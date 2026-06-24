Σχοινάς: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης για την άρδευση

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Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος άρδευσης στον πρωτογενή τομέα ανακοίνωσε από το Μέτσοβο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς κατά τη 2η συνεδρίαση για τον εθνικό διάλογο για τη νέα ΚΑΠ 2028-34.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς, θα διατεθούν 80 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών νερού και μικρής κλίμακας δημόσια αρδευτικά δίκτυα με δικαιούχους της Δήμους της χώρας. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από την αναστολής του προγράμματος βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας, όπου αποκαλύφθηκε ένα νέο σκάνδαλο με δικαιούχους – μαϊμού, οι οποίοι επιδίωξαν να λάβουν ενισχύσεις που δεν δικαιούνται.

2 εκατ. ευρώ ενισχύσεις de minimis για παραγωγούς που επλήγησαν από τη λειψυδρία το 2025

Κατά τους ελέγχους στους 16 φορείς πιστοποίησης και σε εκατοντάδες παραγωγούς που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, περισσότεροι από τους μισούς ελεγχόμενους, το 55,5%, είτε αποχώρησαν οικειοθελώς μετά την ανακοίνωση των ελέγχων είτε βρέθηκαν με ευρήματα μη συμμόρφωσης.

Σε δεύτερο χρόνο θα ανακοινωθούν νέα μέτρα του Πυλώνα ΙΙ για την οικονομική στήριξη των παραγωγών που πλήττονται από καταστροφικά συμβάντα και έκτακτες κρίσεις.

De minimis 2 εκατ. ευρώ

Επίσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την στήριξη παραγωγών της περιοχής της Λαψίστας που έχουν πληγεί από τη λειψυδρία το 2025, στους οποίους θα κατευθυνθούν περί τα 2 εκατ. ευρώ με τη μορφή de minimis.

Όμως, όπως ανάφερε ο κ. Σχοινάς η απάντηση στο πρόβλημα θα έρθει με τα μεγάλα έργα για τα αρδευτικά, παραθέτοντας την πρόταση του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας, προϋπολογισμού 21,6 εκατ. ευρώ, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. «Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μέσα στο φθινόπωρο», ανέφερε.

Η νέα ΚΑΠ

Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ 2028-34, ο κ. Σχοινάς, ότι η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στα ποσά και ότι το μοναδικό ερώτημα δεν πρέπει να είναι πόσα χρήματα θα βάλει η Ευρώπη, αλλά στο τι είδους γεωργία θέλει η ΕΕ για την επόμενη δεκαετία.

Να σημειωθεί ότι στη νέα ΚΑΠ 2028-2034, τα χρήματα που θα κατευθυνθούν στην Ελλάδα για την επόμενη 6ετία είναι στα 20 δισ. ευρώ.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα δομηθεί η ελληνική πρόταση για τη νέα περίοδο, όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς είναι ηυξανόμενη στήριξη και υιοθέτηση πολυδιάστατων πολιτικών για τους νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες, η δίκαιη στήριξη εισοδήματος των παραγωγών με σαφή προσανατολισμό στην αγορά, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, βιώσιμες κ δυναμικές αλυσίδες αξίας, με τη δημιουργία συνεργειών που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, ενθάρρυνση του Συνεργατισμού ως βασικό μέσο για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού και αναπτυξιακού μας μοντέλου, βιώσιμη διαχείριση πόρων με έμφαση στην άρδευση και παράλληλη δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.