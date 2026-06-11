Ryanair: Έρευνα για χρεώσεις στους γονείς που κάθονται με τα παιδιά τους

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Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε έρευνα για την Ryanair σχετικά με την χρέωση που επιβάλλει στους γονείς για να κάθονται με τα παιδιά τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με αναπηρίες.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών δήλωσε την Πέμπτη ότι διερευνά εάν η πολιτική της Ryanair, η οποία απαιτεί από τους γονείς να κάθονται με τα παιδιά τους και τους χρεώνει περίπου 8 λίρες ανά πτήση, παραβιάζει το καταναλωτικό δίκαιο, αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ryanair, ένας γονέας πρέπει να κάθεται με οποιοδήποτε παιδί ηλικίας μεταξύ 2 και 11 ετών σε μια πτήση, αλλά η θέση πρέπει να πληρώνεται ξεχωριστά για να εξασφαλιστεί, δήλωσε η CMA. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ο ιστότοπος της αεροπορικής εταιρίας αναφέρει ότι προσφέρει «δωρεάν κρατημένες θέσεις για παιδιά κάτω των 12 ετών».

Η CMA δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Ryanair είναι η μόνη μεγάλη αεροπορική εταιρεία που πετάει από το Ηνωμένο Βασίλειο που επιβάλλει αυτήν την χρέωση.

Η ρυθμιστική αρχή αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εξετάζει επίσης εάν αυτό γίνεται μέσω «στάγδην τιμολόγησης», όπου μια εταιρεία διαφημίζει μια χαμηλότερη αρχική τιμή πριν εισαγάγει υποχρεωτικά τέλη μέσω της διαδικασίας κράτησης.

«Πολλές οικογένειες κάνουν οικονομίες για να αντέξουν οικονομικά τις καλοκαιρινές διακοπές και γνωρίζουμε ότι οι επιπλέον χρεώσεις μπορούν να αυξήσουν γρήγορα την τιμή», δήλωσε στους FTη Χέιλι Φλέτσερ, ανώτερη διευθύντρια προστασίας καταναλωτών στην CMA.

Πρόσθεσε: «Τον τελευταίο χρόνο, έχουμε πει στις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες τους λαμβάνουν την συνολική τιμή εκ των προτέρων — σε εκείνους που δεν αντιμετωπίζουν την πολύ πραγματική πιθανότητα Η δράσης από την CMA».

Η Ryanair τα ρίχνει στον Στάρμερ

Η Ryanair ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πολιτική της για τις θέσεις «συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και εξοικονομεί χρήματα στις οικογένειες όταν ταξιδεύουν με την αεροπορική εταιρεία με τις χαμηλότερες τιμές του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Αυτή η ψεύτικη έρευνα της CMA είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης Στάρμερ να προσποιηθεί ότι νοιάζεται για τους καταναλωτές, ενώ δεν έχει καταργήσει τον Φόρο Επιβατών Αεροπορικών Εισιτηρίων [APD], κάτι που θα προσέφερε άμεσα χαμηλότερες τιμές για όλους τους καταναλωτές και ανάπτυξη για την αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η Ryanair έχει επικρίνει έντονα κάθε κυβέρνηση που αυξάνει τον APD, τον κύριο φόρο αεροπορίας. Υπό την κυβέρνηση των Εργατικών, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξήσει τον φόρο αρκετές φορές.

Η αεροπορική εταιρεία έχει μεταφέρει υπηρεσίες από χώρες που αυξάνουν τους φόρους σε χώρες που τους μειώνουν, όπως η Σουηδία.

Η έρευνα έρχεται μετά την απόκτηση από την CMA ευρύτερων εξουσιών σχετικά με το δίκαιο των καταναλωτών πέρυσι. Η υπηρεσία είναι πλέον σε θέση να αποφασίσει εάν έχουν παραβιαστεί οι νόμοι περί προστασίας των καταναλωτών και να λάβει μέτρα χωρίς να προσφύγει στα δικαστήρια.

Οι εξουσίες επιτρέπουν στην CMA να επιβάλλει πρόστιμα έως και 10% του συνολικού κύκλου εργασιών μιας εταιρείας και να αποζημιώνει τους πελάτες.