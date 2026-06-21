 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(16) "Personal Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα

Με ποια κριτήρια οι πλούσιοι επιλέγουν να μετακινηθούν μαζί με... τα λεφτά τους - Παγκόσμια αναδιάταξη δείχνει πρόσφατη μελέτη

World 21.06.2026, 13:16
Σχολιάστε
Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι πλούσιοι κάτοκοι της Ευρώπης αλλάζουν γούστα και μετακομίζουν. Για την ακρίβεια φροντίζουν να βρίσκουν χώρες όπου ο πλούτος τους προστατεύεται καλύτερα. Ετσι, φαίνεται πως γυρίζουν την πλάτη στα παλιά αγαπημένα καταφύγια της Γηραιάς Ηπείρου, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Αυτό προκύπτει από τη νέα μελέτη για τη μετανάστευση ατόμων με πολύ υψηλή περιουσία, η οποία διεξήχθη από τη Henley & Partners —μια παγκόσμια εταιρεία συμβούλων επενδυτικής μετανάστευσης που ειδικεύεται στον προγραμματισμό διαμονής και ιθαγένειας— και αναδεικνύει ταυτόχρονα ένα διευρυνόμενο χάσμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Φαίνεται, λοιπόν, από την ανάλυση των στοιχείων που συνέλεξαν οι ερευνητές, ότι κάποιες χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- εδραιώνουν την ελκυστικότητά τους για τον διεθνώς μεταφερόμενο πλούτο, την ώρα που ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης δυσκολεύονται να κρατήσουν τους πλούσιους κατοίκους τους.

Η έκθεση Henley Private Wealth Migration Report 2026, ξεφεύγει από την προηγούμενη δομή της, όπως γράφει το Euronews. Αντί να καταμετρά πόσοι εκατομμυριούχοι μετακομίζουν, κατατάσσει τις χώρες χρησιμοποιώντας μια Βαθμολογία Ανταγωνιστικότητας Κινητικότητας Πλούτου (Wealth Mobility Competitiveness Score) με άριστα το 100.

Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο πιο ελκυστική κρίνεται μια χώρα για την κινητικότητα του πλούτου, με τον δείκτη αυτό να διαμορφώνεται από παράγοντες όπως η φορολογική μεταχείριση, το κράτος δικαίου, η ποιότητα ζωής και η πολιτική σταθερότητα.

Οι κορυφαίοι προορισμοί της Ευρώπης

Η Κύπρος βρέθηκε στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης με βαθμολογία 73,5, ακολουθούμενη από την Ολλανδία (72,8), την Πορτογαλία (72,5) και την Ιταλία (72,3), ενώ η Ελβετία συγκέντρωσε 70,8 και η Ελλάδα 70,5.

Ωστόσο, οι κατατάξεις λένε μόνο ένα μέρος της ιστορίας, γράφει το Euronews. Παρόλο που η Κύπρος, η Ολλανδία και η Πορτογαλία συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία, η έκθεση αναδεικνύει την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ελβετία ως μερικούς από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τους εύπορους μετανάστες. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Ιταλία (72,3): Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, το οποίο, σύμφωνα με την έκθεση, τροφοδοτείται από το καθεστώς flat-tax (οριζόντιου φορολογικού συντελεστή) για τους νέους κατοίκους, ένα ευνοϊκό πλαίσιο φόρου κληρονομιάς και την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, με το Μιλάνο να αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε οικονομικό κόμβο και κέντρο διαχείρισης οικογενειακών περιουσιών (family offices).

Ελλάδα (70,5): Περιγράφεται από την έκθεση ως ένας από τους πιο σαφείς επωφελούμενους των πρόσφατων αναταράξεων στο ευρωπαϊκό τοπίο της επενδυτικής μετανάστευσης, μετά το κλείσιμο του προγράμματος golden visa της Ισπανίας και την απόσυρση της διαδρομής που συνδεόταν με ακίνητα από την Πορτογαλία.

Ελβετία (70,8): Προσελκύει ζήτηση από όσους αναζητούν σταθερότητα και διατήρηση κεφαλαίου εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, σύμφωνα με τη Henley.

Παραδοσιακές δυνάμεις υπό πίεση

Στο άλλο άκρο βρίσκονται αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές τις οποίες η Henley ταξινομεί ως ανταγωνιστικές αλλά υπό πίεση: η Γερμανία (69,7), η Νορβηγία (69,0), το Ηνωμένο Βασίλειο (68,3) και η Γαλλία (65,7).

