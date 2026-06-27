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Wall Street: Καμπανάκι για τις υψηλές αποτιμήσεις

Οι αποτιμήσεις και η αγορά εργασίας θα πρέπει να προβληματίζουν τους επενδυτές, υποστηρίζει η καθηγήτρια του Columbia Business School, Abby Joseph Cohen

Wall Street 27.06.2026, 08:45
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Wall Street: Καμπανάκι για τις υψηλές αποτιμήσεις
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Για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν οι υψηλές τιμές στο ταμπλό της Wall Street προειδοποίησε η Abby Joseph Cohen, πρώην συνεργάτη της Goldman Sachs και νυν καθηγήτρια του Columbia Business School. Τόνισε μάλιστα ότι οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στην αγορά εργασίας.

«Οι αποτιμήσεις ουσιαστικά λένε ότι όλα είναι υπέροχα» εξήγησε η Cohen σε συνέντευξή της την Παρασκευή στο Bloomberg TV. «Όταν τα πράγματα έχουν τιμολογηθεί στην εντέλεια, τότε είναι που οι επενδυτές πρέπει να ανησυχούν» είπε χαρακτηριστικά.

Τα ανησυχητικά σημάδια από την αγορά εργασίας

Η ίδια βλέπει ένα σημείο καμπής αυτή τη στιγμή ενώ υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά εργασίας. Η έκθεση για την απασχόληση του Μαΐου υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας σταθεροποιείται σε πολλούς τομείς, αφού το 2025 ήταν ένα από τα χειρότερα χρόνια εκτός ύφεσης εδώ και δεκαετίες.

Τα στοιχεία του Ιουνίου αναμένεται να δημοσιευτούν στις 2 Ιουλίου.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι τυπικά και βασικά, όπως τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, οι εταιρικοί ισολογισμοί και η υποκείμενη ισχύς μιας οικονομίας, η οποία μετριέται όχι μόνο στο ΑΕΠ και τη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας» ανέφερε. «Δεν δημιουργούμε επαρκείς θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι  μετοχές υποχώρησαν διεθνώς καθώς οι ανησυχίες ότι οι τιμές είχαν ανέβει πολύ ψηλά πυροδότησαν μια νέα περίοδο αστάθειας μετά από μια δίμηνη αύξηση των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου. Οι εταιρείες ημιαγωγών, πολλές από τις οποίες κατέγραψαν τριψήφια κέρδη φέτος, ήταν μεταξύ των μετοχών που επλήγησαν περισσότερο.

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