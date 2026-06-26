ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο η συμφωνία για κινητήρες μαχητικών στην Τουρκία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει δεκάδες κινητήρες αεροσκαφών αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία, σύμφωνα με αντίγραφο της επίσημης κοινοποίησης που είδε το Reuters την Πέμπτη.

Το Reuters ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει στην πώληση, παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων βουλευτών σχετικά με την κατοχή από την Τουρκία των ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400, τα οποία αποκτήθηκαν το 2019.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι έτοιμη να χορηγήσει άδεια εξαγωγής των εν λόγω ειδών, έχοντας λάβει υπόψη πολιτικές, στρατιωτικές, οικονομικές, ανθρωπιστικές και σχετικές με τον έλεγχο των όπλων παραμέτρους», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην κοινοποίησή του προς το Κογκρέσο, η οποία φέρει ημερομηνία 24 Ιουνίου και αποστάλη αργά την Τετάρτη.

Η πώληση αποτελεί σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν όψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί εκεί τον επόμενο μήνα, καθώς και προς τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο ο Τραμπ θεωρεί βασικό σύμμαχο.

Ο Τραμπ είπε πως θα κάνει τους Τούρκους «ευτυχείς» και το έκανε

Το Κογκρέσο έχει 15 ημέρες στη διάθεσή του για να υποβάλει κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας, εάν επιθυμεί να εμποδίσει την πώληση. Ένα τέτοιο ψήφισμα θα πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο σώματα και ⁠θα μπορούσε να απορριφθεί με βέτο από τον Τραμπ.

Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και εξέχων επικριτής της πώλησης των κινητήρων, είχε διατυπώσει αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια μιας άτυπης διαδικασίας εξέτασης με την κυβέρνηση και δεν έχει δώσει το πράσινο φως για το πακέτο, σύμφωνα με δύο πηγές, μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Τετάρτη, ο Μικς επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε ως αποτυχία της κυβέρνησης να καταβάλει «καλή πίστη» προσπάθεια να τον ενημερώσει σχετικά με τις επιπτώσεις της πώλησης στις διμερείς σχέσεις, καθώς και σχετικά με την κατοχή των S-400 από την Τουρκία.

«Αυτά τα είδη δεν θα παραδοθούν για χρόνια, και η κυβέρνηση αγνόησε επανειλημμένα τα επίμονα αιτήματα για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με βασικές πτυχές της αμερικανικής πολιτικής», δήλωσε ο Meeks.

Ερωτηθείς την Τετάρτη σχετικά με τους κινητήρες αεροσκαφών, το πρόγραμμα F-35 και τα σχέδιά του για τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, ο Τραμπ είπε: «Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ ευτυχείς».

Το KAAN θα αντικαταστήσει τον τουρκικό στόλο των F-16

Οι κινητήρες, κατασκευασμένοι από τη General Electric, θα τροφοδοτούν το πρώτο εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας, το KAAN, ένα σημαντικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο των προσπαθειών του κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ να επιτύχει μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα της άμυνας.

Η Τουρκία είχε εκφράσει την απογοήτευσή της για τις διακυμάνσεις στις σχέσεις της με τη Δύση στο παρελθόν και για ορισμένα εμπάργκο όπλων, αν και Τούρκοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να αντικατασταθούν τα αμερικανικής κατασκευής F-16 που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πολεμικής αεροπορίας της.

Θα δοθεί άδεια για τα F – 35 ή οι ΗΠΑ θα επιμείνουν στον αποκλεισμό;

Η απόκτηση από την Τουρκία το 2019 των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας έχει επιδεινώσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει εμποδίσει την υποστήριξη του Κογκρέσου προς την Άγκυρα. Ως αντίδραση, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις και απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Το Κογκρέσο ψήφισε επίσης νόμο που απαγορεύει οποιαδήποτε πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, όσο η Άγκυρα εξακολουθεί να διαθέτει τα S-400, υποστηρίζοντας ότι τα ρωσικά συστήματα αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών. Έκτοτε, το ζήτημα παραμένει σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών, παρόλο που η Τουρκία διατηρεί θερμότερες σχέσεις με την Ουάσινγκτον υπό την προεδρία Τραμπ.

Την Πέμπτη, αρκετοί Δημοκρατικοί βουλευτές δήλωσαν ότι αντιτίθενται στην πώληση κινητήρων και προειδοποίησαν την κυβέρνηση να μην πουλήσει στην Άγκυρα κανένα F-35.

«Δεν μπορούμε να ανταμείψουμε την κυβέρνηση του Ερντογάν, ενώ συνεχίζει να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία και να απειλεί τους αξιόπιστους, δημοκρατικούς συμμάχους μας», δήλωσε ο βουλευτής Κρις Πάπας από το Νιου Χάμσαϊρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Καμία απολύτως πώληση F-35 στην Τουρκία».

«Αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίσει σε αυτή την πορεία, θα καταθέσω κοινή πρόταση μη έγκρισης», δήλωσε η βουλευτής Ντίνα Τίτους, Δημοκρατική από τη Νεβάδα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στην πώληση των κινητήρων αεροσκαφών.

Πηγή: in.gr