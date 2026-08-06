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Crypto: Πώς οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τις αλλαγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Στα 17 δισ. οι απάτες σε πλαστές επενδύσεις crypto - Καμπανάκι από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές

Crypto 06.08.2026, 12:00
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Crypto: Πώς οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τις αλλαγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
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Αύξηση στις απάτες εις βάρος πελατών ανταλλακτηρίων crypto παρατηρούν κορυφαίοι χρηματοοικονομικοί εποπτικοί φορείς, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την αναστάτωση που δημιουργείται από τους νέους κανόνες κρυπτονομισμάτων της ΕΕ και επιδιώκουν να κλέψουν χρήματα από πελάτες, πλαστογραφόντας τόσο τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων όσο και τις ρυθμιστικές τους αρχές, καθώς έληξε η προθεσμία την 1η Ιουλίου για την απόκτηση άδειας από τέτοιες εταιρείες βάσει του νέου καθεστώτος.

Οι εταιρείες που δεν έλαβαν άδεια θεωρούνται πλέον παράνομες και πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους να αποσύρουν ή να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία αλλού, ανοίγοντας ενδεχομένως την πόρτα στην εκμετάλλευση από εγκληματίες.

«Αυτή η περίοδος αποτελεί ευκαιρία για τους απατεώνες περισσότερο από ό,τι συνήθως» υπογραμμίζει ο Stéphane Pontoizeau, εκτελεστικός διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας των Διαμεσολαβητών και των Υποδομών της Αγοράς στην Autorité des Marchés Financiers, τη γαλλική αρχή χρηματοοικονομικής εποπτείας.

Εκατοντάδες εταιρείες κρυπτονομισμάτων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ βάσει εθνικών αδειών αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους, να πουλήσουν ή να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στην περιοχή, αφού δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εγκρίσεις σε επίπεδο ΕΕ για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για τις Αγορές Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων.

Μόνο 323 εταιρείες κρυπτονομισμάτων έχουν εξασφαλίσει άδειες, σύμφωνα με έναν κατάλογο που ενημέρωσε στα τέλη Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), η κύρια εποπτική αρχή της ΕΕ. Ο πάροχος δεδομένων VASPnet εκτίμησε τον περασμένο μήνα ότι περισσότερες από 1.700 εταιρείες χωρίς άδεια θα πρέπει να διακόψουν τις δραστηριότητές τους.

Μεγάλα ονόματα, όπως τα χρηματιστήρια Coinbase, Kraken και OKX, έχουν λάβει άδειες στο πλαίσιο του καθεστώτος της ΕΕ. Η Binance, η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, είναι ο πιο γνωστός όμιλος που δεν κατάφερε να τεθεί υπό την εποπτεία της ΕΕ.

Η ESMA δήλωσε ότι «έχει γνώση δόλιων πρακτικών που περιλαμβάνουν την κατάχρηση του λογότυπου και της ταυτότητας της ESMA, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης πλαστών εγγράφων, με σκοπό την προώθηση απάτης».

Στα 17 δισ. οι απάτες σε πλαστές επενδύσεις crypto

Παγκοσμίως, οι απώλειες από απάτες και πλαστές επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, όπως τα ψεύτικα επενδυτικά σχέδια, αυξήθηκαν στα 17 δισ, δολάρια πέρυσι, από 6 δισεκατομμύρια δολάρια πέντε χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με την εταιρεία εντοπισμού κρυπτονομισμάτων Chainalysis. Ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τύπους απάτης σε κρυπτονομίσματα είναι η απάτη πλαστοπροσωπίας, ανέφερε.

Ο Pontoizeau της AMF ανέφερε ότι η γαλλική ρυθμιστική αρχή είχε δει «μερικές περιπτώσεις απάτης» που αφορούσαν απατεώνες που προσποιούνταν ότι ήταν η ρυθμιστική αρχή ή ένα χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων και προσπαθούσαν να ξεγελάσουν πελάτες μη αδειοδοτημένων εταιρειών ώστε να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε ψεύτικο λογαριασμό.

«Οι άνθρωποι προσποιούνται ότι είναι από το προσωπικό της AMF και λένε στους πελάτες να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε έναν ψεύτικο ιστότοπο» είπε. «Οι απατεώνες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία και έχουμε προειδοποιήσει τους πελάτες γι’ αυτό».

Η ολλανδική εποπτική αρχή, Autoriteit Financiële Markten επισημαίνει ότι «οι δόλιοι δράστες μπορεί πράγματι να δουν μια ευκαιρία να εξαπατήσουν επενδυτές/καταναλωτές που βρίσκονται ή θα βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης ενός εναλλακτικού αδειοδοτημένου παρόχου [μετά την έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος τον περασμένο μήνα]».

Ο Tom Keatinge, ιδρυτικός διευθυντής του Κέντρου Χρηματοοικονομικών και Ασφάλειας στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ενωμένων Υπηρεσιών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, υπογράμμισε ότι: «αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους απατεώνες, οι οποίοι συχνά εκμεταλλεύονται την κανονιστική αβεβαιότητα.

«Τα άτομα που αντιμετωπίζουν όλες τις αμφιβολίες και τις διαταραχές του κλεισίματος του παρόχου κρυπτονομισμάτων στην ΕΕ θα είναι πιο εκτεθειμένα σε παγίδες που στήνονται από εγκληματίες που μπορεί να δημιουργήσουν ψεύτικους ιστότοπους και να προσπαθήσουν να τους κάνουν να μεταφέρουν τα χρήματά τους», πρόσθεσε.

Η διαχείριση των εποπτικών αρχών

Ορισμένες χώρες της ΕΕ αναφέρουν έναν «κατακλυσμό αιτήσεων τελευταίας στιγμής» για άδειες, σύμφωνα με δικηγόρο, ο οποίος πρόσθεσε ότι μένει να δούμε «πόση δύναμη» θα έχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για να καταδιώξουν τις απάτες και τις μη αδειοδοτημένες εταιρείες.

Το AMF έχει επιδιώξει να μειώσει τον κίνδυνο απάτης, αποφεύγοντας να επιβάλει μια αυστηρή προθεσμία για το πότε αναμένει από τις μη αδειοδοτημένες εταιρείες κρυπτονομισμάτων να τερματίσουν τις γαλλικές δραστηριότητές τους.

«Θέλαμε να αποφύγουμε ένα ψευδές αίσθημα έκτακτης ανάγκης μεταξύ των πελατών, επειδή αυτή είναι η ακριβής κατάσταση όταν οι πελάτες πέφτουν στην παγίδα των απάτων», δήλωσε ο Pontoizeau. «Αφιερώστε χρόνο για να κάνετε μια σοφή επιλογή του παρόχου υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε».

Ο Pontoizeau δήλωσε ότι η AMF θα ενημερώνει τις αρχές επιβολής του νόμου όταν εντοπίζει εγκληματίες που μιμούνται την ρυθμιστική αρχή ή αδειοδοτημένες εταιρείες κρυπτονομισμάτων.

Η ολλανδική ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι οι έμποροι κρυπτονομισμάτων «θα πρέπει να είναι προσεκτικοί» όταν ένα τρίτο μέρος ζητά τη μεταφορά χρημάτων και ότι θα πρέπει να «ελέγχουν τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (ιστότοπο και εφαρμογή) και σε περίπτωση αμφιβολίας να αποφεύγουν τέτοιες μεταφορές».

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