Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

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Πόροι άνω των 20 δισ. ευρώ θα διατεθούν την επόμενη εξαετία για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, από τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Ο κ. Σχοινάς στάθηκε ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, διεκδικώντας τους απαραίτητους πόρους και μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων παραγωγών.

Οι προτεραιότητες του υπουργείου

Παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ για το επόμενο διάστημα, ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για τρεις κεντρικούς άξονες παρέμβασης: την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και την προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.

Πληρωμές

Αναφερόμενος στις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σύστημα πληρωμών, σημείωσε ότι η μετάβαση στη νέα εποχή ενδέχεται να συνοδευτεί από δυσκολίες προσαρμογής, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή εφαρμογή των αλλαγών.

Παράλληλα, κάλεσε τους παραγωγούς να δείξουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Νέα ΚΑΠ

Επίσης, τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη εθνική ευελιξία και περιορισμό της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, τονίζοντας ότι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας και των μεσογειακών καλλιεργειών απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Έθεσε ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, με στόχο την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών και την ισχυρότερη παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα προϋποθέτει σταθερό σχεδιασμό και συνέπεια, ενώ αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει σε πορεία σταθερότητας, απορρίπτοντας, όπως είπε, τις εύκολες λύσεις και τις ανέξοδες υποσχέσεις.