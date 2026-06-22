Σχοινάς: Επιτακτική ανάγκη συνολικής απάντησης στα προβλήματα της ελληνικής αλιείας

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Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική αλιεία, από τον λαγοκέφαλο έως και το αυξημένο κόστος καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς, την Πέμπτη 24 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους της ελληνικής αλιείας, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

«Η ελληνική αλιεία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της χώρας μας»

Τι δήλωσε ο Μ. Σχοινάς

«Η ελληνική αλιεία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της χώρας μας. Τον τελευταίο καιρό οι Έλληνες αλιείς αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα: πρώτον από τις απαγορευτικές τιμές του πετρελαίου που έχουν καθηλώσει τον αλιευτικό στόλο, δεύτερον από την εισβολή ξενικών ειδών όπως οι λαγοκέφαλοι, που αποτελούν μια υπαρκτή απειλή για τις θάλασσές μας και τρίτον την κλιματική αλλαγή και τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τα δικά μας ευρωπαϊκά πρότυπα», επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο υπουργών Αλιείας.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική αλιεία, από τον λαγοκέφαλο έως και το αυξημένο κόστος καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του @MargSchinas , κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας. Την Πέμπτη ακολουθεί ευρεία σύσκεψη στο #ΥΠΑΑΤ. pic.twitter.com/zMh1D06Xhx — Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (@MinagricPress) June 22, 2026

Σημείωσε δε, ότι «όλες αυτές οι πιέσεις στην ελληνική αλιεία καθιστούν επιτακτική πιστεύω την ανάγκη για μια συνολική απάντηση. Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε σήμερα εδώ στο Συμβούλιο Αλιείας αλλά και με την επιστροφή μου στην Αθήνα -την ερχόμενη Πέμπτη – έχω καλέσει σε μια μεγάλη σύσκεψη στο Υπουργείο όλους τους εκπροσώπους της ελληνικής αλιείας, για να μπορέσουμε να σχηματοποιήσουμε μαζί και να δώσουμε ουσιαστικές πειστικές απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα».