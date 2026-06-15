Γαλλία: Σε συζητήσεις με τα ΗΑΕ μετά την ακύρωση των αμυντικών σχεδίων με τη Γερμανία

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Σε συνομιλίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) βρίσκεται η Γαλλία με στόχο μια αμυντική συνεργασία σχετικά με το μαχητικό αεροσκάφος Rafale, μετά την αποτυχία του προγράμματος κατασκευής μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς (FCAS) με τη Γερμανία.

Η γαλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βoτρίν δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Παρίσι βρίσκεται σε συνομιλίες με τα ΗΑΕ για μια «συνεργασία» σχετικά με την επόμενη αναβάθμιση του εμβληματικού μαχητικού αεροσκάφους Rafale, κατασκευασμένου από την Dassault Aviation, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το 2030.

Η προγραμματισμένη αναβάθμιση του Rafale δεν θα αντικαταστήσει το ακυρωθέν -πλέον – γαλλο-γερμανικό Future Combat Air System (FCAS), καθώς δεν θα διαθέτει χαρακτηριστικά όπως η τεχνολογία stealth που επρόκειτο να έχει το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε και η Ισπανία, κατέρρευσε κάτω απο τις ασυμβίβαστες διαφορές ανάμεσα στη γαλλική Dassault και του γερμανικού τμήματος αεροναυπηγικής της Airbus.

Ένα γαλλο-γερμανικό πρόγραμμα προηγμένων αρμάτων μάχης, το οποίο, σύμφωνα με τον Βοτρίν, έχει καθυστερήσει σημαντικά, είναι επίσης απίθανο να υλοποιηθεί — ένα ακόμη σημάδι της κλονιζόμενης αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των μεγαλύτερων δυνάμεων της ΕΕ, την ίδια στιγμή που το Βερολίνο ηγείται μιας ευρύτερης προσπάθειας επανεξοπλισμού ως απάντηση στην απειλή από τη Ρωσία και τη φθίνουσα δέσμευση των ΗΠΑ στην άμυνα της ηπείρου, σημειώνουν οι Financial Times.

Μια επιτυχημένη συνεργασία με τα ΗΑΕ για την αναβάθμιση του Rafale θα ενίσχυε τα επιχειρήματα της Γαλλίας υπέρ εναλλακτικών συνεργασιών, καθώς προσπαθεί να βρει τρόπο χρηματοδότησης και ανάπτυξης ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους για τη δεκαετία του 2040 και μετά χωρίς τη Γερμανία. Τα ΗΑΕ ήδη διαθέτουν και χρησιμοποιούν μαχητικά Rafale.

«Ο ομόλογός μου βρισκόταν στο Παρίσι πριν από 15 ημέρες», δήλωσε η Βοτρίν αναφερόμενη στις συνομιλίες, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Les Echos, προσθέτοντας ότι τα ΗΑΕ θα αποτελέσουν «μεγάλο πελάτη» του λεγόμενου Rafale F5.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στη Γαλλία και τα ΗΑΕ

Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της συνεργασίας. Ωστόσο, τα ΗΑΕ θα μπορούσαν να συνεισφέρουν περισσότερα κεφάλαια για την ανάπτυξη του αεροσκάφους και να αναλάβουν δεσμεύσεις για την αγορά του, με αντάλλαγμα την ανάθεση εργασιών σε τοπικούς εργολάβους, σημειώνουν οι FT.

Τα επικαιροποιημένα σχέδια στρατιωτικών δαπανών του Παρισιού έως το 2030, τα οποία βρίσκονται σε φάση οριστικοποίησης, περιλαμβάνουν κονδύλια για το νέο Rafale.

Η γαλλίδα υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι είχε επίσης επισκεφθεί αρκετές φορές τον MBZ, ή τον Πρόεδρο των ΗΑΕ Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ αλ-Ναχάν, καθώς και την αμυντική εταιρεία των ΗΑΕ Edge.

Η Γαλλία και τα ΗΑΕ συζήτησαν μια τέτοια συνεργασία πέρυσι, αλλά οι συνομιλίες έφτασαν σε αδιέξοδο επειδή η Dassault δεν ήταν πρόθυμη να μοιραστεί ευαίσθητη τεχνολογία με έναν άλλο ανάδοχο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Τέτοιες ανησυχίες ήταν επίσης στο επίκεντρο της αποτυχίας της γερμανικής συμφωνίας για το FCAS, το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών αξίας 100 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, ο πόλεμος με το Ιράν και οι επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου έχουν εντείνει τις αμυντικές σχέσεις μεταξύ της Γαλλίας και της περιοχής, με το Παρίσι να στέλνει αεροσκάφη Rafale για να βοηθήσει στην αεροπορική άμυνα.

Η Γαλλία χρειάζεται ιδανικά συνεργασίες για τη χρηματοδότηση ενός νέου αεροσκάφους, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει τεράστιους δημοσιονομικούς περιορισμούς και πρέπει να μειώσει το δημόσιο έλλειμμά της.

Η Βοτρίν δήλωσε ότι οι συζητήσεις σχετικά με μια πώληση-ρεκόρ περίπου 114 μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην Ινδία — η οποία συχνά αναφέρεται ως ένας άλλος πιθανός εταίρος — προχωρούν καλά και θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα, τόσο η Γαλλία όσο και η Γερμανία είχαν προσεγγίσει τη σουηδική Saab.

Το «ναυάγιο» ενός ακόμη κοινού έργου

Στην ίδια συνέντευξη, η Βοτρίν επέκρινε ένα άλλο εμβληματικό γαλλο-γερμανικό πρόγραμμα, υπό την ηγεσία των KNDS και Rheinmetall, για την ανάπτυξη του Main Ground Combat System (MGCS), ενός προγράμματος μελλοντικών αρμάτων μάχης. Η Γαλλία αντιμετωπίζει πιο επείγουσα ανάγκη να αντικαταστήσει τον γηράσκοντα στόλο της από άρματα Leclerc κατασκευής KNDS, τα οποία δεν παράγονται πλέον. Η Βοτρίν δήλωσε ότι το Παρίσι δεν έχει πλέον άλλη επιλογή από το να επιδιώξει μια προσωρινή λύση.

«Το άρμα μάχης του μέλλοντος έχει καθυστερήσει 10 χρόνια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο», δήλωσε ο γαλλίδα υπουργός στη συνέντευξη.

Ο Αρμιν Πάπεργκερ , διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας κατασκευής αρμάτων μάχης Rheinmetall και ένας από τους εταίρους του προγράμματος MGCS, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι η Γαλλία σχεδιάζει να μειώσει δραστικά τον προϋπολογισμό του έργου.

«Αν διαθέτεις λιγότερα χρήματα, δεν προχωράς πιο γρήγορα, και εμείς είμαστε ήδη πολύ αργοί», δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag.

Ο Πάπεργκερ ανέφερε ότι το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για το γαλλο-γερμανικό άρμα μάχης, με τις πρώτες μονάδες να αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία τη δεκαετία του 2040, ήταν «ένα απίστευτα μακρύ χρονικό πλαίσιο». Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να πω σήμερα αν θα υπάρξει τελικά το MGCS».

Γαλλική κοινοπραξία για το αντιπυραυλικό σύστημα

Ξεχωριστά, τη Δευτέρα, η Βοτρίν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Γαλλία επέλεξε μια γαλλική κοινοπραξία αποτελούμενη από τις Safran και MBDA για την ανάπτυξη ενός εκτοξευτή πυραύλων με βεληνεκές 150 χλμ. για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων της. Απορρίφθηκε μια άλλη προσφορά από τις Thales και Ariane Group.

Η Γαλλία είχε επίσης εξετάσει το αντίστοιχο σύστημα Himars της Lockheed Martin, καθώς ζύγιζε αν θα προτιμήσει πιο άμεσα διαθέσιμες λύσεις, σύμφωνα με πηγές κοντά στις συζητήσεις.