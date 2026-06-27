 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Σχοινάς: Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ

Εντός των επόμενων ημερών και τα 20 εκατ. ευρώ de minimis για το ρύζι

AGRO 27.06.2026, 11:10
Σχολιάστε
Σχοινάς: Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών, που σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, μέσω της νέας δομής της ΑΑΔΕ, καθώς και με την καταβολή ενίσχυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ στους ρυζοπαραγωγούς μέσω de minimis τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ανοίγει ο κύκλος των πληρωμών προς τους παραγωγούς, όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό της Δευτέρας», δήλωσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι «θα δώσουμε αυτό το ποσό μέσα από το νέο σύστημα, όχι μέσω του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσω αυτής της νέας δομής που φτιάχνουμε τώρα με υπομονή, με επιμονή, δηλαδή την ΑΑΔΕ».

Ο Σχοινάς για πληρωμές

Αναφερόμενος στην ενίσχυση των ρυζοπαραγωγών, ο κ. Σχοινάς είπε: «Δευτέρα ή Τρίτη θα πληρώσουμε 20 εκατομμύρια ενίσχυση για το ρύζι μέσω de minimis. Είναι αποτέλεσμα της ζημιάς που πάθανε τα τελευταία χρόνια. Στο βάθος υπάρχει μια πιο ριζική λύση που είναι να εντάξουμε όλον αυτόν τον ορίζοντα σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, όπως έκαναν οι Ισπανοί στη Βαλένθια.»

Για τη μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών επισήμανε ότι «οι έλεγχοι θα συνεχιστούν γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιώσουμε τους πραγματικούς δικαιούχους ότι δεν θα χάσουν λεφτά». Όπως είπε, «οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτή τη μεταρρύθμιση», ενώ πρόσθεσε ότι «για πρώτη φορά πιστεύω ότι όλοι οι αγρότες θα ξέρουν τι παίρνουν και πότε το παίρνουν και αυτοί που δεν παίρνουν θα ξέρουν τι πρέπει να διορθώσουν για να το πάρουν».

Για το πρόγραμμα αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου, ο υπουργός τόνισε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται σε «5,33 ευρώ το κιλό. Καθαρή τιμή μόνο για τους ψαράδες που σηκώνουν αυτά τα ξενικά είδη. Αν χρειαστεί να το επεκτείνουμε και στην υπόλοιπη χώρα, θα το κάνουμε σε συνεργασία και με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι ψαράδες θα πιάνουν και οι περιφέρειες θα κάνουν τα επόμενα βήματα και εμείς θα πληρώνουμε».

Τέλος, ερωτηθείς για τις επόμενες εθνικές εκλογές, ο κ. Σχοινάς εκτίμησε ότι «οι εκλογές πιστεύω ότι θα γίνουν την άνοιξη. Είναι μια προσωπική μου εκτίμηση», ενώ πρόσθεσε ότι «όταν ο Έλληνας φθάσει πάνω από τη κάλπη θα αποφασίσει με ένα κριτήριο “ποιος μπορεί να κρατήσει το πηδάλιο σε έναν δύσκολο κόσμο”. Και η απάντηση είναι προφανής “ο Κυριάκος και η ΝΔ”».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Fed of Atlanta: Η ανησυχία για την επιλογή του νέος προέδρου της
World

Fed of Atlanta: Η ανησυχία για την επιλογή του νέος προέδρου της
Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης
Economy

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης
Τουρισμός: Τη Δευτέρα η παρουσίαση του νέου VisitGreece.gr
Τουρισμός

Έρχεται το νέο VisitGreece.gr - Τι θα προσφέρει
Σχοινάς: Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ
AGRO

Σχοινάς: Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ
Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν – Tι ισχύει για τις προσφορές
Economy

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις - Τι ισχύει με τις προσφορές
Τράπεζες: Επιχείρηση αύξηση πελατολογίου από τις τράπεζες μέσω νέων προσφορών
Τράπεζες

Οι τράπεζες στο «κυνήγι» νέων πελατών - Οι προσφορές και τα μπόνους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 5 δισ. οι αυξήσεις κεφαλαίου το 2026, υπάρχει και συνέχεια…
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 5 δισ. οι αυξήσεις κεφαλαίου το 2026, υπάρχει και συνέχεια

