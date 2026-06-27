Ελ Εριάν: Οι αγορές παραμένουν εγκλωβισμένες σε γεωπολιτικούς κινδύνους

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Η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ακόμη και σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και αυξημένης αβεβαιότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σύνθετο μείγμα κινδύνων, που εκτείνεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έως τις διαφορετικές εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού και της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

H πραγματική οικονομία εμφανίζεται ισχυρή, ενώ οι αγορές συνεχίζουν να δοκιμάζονται από τεχνικούς παράγοντες και γεωπολιτικούς κινδύνους.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της εβδομαδιαίας ανάλυσης του Mohamed El-Erian, ο οποίος περιγράφει μια παγκόσμια οικονομία που χαρακτηρίζεται από αποκλίσεις: η πραγματική οικονομία εμφανίζεται ισχυρή, ενώ οι αγορές συνεχίζουν να δοκιμάζονται από τεχνικούς παράγοντες και γεωπολιτικούς κινδύνους.

Ελ Εριάν: Τι φέρνει η αποκλιμάκωση του πετρελαίου

Καθοριστικό ρόλο την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε διαδραμάτισε η απότομη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά την αρχική αναστάτωση που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας συνέβαλε στη μείωση του κόστους δανεισμού και βελτίωσε τις οικονομικές συνθήκες για τα αμερικανικά νοικοκυριά, ιδιαίτερα για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα της λεγόμενης «Κ-shaped economy», όπου η ανάπτυξη κατανέμεται άνισα μεταξύ κοινωνικών ομάδων.

Την ίδια στιγμή, τα μακροοικονομικά στοιχεία επιβεβαίωσαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ εξακολουθεί να κινείται σε σταθερή τροχιά, προσφέροντας στήριξη στην πραγματική οικονομία.

Η Wall Street πιέζεται, αλλά όχι για θεμελιώδεις λόγους

Παρά την ανθεκτικότητα της οικονομίας, η Wall Street δεν ακολούθησε την ίδια πορεία. Σύμφωνα με τον El-Erian, οι πιέσεις που δέχθηκαν κυρίως οι τεχνολογικές μετοχές δεν οφείλονται σε επιδείνωση των εταιρικών θεμελιωδών μεγεθών ούτε στις αποτιμήσεις.

Αντίθετα, αποδίδονται κυρίως σε τεχνικούς παράγοντες, όπως η υπερσυγκέντρωση επενδυτικών θέσεων, οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων στο τέλος του τριμήνου, οι πωλήσεις για φορολογικούς λόγους και οι εκροές κεφαλαίων.

Κατά τον ίδιο, η κερδοφορία των επιχειρήσεων παραμένει ισχυρή, ενώ η ώθηση που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγικότητα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τις προοπτικές των εταιρειών.

Καταναλωτές και πληθωρισμός: Η μεγάλη διαφωνία για τη Fed

Τα τελευταία στοιχεία από το Πανεπιστήμιο του Michigan έδειξαν βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ, αν και τα επίπεδα εμπιστοσύνης παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από εκείνα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν φυσιολογικά. Οι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι τόσο για την οικονομική δραστηριότητα όσο και για τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Εκεί όπου παραμένουν οι έντονες διαφωνίες είναι η ερμηνεία των στοιχείων για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον βασικό δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθεί η Federal Reserve.

Παρότι τα στοιχεία κινήθηκαν σύμφωνα ή και ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς, οι αναλυτές εξακολουθούν να διχάζονται. Ορισμένοι εκτιμούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να ενισχύονται, ενώ ο El-Erian θεωρεί πιθανό ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται πολύ κοντά στο υψηλότερο σημείο του τρέχοντος κύκλου.

Η διαφωνία αυτή αντανακλάται και στις προβλέψεις για τα επιτόκια. Ενώ η Bank of America προβλέπει ακόμη και τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2026, ο El-Erian εξακολουθεί να θεωρεί πιθανότερο το σενάριο μηδενικών αυξήσεων. Όπως σημειώνει, ούτε τα ίδια τα στελέχη της Fed έχουν ακόμη διαμορφώσει κοινή θέση.

