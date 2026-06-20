Ryanair: Ο Michael O’Leary ανανεώνει έως το 2032 και διεκδικεί μπόνους 150 εκατ. ευρώ

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Με μια συμφωνία που αναμένεται να συζητηθεί έντονα στον αεροπορικό κλάδο, η Ryanair ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του διευθύνοντος συμβούλου της, Μάικλ Ο ‘ Λίρι, έως το 2032. Η νέα συμφωνία δεν διασφαλίζει μόνο τη μακροχρόνια παραμονή του ισχυρού άνδρα της εταιρείας, αλλά προβλέπει και ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο πρόγραμμα επιβράβευσης, το οποίο θα μπορούσε να του αποφέρει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ.

Ο άνθρωπος πίσω από την εκτόξευση της Ryanair

Ο Μάικλ Ο ‘ Λίρι βρίσκεται στο τιμόνι της Ryanair από το 1994 και θεωρείται ο βασικός αρχιτέκτονας της εντυπωσιακής πορείας της εταιρείας. Υπό την ηγεσία του, η αεροπορική εταιρεία μετατράπηκε από έναν μικρό περιφερειακό αερομεταφορέα σε έναν από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς ομίλους της Ευρώπης, κατακτώντας την πρώτη θέση σε αριθμό επιβατών.

Όπως εξηγεί το Reuters, η διοίκηση της Ryanair είχε ήδη προαναγγείλει τον περασμένο μήνα ότι οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συνεργασίας βρίσκονταν στο τελικό στάδιο, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της εταιρείας να διατηρήσει τον Ο ‘ Λίρι στην ηγεσία της για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Το μπόνους που μπορεί να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο Ο ‘ Λίρι θα αποκτήσει δικαίωμα αγοράς 10 εκατομμυρίων μετοχών στην τιμή των 26,70 ευρώ ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει στην εταιρεία έως τον Απρίλιο του 2032.

Η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος συνδέεται με δύο φιλόδοξους στόχους: είτε η Ryanair να επιτύχει ετήσια κέρδη ύψους 4 δισ. ευρώ είτε η μετοχή της να ξεπεράσει τα 42 ευρώ για 28 συνεχόμενες ημέρες. Η εταιρεία υποστήριξε ότι η επίτευξη αυτών των στόχων θα δημιουργήσει σημαντική πρόσθετη αξία για όλους τους μετόχους.

Ρεκόρ κερδών και ερωτήματα για το μέλλον

Η Ryanair ανακοίνωσε πρόσφατα καθαρά ετήσια κέρδη-ρεκόρ ύψους 2,26 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών. Παράλληλα, η μετοχή της κινείται σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ο ‘ Λίρι απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα στο ερώτημα αν αυτή θα είναι η τελευταία ανανέωση του συμβολαίου του. Την ίδια στιγμή, προηγούμενο πρόγραμμα μετοχικών δικαιωμάτων αναμένεται να του αποφέρει έως και 100 εκατ. ευρώ, μετά την επίτευξη σχετικών στόχων στην τιμή της μετοχής.

Η τελική έγκριση των αποδοχών του, που περιλαμβάνουν ετήσιο μισθό και περιορισμένο ετήσιο μπόνους, θα τεθεί προς ψήφιση στη γενική συνέλευση των μετόχων της Ryanair τον προσεχή Σεπτέμβριο.