Η Henley επισημαίνει αυξανόμενα σημάδια πίεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι αιτήσεις για μετακίνηση από άτομα με διεύθυνση κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 15% μεταξύ 2024 και 2025. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινήθηκε από την 20ή μεγαλύτερη αγορά προέλευσης νέων πελατών της εταιρείας το 2018, στο να κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων αγορών της από όπου ζητούν να μετακινηθούν. Η έκθεση αποδίδει το γεγονός αυτό στην κατάργηση του φορολογικού καθεστώτος για τους μη βρετανούς κατοίκους, τους non-dom, στις αλλαγές στον φόρο κληρονομιάς, στο κλείσιμο της επενδυτικής βίζας Tier 1 και στην ευρύτερη δημοσιονομική αβεβαιότητα.

Η Γερμανία και η Γαλλία παρουσιάζουν μια παρόμοια εικόνα. Η Henley κατέγραψε αύξηση 16% στα αιτήματα από Γερμανούς υπηκόους μεταξύ των τελών του 2025 και των αρχών του 2026, ενώ η Γαλλία εκτινάχθηκε από την 40η θέση μεταξύ των χωρών από τις οποίες πλούσιοι ζητούσαν να μετακινηθούν το 2024, στις 15 κορυφαίες το 2026.

Όπως το έθεσε ο Guenther Dobrauz-Saldapenna, επικεφαλής της εταιρείας για την Ευρώπη, οι δύο αυτές χώρες έχουν χάσει έδαφος στους τομείς εκείνους που βαρύνουν περισσότερο στην κινητικότητα του πλούτου, την ίδια ώρα που οι ανταγωνιστικοί προορισμοί έχουν ενισχύσει τις δικές τους προσφορές.

Παγκόσμια αναδιάταξη πλούτου

Εκτός Ευρώπης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) σημείωσαν μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην έρευνα, φτάνοντας το 85,3, διατηρώντας την ελκυστικότητά τους παρά τις περιφερειακές εντάσεις, με το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης να αντανακλά τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου παρά τη φυγή. Η Σιγκαπούρη ηγήθηκε της κατάταξης των κορυφαίων αποκλειστικών προορισμών με βαθμολογία 79,5, ακολουθούμενη από τη Νέα Ζηλανδία με 75,8.

Οι ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, παρουσιάζουν ένα παράδοξο: παρά το γεγονός ότι αποτελούν την κύρια μηχανή δημιουργίας πλούτου παγκοσμίως, συγκέντρωσαν βαθμολογία μόλις 62,3, ενώ οι πελάτες της Henley από Αμερικανούς υπηκόους  διπλασιάστηκαν το 2025. Σχεδόν οι μισές από αυτές τις αιτήσεις κατευθύνθηκαν προς ευρωπαϊκά προγράμματα, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι ενδεικτικό του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των εύπορων Αμερικανών για επιλογές διαμονής και ιθαγένειας στο εξωτερικό.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι αυτά τα μοτίβα δείχνουν προς μια ευρύτερη αναδιάταξη της παγκόσμιας κινητικότητας του πλούτου, με έναν αριθμό ευρωπαϊκών προορισμών να ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο για την προσέλκυση διεθνώς κινητικών κεφαλαίων και ταλέντων.

Σημειώνεται, πάντως, ότι ο Dan Neidle, ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Tax Policy Associates και πρώην επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της νομικής εταιρείας Clifford Chance στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αμφισβητήσει δημόσια την αξιοπιστία των δεδομένων μετανάστευσης που παράγει η Henley και ο ερευνητικός της συνεργάτης, New World Wealth. Ο Neidle υποστηρίζει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή τους δεν μπορούν να παρακολουθούν τις μετακινήσεις των εκατομμυριούχων με την ακρίβεια που συχνά αναφέρεται. Η Henley, από την πλευρά της, έχει δηλώσει ότι τα στοιχεία της προορίζονται να δείχνουν ευρείες τάσεις και όχι να χρησιμεύουν ως ακριβείς καταμετρήσεις.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εταιρεία, η οποία συμβουλεύει πελάτες σχετικά με τη διαμονή και την ιθαγένεια, έχει εμπορικό συμφέρον από την παγκόσμια κινητικότητα του πλούτου — ένα πλαίσιο που οι αναγνώστες ίσως επιθυμούν να έχουν κατά νου όταν αξιολογούν τα ευρήματά της.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα
Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία – Πώς θα κάνετε τη δήλωση
Ακίνητα

