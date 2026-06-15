Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών

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Προς πιο επιβλαβείς πλατφόρμες θα ωθήσουν τους εφήβους τα σχέδια της Βρετανίας να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, δήλωσαν οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, καθώς οι υπουργοί πιέζουν για την θέσπιση των νέων περιορισμών στα social media μέχρι την επόμενη άνοιξη.

Η Meta, το YouTube και το Snapchat έχουν επικρίνει την απαγόρευση, η οποία ανακοινώθηκε από τον Κιρ Στάρμερ τη Δευτέρα και θα εμπόδιζε τους νεότερους εφήβους να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους.

Ένας εκπρόσωπος της Meta, μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram, δήλωσε στον Guardian: «Όπως έχουμε δει στην Αυστραλία, οι απαγορεύσεις ενέχουν τον κίνδυνο απομόνωσης των εφήβων από τις διαδικτυακές κοινότητες και πληροφορίες και τους οδηγούν σε μη ρυθμιζόμενες εναλλακτικές λύσεις που δεν διαθέτουν ενσωματωμένες προστασίες και γονικό έλεγχο».

Το YouTube ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Οι γενικές απαγορεύσεις ωθούν τα παιδιά μακριά από τέτοιες επιμελημένες, εποπτευόμενες, ωφέλιμες εμπειρίες και προς ανώνυμες, λιγότερο ασφαλείς υπηρεσίες».

Και το Snapchat ανακοίνωσε: «Επειδή ο περισσότερος χρόνος που αφιερώνεται στο Snapchat είναι σε ιδιωτικά μηνύματα μεταξύ φίλων και συγγενών, μια πλήρης απαγόρευση που αποσυνδέει τους εφήβους από αυτές τις σχέσεις δεν τους καθιστά ασφαλέστερους – μπορεί απλώς να τους ωθήσει σε λιγότερο ασφαλείς πλατφόρμες».

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε την απαγόρευση σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως ήταν επιφυλακτικός σχετικά με την ιδέα.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα»

Είπε: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα, διευκολύνουν τους νταήδες να τα παρενοχλούν και να τα κακοποιούν, και θα μπορούσε ακόμη και να βλάπτει την ψυχική τους υγεία».

Υποστήριξε ότι η απαγόρευση δεν ήταν κατά της τεχνολογίας. «Δεν δέχομαι, και δεν θα δεχτώ ποτέ, ότι δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα υπέρ της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, και ταυτόχρονα να λες ότι πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά μας».

Το σχέδιο, το οποίο υπερβαίνει αυτό που θεσπίστηκε νωρίτερα φέτος στην Αυστραλία, περιλαμβάνει απαγόρευση σε όλες τις κύριες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με ξεχωριστούς περιορισμούς σε διαδικτυακά προϊόντα, όπως εφαρμογές παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της επιλογής συνομιλίας με αγνώστους.

Οι κάτω των 16 ετών θα εμποδίζονται να κατεβάζουν Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook και X, και να μεταδίδουν ζωντανά οι ίδιοι. Οι κάτω των 18 ετών θα εμποδίζονται να χρησιμοποιούν ρομαντικά chatbots που έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν σεξουαλικές σχέσεις.

«Αυτό δεν είναι κάτι που κάνω ελαφρά τη καρδία και δεν θα το παρουσιάσω ως κάτι χωρίς κόστος, σαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μην έχουν [φέρει] κανένα όφελος στους νέους, γιατί σαφώς αυτό είναι λάθος», είπε ο Στάρμερ. «Αλλά η κυβέρνηση έχει πάντα να κάνει με επιλογές και μου είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή».

Είπε ότι οι προβλέψεις ότι πολλοί έφηβοι θα παρακάμπτουν την απαγόρευση, όπως στην Αυστραλία, δεν ήταν το ζητούμενο.

Η προστασία των παιδιών στο επίκεντρο

«Οι νόμοι μας είναι κανόνες, αλλά είναι επίσης μια έκφραση των αξιών μας. Διαμορφώνουν το κοινωνικό συμβόλαιο και έτσι αυτό θα αλλάξει τις συζητήσεις που κάνουν οι γονείς και τις προσδοκίες των παιδιών με την πάροδο του χρόνου.

«Θα κάνει τεράστια διαφορά. Θα κάνει τα παιδιά μας ασφαλέστερα. Θα κάνει τα παιδιά μας πιο ευτυχισμένα. Θα τους δώσει περισσότερο χρόνο, περισσότερη ασφάλεια, πλήρη ελευθερία να μεγαλώσουν, περισσότερες ευκαιρίες, και αυτό, στο τέλος της ημέρας, είναι αυτό που αφορά αυτή η κυβέρνηση».

Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους ακτιβιστές, πολλοί από τους οποίους είναι πενθούντες γονείς που λένε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπαιξαν ρόλο στους θανάτους των παιδιών τους.

Η Έστερ Γκέι, η μητέρα της δολοφονημένης έφηβης Μπριάνα Γκέι, δήλωσε ότι ήταν χαρούμενη για την απαγόρευση, λέγοντας ότι «ενδεχομένως θα σώσει τόσες πολλές ζωές παιδιών».

Ο Στάρμερ έκανε την ανακοίνωση μπροστά σε ένα ακροατήριο που περιλάμβανε αρκετούς ακτιβιστές για την απαγόρευση, συμπεριλαμβανομένων γονέων που είχαν χάσει παιδιά, τους οποίους ευχαρίστησε.

Είπε: «Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω συμβιβασμούς στην ασφάλεια και την ευτυχία των παιδιών μας, και γι’ αυτό πρέπει να γίνει αυτή η απαγόρευση, και γι’ αυτό θα γίνει αυτή η απαγόρευση.

«Ναι, είναι δύσκολο – δύσκολο να νομοθετηθεί, δύσκολο να ρυθμιστεί, δύσκολο να εφαρμοστεί. Γι’ αυτό αναζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα απόψεων σχετικά με αυτό. Γι’ αυτό εξετάσαμε προσεκτικά τα στοιχεία, μάθαμε από χώρες όπως η Αυστραλία που κάνουν παρόμοια βήματα».

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εννέα στους 10 γονείς υποστήριξαν την ελάχιστη ηλικία των 16 ετών για την πρόσβαση στις εφαρμογές, στις απαντήσεις που δόθηκαν στη διαβούλευση με θέμα «μεγαλώνοντας στον διαδικτυακό κόσμο».