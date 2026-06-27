Αυστραλία: «Σκληρό» μήνυμα στις Big Tech για την προστασία των παιδιών

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Πριν ακόμη προλάβει να αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η αυστηρότερη νομοθεσία της Αυστραλίας για τη χρήση των social media από ανηλίκους σκληραίνει ακόμα περισσότερο, καθώς η κυβέρνηση διαπιστώνει ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεν έχουν περιορίσει ουσιαστικά την πρόσβαση των παιδιών στις πλατφόρμες.

Η Αυστραλία επιβάλλει διπλασιασμό των προστίμων στις πλατφόρμες

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι αυστηροποιεί περαιτέρω το πρωτοποριακό νομοθετικό πλαίσιο που απαγορεύει τη δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών, αυξάνοντας σημαντικά τις κυρώσεις για τις εταιρείες που αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τον νόμο.

Συγκεκριμένα, το ανώτατο πρόστιμο για συστηματικές παραβάσεις θα διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 99 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (περίπου 68 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), έναντι 49,5 εκατ. δολαρίων που προβλέπονταν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ενισχύει τις εξουσίες της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής eSafety Commissioner, η οποία θα μπορεί πλέον να απαιτεί από τις πλατφόρμες αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για να αποτρέπουν τη δημιουργία λογαριασμών από ανηλίκους.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι αυστραλιανές αρχές επανέλαβαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση πέντε μεγάλων πλατφορμών: Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat και TikTok.

Η νομοθεσία της Αυστραλίας, η οποία εφαρμόζεται εδώ και περίπου έξι μήνες, παρακολουθείται στενά από πολλές κυβερνήσεις διεθνώς που εξετάζουν αντίστοιχα μέτρα, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις των social media στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Τα παιδιά εξακολουθούν να παρακάμπτουν τα μέτρα

Παρά τις αλλαγές, τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι οι μηχανισμοί επαλήθευσης ηλικίας δεν λειτουργούν αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια λογαριασμοί ανηλίκων κάτω των 16 ετών έχουν απενεργοποιηθεί ή περιοριστεί μετά την εφαρμογή του νόμου.

Ωστόσο, αρκετές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ανήλικοι εξακολουθούν να δημιουργούν λογαριασμούς δηλώνοντας ψευδή ηλικία ή χρησιμοποιώντας selfies που γίνονται αποδεκτές από τα αυτοματοποιημένα συστήματα αναγνώρισης.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο British Medical Journal και αφορούσε 408 εφήβους διαπίστωσε ότι το 85% των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών συνέχιζε να χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρεις μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής της απαγόρευσης.

Η ίδια έρευνα έδειξε ότι περίπου τα δύο τρίτα των ανήλικων χρηστών παρέμειναν στις πλατφόρμες είτε δηλώνοντας ηλικία άνω των 16 ετών είτε μέσω φωτογραφιών που τα συστήματα αναγνώρισαν λανθασμένα ως ενήλικες.

«Οι Big Tech κάνουν τα απολύτως απαραίτητα»

«Είναι ενθαρρυντικό ότι η συζήτηση για το ελάχιστο όριο ηλικίας στα social media έχει αποκτήσει διεθνή δυναμική. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δεν κάνουν αρκετά για να συμμορφωθούν με τον νόμο και εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στις πλατφόρμες», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, σύμφωνα με το Reuters.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπουργός Επικοινωνιών Άνικα Γουέλς, η οποία ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι «οι πλατφόρμες των social media εφαρμόζουν τις γνωστές τακτικές των Big Tech και κάνουν τα απολύτως απαραίτητα για να δείχνουν πως συμμορφώνονται».

Περισσότερες εξουσίες στον ρυθμιστή

Οι προωθούμενες τροποποιήσεις θα επιτρέπουν επίσης στην eSafety Commissioner να συλλέγει στοιχεία όχι μόνο από τις ίδιες τις πλατφόρμες, αλλά και από τρίτους παρόχους, όπως εταιρείες επαλήθευσης ηλικίας και καταστήματα εφαρμογών, ώστε να ελέγχει την αξιοπιστία των ισχυρισμών των εταιρειών.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα υπερασπιστεί τη νομοθεσία απέναντι στην προσφυγή του Reddit στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι η απαγόρευση παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης. Οι ημερομηνίες κατάθεσης των νέων τροπολογιών στο κοινοβούλιο δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.