Μία και σήμερα για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Ποιοι εξαιρούνται
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι έχουν λαμβάνειν την εβδομάδα 22 – 26 Ιουνίου
Economy

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ στις 22 - 26 Ιουνίου
PosoKanei.gov.gr: Τι ανταπόκριση έχει η πλατφόρμα τις πρώτες μέρες λειτουργίας της
Economy

Τι ανταπόκριση έχει το posokanei.gov.gr
Ανελκυστήρες: Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή
Ακίνητα

Λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων - Ερχονται πρόστιμα
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO
World

Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO

Η αγαπημένη μάρκα ρούχων της Τέιλορ Σουίφτ, Reformation, είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει το μεγάλο άλμα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη
Το σύστημα φόρων τιμής της Κίνας και η νέα παγκόσμια τάξη
Financial Times

Το σύστημα φόρων τιμής της Κίνας και η νέα παγκόσμια τάξη

Η άσκηση εξουσίας χωρίς να καταφύγει σε πόλεμο θα μπορούσε να αποτελέσει την απόλυτη επίδειξη δύναμης του Πεκίνου

Ray Dalio
Brexit: Πόσο στηρίζουν οι Ευρωπαίοι την επιστροφή της Βρετανίας;
World

Θέλουν οι ευρωπαίοι την επανένταξη της Βρετανίας;

Δέκα χρόνια μετά, το Brexit μοιάζει με μια ιστορική παρένθεση που κλείνει - Τι λένε οι ευρωπαίοι πολίτες για το «rejoin»

Μελίνα Ζιάγκου
Ποδόσφαιρο: Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο
Business of Sport

Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο

Τρεις ποδοσφαιριστές είναι στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων - Ποιοι απέκτησαν τα περισσότερα χρήματα εκτός γηπέδων και χορηγιών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης, η εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιάννης Αγουρίδης
Ελ Νίνιο: Πώς δοκιμάζει την αγροτική παραγωγή – Κίνδυνος για καλλιέργειες
AGRO

Το Ελ Νίνιο ξαναγράφει τον χάρτη των καλλιεργειών

Ο πλανήτης βρίσκεται σε επιφυλακή για τον Ελ Νίνιο - Έκκληση για άμεση δράση υπέρ 8,8 εκατ. ανθρώπων

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα

Με ποια κριτήρια οι πλούσιοι επιλέγουν να μετακινηθούν μαζί με... τα λεφτά τους - Παγκόσμια αναδιάταξη δείχνει πρόσφατη μελέτη

Μελίνα Ζιάγκου
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι έχουν λαμβάνειν την εβδομάδα 22 – 26 Ιουνίου
Economy

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ στις 22 - 26 Ιουνίου

Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι που θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ

PosoKanei.gov.gr: Τι ανταπόκριση έχει η πλατφόρμα τις πρώτες μέρες λειτουργίας της
Economy

Τι ανταπόκριση έχει το posokanei.gov.gr

Η πλατφόρμα posoKanei.gov.gr είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του posokanei.gov.gr, καθώς και μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές Android και iOS.

Ανελκυστήρες: Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή
Ακίνητα

Λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων - Ερχονται πρόστιμα

Εκπνέει και η παράταση για την απογραφή προκειμένου να καταχωρισθεί πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν - Ποιοι υποχρεούνται στην υποβολή στοιχείων

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης, η εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους
Economy

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους

Οι ημερομηνίες και τα επιδόματα

Latest News
Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν υπάρξει ειρήνη στον Λίβανο
Κόσμος

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν υπάρξει ειρήνη στον Λίβανο

Στην Ελβετία έχουν μεταβεί οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και Ιράν για διαπραγματεύσεις – Ποιοι συμμετείχαν στις διαπραγματευτικές συναντήσεις

Mitsotakis Weekly Review: From the Parthenon to SAFE
English Edition

Mitsotakis Weekly Review: From the Parthenon to SAFE

PM Kyriacos Mitsotakis covered 10 key topics, from cultural heritage and housing to fire prevention, labor, and defense

Ελ Νίνιο: Ποιες χώρες και πόσο θα πληρώσουν τις φετινές ακραίες ξηρασίες
Κλιματική αλλαγή

