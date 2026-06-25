HSBC: Οι επενδυτές εμπιστεύονται ακόμη τους συμβούλους αντί για την AI

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σύμφωνα με έρευνα της HSBC, οι επενδυτές συνεχίζουν να βασίζονται σε επαγγελματίες χρηματοοικονομικούς συμβούλους για τις τελικές επενδυτικές τους αποφάσεις, ακόμη και καθώς η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται όλο και ευρύτερα στα αρχικά στάδια της έρευνας.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 10.000 εύποροι και υψηλού καθαρού ενεργητικού ιδιώτες σε 10 αγορές, διαπίστωσε ότι το 62% χρησιμοποιεί επαγγελματίες και χρηματοοικονομικά ιδρύματα ως κύρια πηγή επενδυτικών ιδεών.

Περίπου το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι άνθρωποι-ειδικοί στον χρηματοοικονομικό τομέα είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή στις τελικές επενδυτικές τους αποφάσεις, αριθμός τριπλάσιος από εκείνους που ανέφεραν την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την HSBC.

Η αίσθηση ασφάλειας και η στρατηγική εμπειρογνωμοσύνη συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων λόγων για τους οποίους προτιμώνται οι επαγγελματίες σύμβουλοι για τη λήψη της τελικής απόφασης, ανέφερε η HSBC. Σε αντίθεση με την τεχνητή νοημοσύνη, οι σύμβουλοι μπορούν να έχουν κρίση, να επαληθεύουν πληροφορίες, να εντοπίζουν λάθη στα δεδομένα που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη και να ερμηνεύουν σύνθετα δεδομένα, σημείωσε η τράπεζα.

Ωστόσο, οι νεότεροι επενδυτές πρωτοστατούν στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η HSBC διαπίστωσε ότι το 86% των ερωτηθέντων της Γενιάς Ζ και το 82% των ερωτηθέντων της γενιάς των millennials χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές τους αποφάσεις.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται κυρίως από τη Γενιά Ζ για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και την αποφυγή λαθών, ενώ η γενιά των millennials τη χρησιμοποιεί κυρίως για την επιτάχυνση της έρευνας και της ανάλυσης, σύμφωνα με τα ευρήματα της HSBC.

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) διαδραματίζει περιορισμένο ρόλο στις τελικές επενδυτικές αποφάσεις, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι τους έχει κάνει πιο σίγουρους και πρόθυμους να αναλάβουν υπολογισμένους κινδύνους, ειδικά μεταξύ της Γενιάς Ζ και των millennials.

Ανά αγορά, η HSBC διαπίστωσε ότι το φαινόμενο αυτό ήταν πιο έντονο σε περιοχές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, όπως η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Μαλαισία και το Χονγκ Κονγκ. Αντίθετα, οι επενδυτές στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν και το Ηνωμένο Βασίλειο υιοθέτησαν «μια πιο μετρημένη προσέγγιση».

«Οι πελάτες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να διερευνήσουν τις επιλογές τους, αλλά όταν πρόκειται για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην κρίση, το πλαίσιο και την υπευθυνότητα ενός αξιόπιστου συμβούλου διαχείρισης περιουσίας», δήλωσε ο Μπάρι Ο’ Μπερν, Διευθύνων Σύμβουλος του τμήματος International Wealth & Premier Banking της HSBC.