Οι μεταρρυθμίσεις στη Fed και η αστάθεια στην Ασία

Πέρα από τη βραχυπρόθεσμη πορεία της νομισματικής πολιτικής, ο El-Erian εκτιμά ότι μεγαλύτερη σημασία για τη μακροπρόθεσμη πορεία της αμερικανικής οικονομίας θα έχει η μεταρρυθμιστική ατζέντα του νέου προέδρου της Fed, Kevin Warsh, ο οποίος ήδη συγκρότησε ομάδες εργασίας για να εξετάσουν πέντε τομείς όπου, κατά την άποψή του, η κεντρική τράπεζα παρουσίασε αδυναμίες τα τελευταία χρόνια.

Οι νέες επιθέσεις και αντεπιθέσεις στην περιοχή του Ιράν και των Στενών του Ορμούζ δημιουργούν νέα ερωτήματα για το κατά πόσο οι αγορές μπορούν να συνεχίσουν να αγνοούν τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης.

Στην Ασία, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην έντονη μεταβλητότητα των αγορών, κυρίως στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Οι αναταράξεις επανέφεραν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση και τον κίνδυνο μετάδοσης των πιέσεων. Ωστόσο, ο El-Erian εκτιμά ότι ο κίνδυνος αφορά περισσότερο το χρηματοπιστωτικό σύστημα παρά την πραγματική οικονομία.

Η Μέση Ανατολή επιστρέφει στο προσκήνιο

Παρά την αποκλιμάκωση που είχαν προεξοφλήσει οι αγορές, οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου υπενθύμισαν ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή. Οι νέες επιθέσεις και αντεπιθέσεις στην περιοχή του Ιράν και των Στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού βομβαρδισμού ως απάντηση σε επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου, δημιουργούν νέα ερωτήματα για το κατά πόσο οι αγορές μπορούν να συνεχίσουν να αγνοούν τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης.

Όλα τα βλέμματα στην αγορά εργασίας

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας, με κορυφαίο γεγονός την ανακοίνωση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας την Πέμπτη. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στη δημιουργία 115.000 νέων θέσεων εργασίας, αύξηση των μέσων ωριαίων αποδοχών κατά 0,3% σε μηνιαία βάση (3,5% σε ετήσια) και διατήρηση της ανεργίας στο 4,3%.

Παράλληλα, θα δημοσιευθούν τα στοιχεία JOLTS για τις κενές θέσεις εργασίας και τις παραιτήσεις, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, τα στοιχεία απασχόλησης του ISM, οι ανακοινώσεις της Challenger για τις απολύσεις, καθώς και η έκθεση της ADP. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τα στοιχεία για τη μεταποίηση, τις εργοστασιακές παραγγελίες, τα διαρκή αγαθά και οι δείκτες τιμών παραγωγής, που θα προσφέρουν μια πληρέστερη εικόνα για την παραγωγική δραστηριότητα στις ΗΠΑ.

Στην Ασία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα στοιχεία PMI για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες στην Κίνα

Ευρώπη και Κίνα στο μικροσκόπιο

Στην Ευρώπη, οι αγορές αναμένουν στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη, τις λιανικές πωλήσεις, το εξωτερικό εμπόριο, τη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και νέες μετρήσεις πληθωρισμού μέσω των δεικτών CPI και PPI σε αρκετές χώρες. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ετήσιο Forum της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας, όπου αναμένονται παρεμβάσεις κορυφαίων κεντρικών τραπεζιτών, μεταξύ των οποίων η Christine Lagarde, ο Andrew Bailey και ο Kevin Warsh.

Στην Ασία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα στοιχεία PMI για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες στην Κίνα, ενώ στην Ινδία οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή και τα δημόσια οικονομικά. Ο El-Erian εκτιμά ότι η νέα εβδομάδα θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας μπορεί να συνεχίσει να υπερισχύει των γεωπολιτικών κινδύνων και της αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.