Τα κεφάλαια κατευθύνονται πλέον σε επενδύσεις, υποδομές, ενέργεια και ανάπτυξη και το Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται σε μηχανή άντλησης ρευστότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρασί: Ο δρόμος από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές – Το στοίχημα
AGRO

Το στοίχημα του ελληνικού κρασιού – Από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές

Τι αναφέρει στον ΟΤ ο νέος πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ Γιάννης Σκούτας - Με ισχυρή ταυτότητα το ελληνικό κρασί - Οι ευκαιρίες και η ανάγκη για εθνικό σχέδιο

Ανθή Γεωργίου
Gen Z: Μισθολογικό «προβάδισμα» σε σχέση με τους Millenials – Πού οφείλεται και πόσο θα κρατήσει
World

Γιατί οι Gen Z κερδίζουν περισσότερα από τους Millenials

Ο πραγματικός εβδομαδιαίος μισθός για την Gen Z είναι 12% υψηλότερος από ό,τι για όσους γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μισθοί: Πόσο απέχει η Ελλάδα από τα επίπεδα του 2009;
Economy

Πόσο απέχει η Ελλάδα από τους μισθούς του 2009;

Σε όρους αγοραστικής δύναμης (οι μισθοί εν πολλοίς), η Ελλάδα εμφανίζει πλέον σημαντική υστέρηση έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Γιάννης Αγουρίδης
Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ
Partners

Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ

Την παραμονή των 250ών γενεθλίων της, η Αμερική και η παγκόσμια τάξη που δημιούργησε βρίσκονται σε κρίση

Martin Wolf
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Προβλήματα, μερίδια και… μπίζνες
World

Τα προβλήματα από τις μπίζνες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Kalshi έχουν επωφεληθεί από ένα ρυθμιστικό περιβάλλον χαλαρής εποπτείας υπό την αμερικανική κυβέρνηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Παραγωγικότητα: Παραμένει το «αγκάθι» της ελληνικής οικονομίας, λέει η ΤτΕ
Economy

Ανοιχτή πληγή η χαμηλή παραγωγικότητα - Τι προτείνει η ΤτΕ

Οι συστάσεις της ΤτΕ για την άνοδο της παραγωγικότητας στην Ελλάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Καταλυτικές οι τράπεζες στον μετασχηματισμό της οικονομίας
Τράπεζες

Μήνυμα Ψάλτη για τον μετασχηματισμό της οικονομίας

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης είπε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό επενδυτικό και παραγωγικό κενό

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από AGRO
Σχοινάς: Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ
AGRO

Σχοινάς: Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ

Εντός των επόμενων ημερών και τα 20 εκατ. ευρώ de minimis για το ρύζι

Κρασί: Ο δρόμος από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές – Το στοίχημα
AGRO

Το στοίχημα του ελληνικού κρασιού – Από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές

Τι αναφέρει στον ΟΤ ο νέος πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ Γιάννης Σκούτας - Με ισχυρή ταυτότητα το ελληνικό κρασί - Οι ευκαιρίες και η ανάγκη για εθνικό σχέδιο

Ανθή Γεωργίου
Αγροτικά προϊόντα: Σταθερό παρέμεινε το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ
AGRO

Σταθερή αξία τα «made in Europe» αγροτικά προϊόντα

Το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου διατήρησαν τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026 τα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα
AGRO

Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Με εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΑΑΕ

Λιπάσματα: Κατά 6% αυξήθηκε η χρήση στη γεωργία της ΕΕ το 2024
AGRO

Κατά 6% αυξήθηκε η χρήση λιπασμάτων το 2024

Τα αζωτούχα και φωσφορικά λιπάσματα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών

Κρασί: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οινοπαραγωγικού τομέα της ΕΕ
AGRO

Πώς θα ενισχυθεί το ευρωπαϊκό κρασί

Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για το κρασί  - Τι συζητήθηκε

Φλώρινα: Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες από έντονα καιρικά φαινόμενα
AGRO

Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες της Φλώρινας

Αίτημα για άμεση καταγραφή και αποζημίωση των παραγωγών στη Φλώρινα

Latest News
Fed of Atlanta: Η ανησυχία για την επιλογή του νέος προέδρου της
World

Fed of Atlanta: Η ανησυχία για την επιλογή του νέος προέδρου της

Η διαδικασία επιλογής του νέου προέδρου της Fed της Ατλάντας παρακολουθείται στενά από την κυβέρνηση Τραμπ

Τζούλη Καλημέρη
Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης
Economy

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στο ιταλικό περιοδικό L’Espresso

Τουρισμός: Τη Δευτέρα η παρουσίαση του νέου VisitGreece.gr
Τουρισμός

Έρχεται το νέο VisitGreece.gr - Τι θα προσφέρει

Το νέο VisitGreece.gr αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πύλη προώθησης του ελληνικού τουρισμού 

Σχοινάς: Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ
AGRO

Σχοινάς: Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ

Εντός των επόμενων ημερών και τα 20 εκατ. ευρώ de minimis για το ρύζι

Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν – Tι ισχύει για τις προσφορές
Economy

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις - Τι ισχύει με τις προσφορές

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις θερινές εκπτώσεις - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Τράπεζες: Επιχείρηση αύξηση πελατολογίου από τις τράπεζες μέσω νέων προσφορών
Τράπεζες

Οι τράπεζες στο «κυνήγι» νέων πελατών - Οι προσφορές και τα μπόνους

Συνεχίζουν οι τράπεζες τις επιθετικές στρατηγικές μάρκετινγκ για τη διεύρυνση του πελατολογίου τους

Αγης Μάρκου
Τέλος στην ταλαιπωρία για τους επιβάτες του «Κίσσαμος»
Ακτοπλοΐα

Τέλος στην ταλαιπωρία για τους επιβάτες του «Κίσσαμος»

Το πλοίο Κίσσαμος μετά από έλεγχο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

Γιουάν: Η T. Rowe Price στοιχηματίζει στην πτώση του
Συνάλλαγμα

Γιουάν: Η T. Rowe Price στοιχηματίζει στην πτώση του

Το γιουάν της ηπειρωτικής Κίνας έχει σημειώσει άνοδο 2,7% φέτος

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν επιθέσεις
Κόσμος

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή - Ιράν και ΗΠΑ ανταλλάσσουν επιθέσεις

Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου προϋποθέτει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ για την απόσυρση των IDF

Η οικονομική αποτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη
Opinion

Η οικονομική αποτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί την οικονομία το ισχυρό χαρτί του. Ωστόσο, αποτελεί μία από τις μεγάλες αποτυχίες του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Οι εκτιμήσεις για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ
Κοινωνία

Πανελλαδικές: Οι εκτιμήσεις για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ

Χωρίς μεγάλες μεταβολές αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής, όπως εκτίμησε ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός και αναλυτής.

Μήλος: Προσάραξη του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κίσσαμος»
Ακτοπλοΐα

Προσάραξη του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κίσσαμος» στη Μήλο

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος

ΗΠΑ: Έπληξε το Ιράν ως απάντηση στην επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Έπληξε το Ιράν ως απάντηση στην επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν λέει ότι απάντησε στοχεύοντας αρκετούς αμερικανικούς στόχους στην περιοχή

Πειραιάς: Αύξηση 2,8% στη διακίνηση containers τον Μάιο
Λιμάνια

Ανεβάζει ταχύτητα ο Πειραιάς - Άνοδος 2,8% στα conteiner

Ενθαρρυντικά σημάδια και προσδοκίες από τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Greece Says Price Cap Cut Costs for 2,000 Products
English Edition

Greece Says Price Cap Cut Costs for 2,000 Products

Development Minister Takis Theodorikakos says government measures to curb profiteering have reduced prices, while talks continue on further cuts for essential goods.

Στουρνάρας για νόμο Κατσέλη: Αναγκαία και χρήσιμη η νομοθετική ρύθμιση
Economy

Στουρνάρας: Αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για το ν. Κατσέλη

Με την συγκεκριμένη διάταξη για το νόμο Κατσέλη αφορά περίπου 100.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies