Ryanair: Απρόθυμη να μην χρεώνει γονείς για να κάθονται δίπλα στα παιδιά, αλλά θα το κάνει

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Την πολιτική της για τις οικογενειακές θέσεις, άλλαξε η Ryanair ώστε να επιτρέπει στους γονείς να κάθονται δίπλα στα μικρά παιδιά τους χωρίς να πληρώνουν τέλος κράτησης θέσης, μετά από έρευνα που ξεκίνησαν οι αρχές της Βρετανίας.

Οι ενήλικες που ταξιδεύουν με παιδιά και δεν επιθυμούν να πληρώσουν για μια κρατημένη θέση θα ενημερώνονται πλέον για την δωρεάν κατανομή θέσεων μετά το check-in, κάτι που η Ryanair δήλωσε ότι ήταν σύμφωνο με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, αναφέρει το BBC.

Ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, δήλωσε ότι θα «προσαρμοστεί απρόθυμα σε αυτό το βιομηχανικό πρότυπο», αλλά επέμεινε ότι η μακροχρόνια πολιτική της εταιρείας συμμορφώνεται πλήρως με τους νόμους. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της βρετανικής Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) ότι εξέταζε εάν η πολιτική ήταν άδικη βάσει του καταναλωτικού δικαίου.

Η CMA δήλωσε ότι θα ελέγξει εάν η νέα πολιτική καθισμάτων της αεροπορικής εταιρείας συμμορφώνεται με το νόμο και ότι η έρευνά της συνεχίζεται.

«Μικρή τροποποίηση πολιτικής» της Ryanair

Σύμφωνα με την παλιά πολιτική της Ryanair οι ενήλικες που ταξιδεύουν με παιδιά πλήρωναν ένα τέλος κρατημένης θέσης και μπορούσαν να επιλέξουν θέσεις δίπλα τους για έως και τέσσερα παιδιά δωρεάν.

Αυτό συνήθως οδηγούσε σε χρέωση 8 λιρών για κάθε διαδρομή, δήλωσε η CMA όταν ξεκίνησε την έρευνά της νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Είπε τότε ότι εξέταζε εάν η «προσέγγιση της αεροπορικής εταιρείας στις κρατήσεις θέσεων μπορεί να σημαίνει ότι οι γονείς χρεώνονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και την αναπηρία, όπως ορίζονται από τους κανόνες της αεροπορίας – και θα διερευνήσει εάν αυτή η πρακτική είναι σύμφωνη με το δίκαιο των καταναλωτών».

Άλλες αεροπορικές εταιρείες προσφέρθηκαν να καθίσουν τα παιδιά δίπλα σε έναν γονέα ή κηδεμόνα χωρίς χρέωση ή να κατανείμουν θέσεις μαζί αυτόματα κατά την κράτηση δωρεάν, πρόσθεσε.

Η Ryanair δήλωσε ότι η πολιτική της έδωσε στις οικογένειες βεβαιότητα για το πού θα κάθονταν κατά τη στιγμή της κράτησης, την οποία είχαν εκτιμήσει.

Είπε ότι οι «δωρεάν θέσεις γονέων» θα είναι πλέον διαθέσιμες στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, καθώς οι πρώτες σειρές συνήθως είναι κρατημένες.

Η «μικρή τροποποίηση της πολιτικής» τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη, ανέφερε. Δεν αναμένει ότι η αλλαγή θα επηρεάσει τα έσοδα της Ryanair.

Ο Ο’Λίρι επέκρινε την CMA επειδή στοχοποίησε την πολιτική της για τις οικογενειακές θέσεις, η οποία, όπως είπε, «έχει υιοθετηθεί παγκοσμίως από τους καταναλωτές ως η πιο προοδευτική και διαφανής στην Ευρώπη».

«Αντί να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και τις χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, η CMA έχει ως αποστολή να αναγκάσει την Ryanair να υιοθετήσει την λιγότερο διαφανή και λιγότερο φιλική προς τον καταναλωτή πολιτική για τις οικογενειακές θέσεις που εφαρμόζεται από τις περισσότερες άλλες αεροπορικές εταιρείες – απλώς και μόνο επειδή είναι το πρότυπο του κλάδου», είπε.

«Πιέστηκε να κάνει το σωστό»

Ένας εκπρόσωπος της CMA δήλωσε στο BBC: «Η Ryanair ισχυρίζεται ότι η πολιτική της για τις θέσεις συμμορφώνεται πλέον με το νόμο και θα το ελέγξουμε διεξοδικά. Εάν είναι αλήθεια, είναι μια νίκη για τις οικογένειες – οι οποίες δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρώνουν για να κάθονται με τα παιδιά τους – και δείχνει τον αντίκτυπο που έχουν οι νέες μας εξουσίες.

«Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι οικογένειες πληρώνουν για “υποχρεωτικές οικογενειακές θέσεις”. Η έρευνά μας συνεχίζεται».

Ο φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών Which?, ο οποίος είχε προηγουμένως επισημάνει την πολιτική της Ryanair για τις θέσεις, δήλωσε ότι δεν θα έπρεπε να υποχρεωθεί να αναφέρει τις «αδικαιολόγητες κατηγορίες» στην CMA για να λάβει μέτρα.

Ο Ρόρο Μπόλαντ, συντάκτης του Which? Travel, δήλωσε στο BBC: «Είναι σαφές ότι η Ryanair είναι δυσαρεστημένη που αναγκάστηκε να κάνει το σωστό, επομένως η Which? θα παρακολουθεί τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής και το εάν όλοι οι γονείς κάθονται δίπλα στα παιδιά τους χωρίς χρέωση τους επόμενους μήνες».