Το κόστος του Ελ Νίνιο - Ποιες χώρες και πόσο θα πληρώσουν

Σωρευτικά τον 21ο αιώνα, οι οικονομικές απώλειες από το φετινό Ελ Νίνιο μπορεί να φτάνουν τα 84 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με μελέτη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τράπεζες: Ποιος έκανε τη δουλειά τους πολύ πριν την εμφάνισή τους;
World

Πριν από τις τράπεζες υπήρχαν... τα μοναστήρια

Αιώνες πριν τις τράπεζες, ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες του συστήματος χρηματοδότησης δεν βρίσκονταν μόνο έμποροι, γαιοκτήμονες ή εύπορες οικογένειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελβετία: Nein στην αυστηρότερη ουδετερότητα
Κόσμος

Ελβετία: Nein στην αυστηρότερη ουδετερότητα

Σύμφωνα με δημοσκόπηση οι πολίτες δεν θέλουν η ουδετερότητα να κατοχυρωθεί συνταγματικά στην Ελβετία

Λειψυδρία: Οι νησιώτες πληρώνουν την άναρχη ανάπτυξη και την έλλειψη υποδομών
Κοινωνία

Λειψυδρία: Οι νησιώτες πληρώνουν την άναρχη ανάπτυξη και την έλλειψη υποδομών

Η λειψυδρία δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μόνιμη πραγματικότητα σε πολλά νησιά, σημειώνουν επιστήμονες

Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα

Με ποια κριτήρια οι πλούσιοι επιλέγουν να μετακινηθούν μαζί με... τα λεφτά τους - Παγκόσμια αναδιάταξη δείχνει πρόσφατη μελέτη

Μελίνα Ζιάγκου
Ιαπωνία: Πλάνα για επενδύσεις 2,3 τρισ. δολαρίων ως το 2040
World

Ιαπωνία: Πλάνα για επενδύσεις 2,3 τρισ. δολαρίων ως το 2040

Γιατί η Ιαπωνία σχεδιάζει να εκδώσει bridging bonds

Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει
World

Τι αποκάλυψε η κουκκίδα που έλειπε στη Fed

Τι δείχνει το dot plot και ποιο το μέλλον του υπό το νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τα κέρδη από την IPO της SpaceX θα έκαναν ακόμη και τους robber barons να κοκκινίσουν
Reuters Breakingviews

Τα κέρδη από την IPO της SpaceX θα έκαναν ακόμη και τους robber barons να κοκκινίσουν

Η αυτοκρατορία του Μασκ μπορεί να μην αποδειχθεί τόσο ανθεκτική στον χρόνο όσο εκείνες του παρελθόντος

Robert Cyran
Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία – Πώς θα κάνετε τη δήλωση
Ακίνητα

Μία και σήμερα για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Ποιοι εξαιρούνται

Λίγες ώρες έμειναν για σπεύσουν να καθαρίσουν τα ακαθάριστα οικόπεδά τους οι υπόχρεοι - Ερχονται έλεγχοι και πρόστιμα

Λιανεμπόριο: Επιστρέφει στο Χρηματιστήριο – Το σήμα των Attica
Business

Το comeback του λιανεμπορίου στο ΧΑ – Το σήμα Attica

Τι φέρνει η Attica πολυκαταστήματα σε χρηματιστήριο και λιανεμπόριο - Τα ορόσημα της Πλαίσιο Computers και της Ράδιο Κορασίδης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελβετία: To πρόγραμμα των συναντήσεων ΗΠΑ – Ιράν την Κυριακή
Κόσμος
Upd: 12:30

Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν στην Ελβετία - Το πρόγραμμα

Οι συναντήσεις στην Ελβετία θα πραγματοποιηθούν παρουσία εκπροσώπων από το Κατάρ και το Πακιστάν

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο Block 2 – Ακολουθεί το Block 10
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο Block 2 - Ακολουθεί το Block 10

Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στη χώρα μετά από 40 χρόνια

Fed: Προτείνει πρόγραμμα ταυτοποίησης πελατών για stablecoin
Crypto

Fed: Προτείνει πρόγραμμα ταυτοποίησης πελατών για stablecoin

Οι απαιτήσεις για τα stablecoin είναι συγκρίσιμες με τις απαιτήσεις του προγράμματος ταυτοποίησης πελατών για τις τράπεζες

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και οδηγεί σε μείωση των τιμών
Business

Η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια

Τα κεφάλαια από την ΑΜΚ θα δώσουν την ώθηση για επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ ύψους 6 δισ. ευρώ για το διάστημα 2026-2029

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies