle υποστηρίζει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή τους δεν μπορούν να παρακολουθούν τις μετακινήσεις των εκατομμυριούχων με την ακρίβεια που συχνά αναφέρεται. Η Henley, από την πλευρά της, έχει δηλώσει ότι τα στοιχεία της προορίζονται να δείχνουν ευρείες τάσεις και όχι να χρησιμεύουν ως ακριβείς καταμετρήσεις.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εταιρεία, η οποία συμβουλεύει πελάτες σχετικά με τη διαμονή και την ιθαγένεια, έχει εμπορικό συμφέρον από την παγκόσμια κινητικότητα του πλούτου — ένα πλαίσιο που οι αναγνώστες ίσως επιθυμούν να έχουν κατά νου όταν αξιολογούν τα ευρήματά της.