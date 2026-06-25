Γαλλία: Οι πλούσιοι αποφεύγουν να επενδύσουν – Οι σκέψεις να φύγουν στο εξωτερικό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη μεταξύ εταιρειών διαχείρισης οικογενειακών περιουσιών, οι πλουσιότεροι πολίτες της Γαλλίας απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από τις επενδύσεις στη χώρα τους και σκέφτονται να φύγουν, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τη φορολογική πολιτική σκιάζουν τις προοπτικές τους.

Οι επενδυτικές τάσεις δείχνουν μειωμένη προθυμία για επενδύσεις στη Γαλλία, παρότι η γενική τάση είναι η αύξηση της έκθεσης στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες περιοχές, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε η Association Française du Family Office (AFFO).

Από τις συνεντεύξεις με επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων ιδιωτικοί τραπεζίτες και δικηγόροι που εκπροσωπούν 928 οικογένειες, προέκυψε επίσης ότι το 44% των ερωτηθέντων εξετάζει το ενδεχόμενο να ζήσει στο εξωτερικό, ποσοστό κατά τέσσερις μονάδες χαμηλότερο από το 2025 , που ωστόσο «εξακολουθεί να είναι σημαντικό».

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν πώς η βαθιά διχαστική προεκλογική εκστρατεία για τις γαλλικές βουλευτικές εκλογές και η επακόλουθη έντονη συζήτηση σχετικά με το αν θα συμπεριληφθούν πολιτικές φορολόγησης των πλουσίων στον προϋπολογισμό του 2026 επηρεάζουν τις επενδυτικές στρατηγικές.

Ορισμένοι σύμβουλοι πλούτου, όπως αναφέρει το Bloomberg, έχουν προειδοποιήσει ότι οι πελάτες τους προετοιμάζονται για την πιθανότητα υψηλότερων φόρων τον επόμενο χρόνο ή μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027, κάτι που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα κύμα αποχωρήσεων από τη χώρα.

Η Γαλλία είναι η πατρίδα του Bernard Arnault, ο οποίος ίδρυσε τον όμιλο υψηλής ραπτικής και σαμπάνιας LVMH και είναι ο ένατος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία περίπου 163 δισ., σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Η δεύτερη πλουσιότερη γυναίκα, η κληρονόμος της L’Oreal SA, Francoise Bettencourt Meyers, είναι επίσης Γαλλίδα, όπως και οι αδελφοί Wertheimer πίσω από την Chanel και ο Francois Pinault, ο οποίος ίδρυσε την Kering SA, ιδιοκτήτρια της Gucci.

Γιατί ανησυχούν οι πλούσιοι στη Γαλλία

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες για τις πλούσιες οικογένειες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι η διαδοχή και η φορολογική πολιτική, η οποία θεωρείται ολοένα και λιγότερο προβλέψιμη και κατανοητή. Αυτά τα ζητήματα προηγούνται της γεωπολιτικής, των αναδυόμενων τεχνολογιών και πολύ πριν από τη φιλανθρωπία.

Η πολιτική συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με τους φόρους έχει επικεντρωθεί στην ιδέα του φόρου πλούτου που ονομάζεται «φόρος Zucman» για τον υποστηρικτή του, τον οικονομολόγο Gabriel Zucman. Μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από το λόμπι «Enough is Enough» κατά της πρότασης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις συνεισφορές μόνο τριών από τις πλουσιότερες φυλές της χώρας, καθιστώντας τυχόν έσοδα για την κυβέρνηση «εύθραυστα και απρόβλεπτα από το ένα έτος στο άλλο» λόγω της αστάθειας της χρηματιστηριακής αγοράς και των πολιτών που αποφασίζουν να εγκατασταθούν αλλού.

Πέρα από τις δημοσιονομικές ανησυχίες, η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών διαχείρισης οικογενειακών περιουσιών που συμμετείχαν σε έρευνα της AFFO σχεδιάζει να διατηρήσει ή να αυξήσει τις επενδύσεις της σε ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των χαρτοφυλακίων τους πέρυσι με 34%.

Τα ευρήματα δείχνουν μια «μακροπρόθεσμη προσήλωση στα ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία παραμένουν ο κύριος φορέας επένδυσής τους στην πραγματική οικονομία και η μεγαλύτερη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων τους».

Η έκθεση που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την EY βασίζεται σε ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου με μονοοικογενειακά και πολυοικογενειακά γραφεία, καθώς και με συμβούλους διαχείρισης περιουσίας. Το ένα τρίτο διαχειρίζεται περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ (1,1 δισεκατομμύρια δολάρια), ανέφερε η AFFO, η οποία αριθμεί περίπου 140 μέλη.