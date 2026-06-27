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Κίνα: Επιβραδύνονται τα κέρδη της βιομηχανία

Τα κέρδη του βιομηχανικού τομέα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 21,1% τον Μάιο έναντι 24,7% τον Απρίλιο

World 27.06.2026, 08:29
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Κίνα: Επιβραδύνονται τα κέρδη της βιομηχανία
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Για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο επιβραδύνθηκε η αύξηση των βιομηχανικών κερδών στην Κίνα, υποδηλώνοντας ότι οι ισχυρές εξαγωγές και ο πληθωρισμός δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν την επίδραση της υποτονικής εγχώριας ζήτησης.

Τα κέρδη του βιομηχανικού τομέα αυξήθηκαν κατά 21,1% τον περασμένο μήνα σε ετήσια βάση έναντι 24,7% τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, οι εταιρείες αύξησαν τα κέρδη τους κατά 18,8%, σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Bloomberg Economics για 19%.

Έκπληξη η επιβράδυνση

Η επιβράδυνση αποτελεί έκπληξη, επειδή η Κίνα εξήλθε από τον αποπληθωρισμό των εργοστασίων τον Μάρτιο μετά από περισσότερα από τρία χρόνια, με τον πληθωρισμό χονδρικής να αυξάνεται τον περασμένο μήνα με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022. Η υπερβολική επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη τροφοδότησε τη ζήτηση για προηγμένα κινεζικά προϊόντα μεταποίησης, ενώ οι διαταραχές στις αγορές ενέργειας που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αύξησαν το κόστος των βασικών προϊόντων.

Ωστόσο, η ανανεωμένη αδυναμία υποδηλώνει ότι η πτώση των εγχώριων επενδύσεων και η μείωση των δαπανών των νοικοκυριών εξακολουθούν να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα εταιρικά κέρδη, ακυρώνοντας αυτούς τους θετικούς άνεμους.

Η πραγματική ισχύς της αύξησης των κερδών δικαιολογεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, δεδομένου ότι η χαμηλή βάση σύγκρισης του περασμένου έτους αύξησε το βασικό ποσό. Τα βιομηχανικά κέρδη μειώθηκαν κατά 9,1% τον Μάιο του περασμένου έτους.

Για τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, η συνολική αξία των κερδών διαμορφώθηκε σε 3,14 τρισ. γιουάν (462 δισ. δολάρια), λιγότερα από αυτά που κέρδισαν οι εταιρείες την ίδια περίοδο του 2022.

«Το πρόβλημα της ισχυρής προσφοράς και της ασθενούς ζήτησης εντός της χώρας παρέμεινε ανοιχτό και οι εταιρείες σε ορισμένους κλάδους εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες» εξηγεί ο Γιου Γουεϊνίνγκ, αναλυτής της NBS.

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