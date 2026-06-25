Bank of America: Τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του 2026

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Σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεων της όσον αφορά την αμερικανική νομισματική πολιτική προχώρησαν οι αναλυτές της Bank of America. Στη νέα έκθεση Global Rates Viewpoint προβλέπουν ότι η Federal Reserve θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο την αύξηση των επιτοκίων και στη συνέχεια θα αποφασίσει άλλες δύο μέχρι το τέλος του 2026.

Η νέα πρόβλεψη της Bank of America βασίζεται στη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα των οικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ, παρά τις αναταράξεις που προκάλεσε το πρόσφατο σοκ στις τιμές των εμπορευμάτων. Η τράπεζα εκτιμά ότι η Fed θα αναιρέσει πλήρως τις μειώσεις επιτοκίων που πραγματοποιήθηκαν το 2025 για προληπτικούς λόγους, οδηγώντας το βασικό επιτόκιο στο εύρος 4,25%-4,50% έως το τέλος του 2026.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές εξακολουθούν να υποτιμούν την πιθανότητα αυτής της σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής. Ενώ η Bank of America προβλέπει συνολικές αυξήσεις 75 μονάδων βάσης, οι αγορές έχουν προεξοφλήσει μόλις 35 μονάδες βάσης, αφήνοντας σημαντικό περιθώριο αναπροσαρμογής των αποτιμήσεων.

Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες, η εικόνα εμφανίζεται πιο ήπια. Η έκθεση προβλέπει μία μόνο αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως το τέλος του έτους, αντίστοιχη κίνηση από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, ενώ δεν αναμένονται νέες αυξήσεις από την Τράπεζα της Αγγλίας, την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας ή την Τράπεζα του Καναδά.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η Bank of America αναθεώρησε χαμηλότερα τις προβλέψεις της, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και οι ηπιότερες πληθωριστικές πιέσεις καθιστούν απίθανη οποιαδήποτε αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2026. Παράλληλα, το επιτόκιο των δεκαετών Sonia swaps εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 4,5% μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Τα ομόλογα

Η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να καθορίσουν τις αγορές ομολόγων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τη έκθεση.

Στις αγορές ομολόγων, η Bank of America εξακολουθεί να προτιμά θέσεις που επωφελούνται από υψηλότερα βραχυπρόθεσμα αμερικανικά επιτόκια και πιο επίπεδη καμπύλη αποδόσεων στις ΗΠΑ. Αντίθετα, για την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τον Καναδά προβλέπει μεγαλύτερη κλίση στις καμπύλες αποδόσεων, καθώς οι επενδυτές αναμένουν πιο ήπια πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Η μεταβλητότητα στις αγορές

Παράλληλα, η τράπεζα εκτιμά ότι η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές θα αποκτήσει περισσότερο τοπικά χαρακτηριστικά όσο υποχωρούν οι γεωπολιτικές εντάσεις. Στις ΗΠΑ η μεταβλητότητα αναμένεται να διατηρηθεί αυξημένη λόγω των προσδοκιών για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και των ενδιάμεσων εκλογών, ενώ στην Ευρώπη προβλέπεται σταδιακή εξομάλυνση καθώς υποχωρεί ο αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ.

Στο επενδυτικό σκέλος, η Bank of America προτείνει τοποθετήσεις που ευνοούνται από περαιτέρω άνοδο των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών επιτοκίων, ενώ εκτός ΗΠΑ ξεχωρίζει ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά, βρετανικά, ιαπωνικά, αυστραλιανά και καναδικά κρατικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι οι αγορές εκτός Αμερικής έχουν μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης συγκριτικά με την αμερικανική αγορά.